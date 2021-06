W Polsce nie wypali? Zaskakujący problem z 4-dniowym tygodniem pracy

Hiszpański rząd decydując się na wprowadzenie testowego 4-dniowego tygodnia pracy argumentował, że 32-godzin pracy w tygodniu sprawia, iż pracownicy są bardziej wydajni. Udowodnia to także eksperyment prowadzony przez firmę Microsoft. Po miesiącu zmian w japońskim biurze informatycznego potentata okazało się, że pracownicy stali się o 40 proc. bardziej produktywni.

Skrócenie do czterech dni tygodnia pracy nie sprawdzi się w każdej branży (fot. Shutterstock)

Poprawa kondycji psychicznej i kreatywności wśród pracowników, wzrost efektywności oraz walka z globalnym kryzysem klimatycznym to podstawowe argumenty, na które powołują się zwolennicy krótszego czasu pracy. A jest ich coraz więcej. 4-dniowy tydzień pracy połączył pod koniec 2020 roku europejską lewicę. Politycy z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii podpisali się pod wspólnym listem do unijnych liderów w tej sprawie.

Według nich potrzeba zmian w postcovidowym świecie wymaga radykalnych decyzji, a jedną z takich ma być ograniczenie godzin pracy w celu zwiększenia wydajności oraz zmniejszenia kosztów. Skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień mogłoby być także bez wątpienia istotną cegiełką w walce z ogólnoświatowym kryzysem klimatycznym. Jak obliczyli naukowcy z uniwersytetu w Massachusetts, skrócenie czasu pracy o 10 proc., wystarczy aby zredukować ślad węglowy o blisko 15 proc..

Skrócenie tygodnia pracy do czterech dni nie sprawdzi się jednak w każdej branży. Jak tłumaczy Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio, część polskich przedsiębiorców mogłaby nie wytrzymać 4-dniowego tygodnia pracy od strony kosztowej, organizacyjnej i mentalnej.

- W firmach produkcyjnych nie ma możliwości zmieścić 5-dniowego tygodnia pracy w 4 dniach. W takim wypadku człowieka musiałyby zastąpić maszyny. Dla firm z tego sektora oznaczałoby to konieczność zatrudnienia dodatkowej liczby pracowników potrzebnych do wykonania tej samej pracy. W innym przypadku przedsiębiorstwa te mogłaby dopaść zwyczajna zapaść produkcyjna - wyjaśnia Mikołaj Zając.

Jak zauważa, w rozmowach dotyczących krótszego tygodnia pracy należy wziąć pod uwagę rekordowe obecnie ceny prądu dla biznesu w Polsce, które wpływają na spadek inwestycji w naszym kraju. GUS podał, iż spadek PKB w Polsce w 2020 r. wyniósł 2,8 proc. rok do roku. Niezbyt optymistycznie wygląda także poziom inwestycji, który spadł o ponad 8 proc. - do poziomu 17 proc..

Jak zauważa Mikołaj Zając, wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy mogłoby wiązać się z przenoszeniem produkcji do krajów bardziej stabilnych podatkowo oraz tańszych np. Serbii, Słowacji czy Chorwacji.

Skrócenie tygodnia pracy z 5 do 4 dni, mogłoby się także nie sprawdzić w urzędach.

- Dzisiaj w całej Polsce potrzeba niekiedy nawet kilku godzin oczekiwania w kolejce na zarejestrowanie auta. Wyobraźmy sobie teraz, iż urzędnicy pracują nie 5, a 4 dni. Czy mamy szanse na to, by załatwić nasze sprawy szybciej? Takie przykłady można mnożyć – są to tzw. „wąskie gardła”. Podobnie jeżeli chodzi o sądownictwo – jeżeli dzisiaj czekamy na rozprawę np. 2 lata, czy istnieje szansa, iż przy 4-dniowym tygodniu pracy nasza sprawa trafiłaby w tym czasie w ogóle na wokandę? – zastanawia się Mikołaj Zając.

Są jednak takie branże, w którym krótszy tydzień pracy były rozwiązaniem przynoszącym korzyści. To przede wszystkim te miejsca, w których pracownicy wykonują pracę kreatywną lub umysłową. Takie rozwiązania zastosowali już m.in. nowozelandzki oddział Unilevera, japoński oddział Microsoftu (IT), Perpetual Guardian (finanse i nieruchomości), a także polski Tradedouble (e-commerce).

Krótszy tydzień pracy a zwolnienia chorobowe

W ostatnim dziesięcioleciu 4-dniowy tydzień pracy testowany był przez wiele przedsiębiorstw oraz urzędów. Na taki ruch zdecydował się m.in. Zakład Toyoty w szwedzkim Goeteborgu oraz tamtejszy dom opieki społecznej. Pracownicy zyskali dodatkowy dzień na to, by załatwić sprawy urzędowe czy wizyty u lekarza.

Przedstawiciele Toyoty poinformowali, że wydajność w fabryce pozostała na tym samym poziomie, z kolei w obu zakładach spadła liczba zwolnień lekarskich. Jednak jak podkreśla Mikołaj Zając, w Polsce możemy mieć do czynienia w innym problemem.

- Jeżeli chodzi o problematykę absencji chorobowych, to negatywną konsekwencją 3 dni wolnych od pracy może być dla pracodawcy wywołanie nadmiernego poziomu wątpliwych „L4” wśród załogi i tzw. ‘mostkowania” dni wolnych (dostrzegamy to już teraz w zakładach produkcyjnych, w których pracownicy pracują na 3 zmiany). Wystarczy, że pracownik pobrałby zwolnienie lekarskie na okres 4 dni i tym samym zyskuje 9 dni wolnego – kusząca wizja, prawda? – dodaje Zając.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii komentując hiszpański pomysł skrócenia tygodnia pracy do 4 dni podkreśla, że będzie przyglądało się efektom eksperymentu.

- Polska jest liderem niskiego bezrobocia w Europie. Potrzeby kadrowe pracodawców, pomimo pandemii, są impulsem do legalizowania w skali roku pracy blisko 1,5 mln obcokrajowców. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy propozycja hiszpańska mogłaby być interesująca dla Polski, trzeba stwierdzić, że nie jest to rozwiązanie adekwatne. Jednocześnie zaznaczamy, że mamy świadomość iż, jak wskazują niektórzy naukowcy, skrócenie czasu pracy to być może dobry pomysł na zwiększenie produktywności, poprawę zdrowia psychicznego pracowników czy nawet walkę ze zmianami klimatycznymi. Elastyczne działanie pracodawców opiera się w Polsce o zapisy ustawowe Kodeksu Pracy - podsumowuje resort pracy.

