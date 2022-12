W planie 60 tysięcy kontroli. Przed PIP trudny i pracowity rok

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan działań na 2023 rok. W ciągu najbliższych 12 miesięcy inspektorzy mają przeprowadzić 60 tys. kontroli. Jednym z głównym problemów do rozwiązania będzie kwestia mobbingu w pracy.

W 2023 roku jednym z głównych tematów działania Inspekcji będzie problem mobbingu. A jak pokazują badania przeprowadzane wśród polskich pracowników, to zjawisko staje się coraz powszechniejsze.

Jak informuje PIP, filarem aktywności urzędu będzie rozpatrywanie skarg pracowników. Ich liczba utrzymuje się na wysokim poziomie, co jest sygnałem nie tylko niepokojącej sytuacji w sferze ochrony pracy, lecz także wzrastającej świadomości prawnej pracowników szukających wsparcia u organów inspekcji pracy.

- Ze względu na ograniczone środki i zasoby ludzkie, jakimi dysponuje Państwowa Inspekcja Pracy, nadchodzący rok będzie dla nas szczególnie trudny. Będziemy bowiem realizować nie tylko nowe wyzwania, ale także zadania dotychczasowe w nieco zwiększonej skali w stosunku do roku 2022 – wyjaśniała podczas prezentacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Zobacz: Mobbingowani pracownicy muszą pokonać dwóch przeciwników. Mobbera i polskie prawo

Badacze z UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl zapytali ponad tysiąc Polaków o to, czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy doświadczyli sytuacji o charakterze stricte mobbingowym. Analiza wykazała, że 40 proc. badanych odpowiedziało na pytanie twierdząco.

- Polscy managerowie w większości nie potrafią oddzielić swoich emocji od profesjonalnego zarządzania zespołem, wolnego od uprzedzeń czy własnych kompleksów. Niektórzy szefowie gnębią podwładnych z lęku przed tym, że mogą ich przewyższać np. wiedzą czy kompetencjami. Poważnym problemem jest to, że w Polsce tak naprawdę nie bada się zupełnie tego, czy osoby powoływane na kierownicze stanowiska mają do tego psychiczne predyspozycje. Dlatego mobbing jest tak bardzo powszechny. Działania o tym charakterze są wręcz nagminne. Pracodawcy nie zwracają na to uwagi, bo liczy się dla nich sukces organizacji, np. wynik sprzedażowy – wyjaśnia Anna Makowska, prezes Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego.

Z badania UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl wynika, że w miejscu pracy ludzie najczęściej doświadczają krzyków, przekleństw i wyzwisk – 13 proc. Deklaracje ankietowanych pokazują również, że dosyć często pracownicy doświadczają przydzielania im bezsensownych zadań – 12,1 proc., są ofiarami obmawiania i rozsiewania plotek na ich temat – 12 proc., wydawania sprzecznych poleceń – 9,3 proc., a także komentarzy świadczących o zazdrości lub zawiści – 8,5 proc.

Przeczytaj: Krzyki, przekleństwa i plotki. Tak wygląda mobbing po polsku

Nielegalne zatrudnienie pod lupą

Jak informuje PIP, w 2023 roku kontynuowane będą działania z zakresu zwalczania nielegalnego zatrudnienia. Będą one ukierunkowane na ujawnianie nie tylko przypadków pracy świadczonej całkowicie na czarno, ale także zadeklarowanej fałszywie (np. wykonywanej faktycznie w wyższym wymiarze czasu pracy lub za wynagrodzeniem wyższym niż wskazane w umowie o pracę).

Zadania kontrolne realizowane będą m.in. w zakładach pracy powierzających pracę cudzoziemcom z tzw. państw trzecich, w szczególności obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa.

Uzupełnieniem działań kontrolno-nadzorczych tradycyjnie będą działania o charakterze doradczo-prewencyjnym. Jednym z nich w najbliższych latach stanie się kampania informacyjno-edukacyjna adresowana do młodzieży oraz osób wkraczających na rynek pracy, zmierzająca do kształtowania kultury pracy respektującej prawo.

W pierwszym półroczu 2022 roku inspektorzy pracy przeprowadzili w sumie ok. 15 tys. kontroli legalności zatrudnienia (fot. Shutterstock)

W 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 11,5 tys. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Prawie połowa z nich skończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości. Powodem są m.in. zbyt niskie kary, bo wiele firm ma je wkalkulowane w swój model biznesowy. Nie pomogła także zmiana przepisów, które gwarantują zgłaszającemu nieprawidłowości pracownikowi brak konsekwencji.

Dane za I półrocze 2022 roku pokazują wzrost liczby kontroli w tym obszarze. Między styczniem a czerwcem br. inspektorzy pracy przeprowadzili w sumie ok. 15 tys. kontroli, z których 10 tys. dotyczyło legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, a 5 tys. – cudzoziemców. Duża różnica między tym a ubiegłym rokiem wynika głównie z covidowych restrykcji obowiązujących w I półroczu 2021 roku.

Czytaj też: Firmy wciąż zatrudniają na czarno, ale Polakom to nie przeszkadza

- Legalność zatrudnienia jest przez nas analizowana przez pryzmat trzech elementów formalnych. Pierwszym jest zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, drugim – umowa o pracę zawarta na piśmie w wymaganym terminie. Z kolei trzeci dotyczy osób bezrobotnych zgłoszonych do rejestrów powiatowych urzędów pracy, które nie powiadamiają tegoż urzędu o fakcie podjęcia pracy i popełniają w ten sposób nadużycie – tłumaczy Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

Potrzeba kontroli jest duża

W 2021 roku liczba naruszeń praw pracowników wyniosła ponad 42 tys. i była o prawie 6 tys. większa niż w 2020 r. – wyliczyło na podstawie danych PIP Personnel Service.

Zobacz: Wzrosła liczba naruszeń praw pracowników

Jako naruszenia prawa wymienione zostały m.in.: nieterminowe wypłaty wynagrodzenia dla niemal co piątego pracownika, łamanie zasad BHP, naruszenie przepisów o czasie pracy oraz nieudzielanie urlopów wypoczynkowych – informuje Personnel Service na podstawie sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl