W ofercie obiecywali coś innego niż w umowie o pracę. Czy to legalne?

Pierwszym etapem rekrutacji, od strony pracodawcy, jest opublikowanie ogłoszenia. Zawiera się w nim oferowane warunki i określa dalsze kroki naboru. Niektóre ogłoszenia brzmią bardzo zachęcająco. Kuszą warunkami, które jednak czasami mają się nijak do późniejszych zapisów zawartych w umowie o pracę. Czy to zgodne z prawem? Zgodnie z Kodeksem cywilnym nie należy ogłoszenia o pracę traktować jako wiążącej oferty zatrudnienia danego kandydata (fot. Shutterstock)

Pracodawcy potrafią zachęcać potencjalnych pracowników, przedstawiając w ogłoszeniach rekrutacyjnych wizję bardzo atrakcyjnych warunków zatrudnienia.

Zdarza się jednak, że po zakończonym naborze wyłoniony kandydat do pracy czyta warunki zawarte w przedstawionej mu umowie i są one odległe od tych, które zawierało ogłoszenie.

Co wtedy? Czy pracownik ma prawo, powołując się na warunki zawarte w ogłoszeniu rekrutacyjnym, żądać zmiany zapisów umowy?

Przepisów dotyczących nawiązywania stosunku pracy należy szukać w Kodeksie pracy. Jako że ten akt prawny nie precyzuje kwestii ogłoszeń rekrutacyjnych, należy sięgnąć po Kodeks cywilny. Zgodnie bowiem z art. 300 Kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W art. 71 Kodeksu cywilnego czytamy, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Przepis ten, jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, stanowi, że nie należy ogłoszenia o pracę traktować jako wiążącej oferty zatrudnienia danego kandydata. Ogłoszenie wyraża zainteresowanie danego podmiotu zatrudnieniem osoby na danym stanowisku i na określonych warunkach, jednak warunki te podlegają stosownym negocjacjom.

W praktyce najczęściej wygląda to tak, że osoba zainteresowana odpowiada na ogłoszenie, składając swoją aplikację (CV), która następnie podlega ocenie pracodawcy. W dalszej kolejności przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, itd. Dopiero na podstawie powyższych działań strony dochodzą do porozumienia odnośnie nawiązania zatrudnienia i jego warunków.

Oferta zachętą do wszczęcia rokowań w sprawie pracy

Również Sąd Najwyższy w wyroku 21 grudnia 1976 r., (syg. akt: I PR 98/76), stwierdził, że ogłoszenie zamieszczone w gazecie jest zaproszeniem do wszczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę. W art. 72. § 1. Kodeksu cywilnego czytamy, że jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Czytaj też: Od 1 września ważne zmiany w ZUS. Sprawdź, by nie stracić świadczeń Podsumowując - warto ostrożnie podchodzić do warunków przedstawianych w ogłoszeniach o pracę i weryfikować je w trakcie rekrutacji. Dopiero podpisana przez obie strony umowa o pracę, która zawiera niezbędne informacje o warunkach i miejscu wykonywania pracy, jest dla obu stron wiążąca.

