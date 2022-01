W nowy rok z nowymi przepisami i obowiązkami. Oto wykaz i analiza

Polski Ład, wyższa płaca minimalna, zasiłek chorobowy po nowemu. To tylko cześć zmian jakie weszły w życie wraz z nowym rokiem. Przedstawiamy te najważniejsze, nad którymi szczególnie muszą się pochylić kadrowe i księgowe.

Najgłośniej mówi się o zmianach zawartych w Polskim Ładzie. I nie ma się co dziwić, to kilkaset stron dokumentu, który kadrowe i księgowe wertowały już od kilku miesięcy. Zgodnie przyznają, że wdrożenie ich w życie nie będzie łatwe.

- Końcówka roku 2021 była wyjątkowo ciężka. W ciągu roku było dużo zmian ustawowych, włączając w to przede wszystkim Polski Ład. Przez ostatnie dwa miesiące przeglądam mnóstwo dokumentów, uczestniczę w webinarach, szkoleniach, aby na nowo nauczyć się, jak wyliczać wynagrodzenia i w ogóle w tym nowym systemie podatkowym się poruszać. Musimy wiedzieć, jak obsługiwać biuro, co mają robić pracownicy - kilka dni temu w rozmowie z PulsHR.pl opowiadała Barbara Karwowska, główna księgowa w Biurze Rachunkowym Olatax i firmie Ava Security.

O tym trzeba pamiętać? Wybraliśmy pięć kluczowych zmian, które wpłyną na pracę całych działów HR w firmach. Oto one:

Od 1 stycznia 2022 roku zajdą spore zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Skrócony zostanie okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni.

- Okres zasiłkowy przysługujący w okresie zatrudnienia nie ulegnie zmianie i wyniesie maksymalnie 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż 270 dni. Skrócony zostanie natomiast okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia i nie będzie dłuższy niż 91 dni. Do okresu pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnienia nie będzie wliczana niezdolność do pracy trwająca w czasie trwania stosunku pracy - wyjaśnia Monika Rosa, specjalista HR w Grant Thornton.

Ponadto będą także nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

- Okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed i po przerwie, jeżeli przerwa ta będzie nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży, będą zliczone do jednego okresu zasiłkowego - mówi Monika Rosa.

Zmiany zajdą także w wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu. Będzie on wynosił 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

2. Płaca minimalna w górę

Tradycyjnie już wraz z nowym rokiem w górę poszła płaca minimalna oraz stawka godzinowa. W 2022 wyniosą one 3010,00 zł brutto oraz 19,70 zł brutto. Jednak wzrost ten nie oznacza wyłącznie zmiany na koncie osób zarabiających minimalną krajową, wpływa on na wiele elementów rynku pracy.

Jak wskazują eksperci z firmy doradczej Grant Thornton, podwyżka ta wpłynie m.in. na wysokość odprawy za rozwiązanie umowy o pracę. Nie może ona przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że w przyszłym roku osoby, które zostaną zwolnione z pracy i będzie należała im się maksymalna odprawa, otrzymają 45 150 zł.

Z kolei dodatek za pracę wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Oto jak będzie się przedstawiał w kolejnych miesiącach przyszłego roku.

- styczeń 2022: 3,96 zł

- luty 2022: 3,76 zł

- marzec 2022: 3,27 zł

- kwiecień 2022: 3,76 zł

- maj 2022: 3,58 zł

- czerwiec 2022: 3,58 zł

- lipiec 2022: 3,58 zł

- sierpień 2022: 3,42 zł

- wrzesień 2022: 3,42 zł

- październik 2022: 3,58 zł

- listopad 2022: 3,76 zł

- grudzień 2022: 3,58 zł

Minimalna wysokość odszkodowania za mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu i dyskryminację pracownika zależy również od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2022 r. wyniesie 3010 zł.

Z wyliczeń Grant Thornton wynika też, że pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

- wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną lub 60 proc. wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli kwoty 3010 zł.

Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym w 2022 r. nie będzie niższa od kwoty 3010,00 zł. Natomiast maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wyniesie 14 805 zł.

3. L4 na wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe zostało wpisane do dziesiątej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako syndrom zawodowy znacząco wpływający na stan zdrowia. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku, wraz z wejściem w życie nowej klasyfikacji ICD-11, zostanie ono uznane za chorobę. W związku z tym będzie można otrzymać na nie zwolnienie lekarskie.

Jak jednak przestrzegają specjaliści, diagnozowanie wypalenia zawodowego jest bardzo trudne, dlatego też ich zdaniem lekarze orzecznicy muszą liczyć się z tym, że choroba ta będzie stanowiła ogromne pole do nadużyć dla osób niezainteresowanych podejmowaniem czynności zawodowych.

- Wszystko zależy od uczciwości lekarza, pracownika i trafnie postawionej diagnozy. Należy pamiętać, że prawidłowe zdiagnozowanie wypalenia zawodowego nie jest łatwe i może dawać różne symptomy, podobne do innych chorób. Wypalenie zawodowe dotyka wielu osób, choć nie u wszystkich jest zdiagnozowane i właściwe nazwane. W mojej opinii jest to właściwe, aby pracownicy mieli szansę skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, gdy czują, że dopada ich wypalenie zawodowe. Pozwoli im to na podreperowanie swojego stanu zdrowia, gdy jeszcze jest to możliwe. Dla firmy również daje to szansę odzyskania motywacji i pełnego zaangażowania pracownika - w rozmowie z PulsHR.pl komentowała tę kwestię Dorota Jankowska, business unit manager w HRK Pharma.

4. Koniec z płaceniem pod stołem

Dla nieuczciwych pracodawców będzie to prawdziwa rewolucja. Bowiem od nowego roku, jeśli zostanie złapany na zatrudnianiu pracowników na czarno lub płaceniu im pod stołem, poniesie wszystkie konsekwencje takiego działania. Do tej pory wina była po obydwu stronach - pracodawcy i pracownika.

Od stycznia 2022 firma za każdy miesiąc nielegalnego zatrudniania naliczy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to 3010 zł brutto). Oprócz tego przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym, zostaną zaliczone do przychodu z działalności gospodarczej.

Dodatkowo, w przypadku wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem”, jak również wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia, dotkliwą konsekwencją dla nierzetelnego pracodawcy ma być wyłączenie danej kwoty z kosztów uzyskania przychodów.

Co ważne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które są należne od nielegalnie wypłacanych wynagrodzeń, mają być w całości sfinansowane przez zatrudniającego.

Analitycy Grant Thornton podkreślają, że regulacje dotyczące ujawniania zatrudnienia na czarno mogą być stosowane wstecz. W związku z tym nielegalne zatrudnienie będzie można zgłaszać nie tylko za 2022 rok, ale także za poprzednie lata bezumownego świadczenia pracy.

5. Podróże służbowe po nowemu

Nowy rok wprowadza również zmiany w zasadach rozliczania przychodu i podatku dochodowego u pracowników na etacie, którzy służbowe samochody wykorzystują również do celów prywatnych. To ważna zmiana, bo wiele firm pozwala swoim pracownikom wykorzystywać samochód służbowy do celów prywatnych.

- Od początku 2022 r., aby ustalić wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych (na zasadzie ryczałtu), należy korzystać z parametru, jakim jest moc silnika. Przy czym będzie obowiązywał podział na „do” i „powyżej” 60 Kw - wyjaśniają eksperci Grant Thornton. Do tej pory decydowała pojemność silnika, a parametry były następujące:

- 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm sześc.;

- 400 zł miesięcznie dla aut o pojemności silnika powyżej 1600 cm sześc.

Zgodnie z nowymi regulacjami wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego etatowcowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie ustalało się w wysokości:

- 250 zł miesięcznie dla samochodów o mocy silnika do 60 kW (80 km) oraz aut stanowiących pojazd elektryczny (w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) lub pojazd napędzany wodorem (zgodnie z art. 2 pkt 15 tej samej ustawy);

- 400 zł miesięcznie dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Jak na łamach portalu Prawo.pl tłumaczy Maciej Gruchot, doradca podatkowy, partner w kancelarii Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska, zmiana polega na bardzo istotnym poszerzeniu zakresu samochodów, których używanie w celach prywatnych będzie oznaczało doliczenie wyższego zryczałtowanego przychodu do opodatkowania (nawet 400 zł miesięcznie). Zaproponowany w przyjętej ustawie próg mocy silnika uprawniający do zastosowania niższego doliczenia przychodu (250 zł) w wysokości 60 kW to po przeliczeniu niecałe 82 km. Wskazuje, że jest to moc silnika, którą można określić jako szokująco niską, którą ma niewiele samochodów znajdujących się w firmowych flotach.