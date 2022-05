Uwaga, nowy obowiązek dla pracodawców. Ważna rubryka w dokumentach

Pracodawców czekają nowe obowiązki. W statystycznej karcie wypadku przy pracy trzeba będzie wpisywać, czy do wypadku nie doszło podczas pracy wykonywanej w formie zdalnej.

13 maj 2022





- Ma to na celu pozyskanie danych o ewentualnych wypadkach, które wydarzyły się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej - tłumaczy resort pracy (Fot. Romain Dance/Unsplash)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Znalazło się w nim kilka istotnych zmian.

W nowym wzorze karty znalazła się nowa rubryka, w której trzeba będzie wpisać czy wypadek miał miejsce podczas wykonywania obowiązków zawodowych podczas pracy zdalnej. Przyczyną tej zmiany jest pandemia i pojawienie się w tym czasie nowego trendu związanego z wykonywaniem przez pracowników pracy w formie zdalnej, który według aktualnych prognoz będzie się utrzymywał także po pandemii.

- Ma to na celu pozyskanie danych o ewentualnych wypadkach, które wydarzyły się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej - tłumaczy resort pracy.

W nowym wzorze skorygowano pozycję nr 6. Powodem zmiany był - jak tłumaczy resort pracy - częsty problem, który ma miejsce przy wypełnianiu statystycznej karty wypadku Z-KW „Staż na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy”. Większości przypadków staż pracy podawany był błędnie, czyli od początku kariery zawodowej poszkodowanego, a nie na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy (na którym doszło do wypadku).

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny. Zgodnie z planem projektowane rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Jak podaje resort pracy, głównym celem rozporządzenia jest dostosowanie jego przepisów do obowiązujących norm statystycznych zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 3).

