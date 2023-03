W kwietniu firmy czeka niezłe zamieszanie. Które przepisy mają stosować?

Zgodnie z rozporządzeniem stan zagrożenia epidemicznego przedłużono do 30 kwietnia. Oznacza to także wydłużenie okresu obowiązywania przepisów covidowych. 7 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja kodeksu pracy, która reguluje pracą zdalną. Które przepisy będą wiążące?

Stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem powinien zakończyć się 31 marca. Ministerstwo Zdrowia planuje jednak wydłużenie tego okresu o kolejny miesiąc - do 30 kwietnia. Odpowiednie przepisy są w przygotowaniu.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która zacznie obowiązywać 7 kwietnia, ma za zadanie zastąpienie wewnętrznych regulaminów dotyczących pracy zdalnej ogólną ustawą.

Art. 15 znowelizowanego Kodeksu pracy uchyla dotychczasowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, tj. regulacje wynikające z ustawy covidowej.

Aktualnie pracę zdalną reguluje wprowadzona w związku z pandemią COVID-19 tzw. Ustawy covidowej. Zgodnie z jej art. 3 tak długo, jak trwa stan zagrożenia epidemicznego, można wykonywać pracę zdalną na specjalnych warunkach.

Art. 3. [Polecenie wykonywania pracy zdalnej]

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Aktualnie stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do 31 marca. Ministerstwo Zdrowia planuje jednak wydłużenie tego okresu o kolejny miesiąc - do 30 kwietnia. Odpowiednie przepisy są w przygotowaniu.

- Wprowadzony stan epidemii, a następnie stan zagrożenia epidemicznego powodował już liczne wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do stosowania przepisów regulujących pracę zdalną - wyjaśnia Martyna Siemiatycka, ekspert ds. społeczno-gospodarczych w Pracodawcach RP.

7 kwietnia wejdzie zaś w życie znowelizowany Kodeks pracy.

Co w takim razie z pracą zdalną? Na jakich zasadach powinna być realizowana w firmach?

Art. 15 Kodeksu pracy uchyla regulacje dotyczące covidowej pracy zdalnej

Kluczowy jest w tym przypadku art. 15 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- W art. 15 tejże ustawy zawarto przepis uchylający dotychczasowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, tj. regulacje wynikające z ustawy covidowej. Zgodnie z przewidzianym w nowelizacji Kodeksu pracy vacatio legis przepis uchylający wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r., co oznacza, że dotychczasowe przepisy przestaną obowiązywać, a w ich miejsce wejdzie kodeksowa regulacja pracy zdalnej - dodaje Martyna Siemiatycka.

To oznacza, że nie ma znaczenia podjęta przez Ministerstwo Zdrowia decyzja o przedłużeniu stanu zagrożenia epidemicznego. - Praca zdalna doczekała się bowiem regulacji w nowelizacji Kodeksu pracy. Z dniem 7 kwietnia br. wszyscy pracodawcy będą zobowiązani do stosowania rozwiązań tam przewidzianych, wobec czego to kodeksowe normy będą obowiązywały pracodawców, a nie covidowe - dodaje ekspert Pracodawców RP.

Radca prawny Karolina Kalinowska, senior associate w Crido, wyjaśnia, że nowe regulacje, mimo że na innych warunkach, również przewidują możliwość polecania pracownikom pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz – co ważne – w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

- Obecnie pojawiają się doniesienia prasowe o przedłużeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak na ten moment nie mamy żadnych konkretnych regulacji w tym zakresie. Jeśli faktycznie stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z końcem marca, spowoduje to, że pracodawcy, którzy wprowadzą w swoich organizacjach pracę zdalną z większym poślizgiem, po 3 miesiącach mogą stanąć przed wyzwaniem, jakim będzie brak możliwości polecania swoim pracownikom, aby pracowali zdalnie. Przy równoczesnym braku wewnętrznych regulacji w zakresie pracy zdalnej rozwiązaniem w takiej sytuacji mogłoby być zawieranie indywidualnych porozumień, jednak w praktyce jest to dosyć uciążliwe.

Praca zdalna za nowych zasadach od 7 kwietnia

Nowelizacja Kodeksu pracy, która zacznie obowiązywać 7 kwietnia, ma za zadanie zastąpienie wewnętrznych regulaminów dotyczących pracy zdalnej ogólną ustawą.

- Pracodawcy od tego dnia będą musieli korzystać z nowych regulacji pracy zdalnej. Nowe przepisy k.p. przewidują trzy rodzaje pracy zdalnej: praca zdalna uzgodniona przez strony, praca zdalna z polecenie pracodawcy (również w okresie zagrożenia epidemicznego i przez okres 3 miesięcy od jego odwołania), praca zdalna okazjonalna. Natomiast pracodawcy muszą zwrócić uwagę, iż praca zdalna na podstawie Kodeksu pracy, również forma z polecenia pracodawcy, wymaga odpowiedniego oprzyrządowania. Pracodawca musi posiadać ocenę ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej, przygotować stosowną informację dla pracownika w zakresie bhp, pobrać od niego oświadczenia i ustalić zasady zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (poza pracą okazjonalną). Wiele firm już modyfikuje zakładowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, aby zdążyć na dzień 7 kwietnia br. - wyjaśnia Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

Co się zmieni? Przede wszystkim firmy będą zobowiązane do sprecyzowania, kto, gdzie i z jaką częstotliwością będzie mógł pełnić obowiązki służbowe poza biurem. Do rozważenia pozostaje również kwestia pokrywania kosztów związanych z pracą zdalną - czy ustalony będzie stały ryczałt, czy pracownik będzie otrzymywał zwrot faktycznych wydatków. Konieczne będzie także określenie, czy wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe z zagranicy, tj. w formie „work from anywhere”, a jeżeli tak – to na jakich zasadach.

Zgodnie z nowymi przepisami pracą zdalną będzie praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W tej formie praca zdalna znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika, takich jak konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Niepewność legislacyjna głównym problemem przedsiębiorców

W przypadku pracy zdalnej sprawa jest prosta. Od 7 kwietnia obowiązywać będą nowe przepisy. Niepewność regulacyjna i często niejasność przepisów to jednak, jak podkreśla Martyna Siemiatycka, jeden z głównych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.

- Tendencja ta jeszcze bardziej nasiliła się po wybuchu pandemii COVID-19, gdy koniecznym było dokonywanie szybkich zmian prawnych umożliwiających funkcjonowanie w niepewnej rzeczywistości, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Jak wiemy, niepewność jest jedną z największych barier prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy pracodawcy nie mają pewności co do norm prawnych, które będą zobowiązani stosować w nieodległej przyszłości, trudno jest mówić o skutkach takiego stanu rzeczy - wyjaśnia.

Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia po ewentualnym zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Część zapisów covidowych przestanie funkcjonować wraz z jego zakończeniem, są jednak takie, które nadal będą obowiązywać przez ustawowo określony czas.

- Z całą pewnością, w przypadku przedłużenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, przepisy ustawy covidowej, które nie zostaną uchylone, będą dalej obowiązywały, i w takim zakresie działy kadr będą zobowiązane do ich dalszego stosowania - mówi Martyna Siemiatycka.

