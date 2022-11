W dokumentach L4, w rzeczywistości pracownik poza domem. Co w przypadku kontroli?

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, co do zasadności wykorzystywania L4 przez pracowników zleca realizację kontroli (fot. Shutterstock)

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, co do zasadności wykorzystywania L4 przez pracowników zleca realizację kontroli (fot. Shutterstock)

Od 34 dnia lub odpowiednio od 15 dnia choroby w danym roku kalendarzowym każdy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli zakład pracy jest uprawniony do wypłaty zasiłków, to sam przeprowadza kontrole u swoich pracowników - wszystkie pozostałe osoby, czyli m.in. pracownicy z małych zakładów pracy i osoby prowadzące działalność gospodarczą kontrolowane są przez ZUS.

Od stycznia do września 2022 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 318,8 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 14 882,5 tys. zł.

W samym województwie podkarpackim ZUS w pierwszym półroczu 2022 przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich w przypadku 1152 osób.

- Podczas jednej z kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia, kontrolujący odwiedzili miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie stwierdzono, że właściciel, będąc na zwolnieniu, obsługiwał klientów i przyuczał uczniów podczas praktyk do zawodu - opowiada Wojciech Dyląg.

W innym przypadku, podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia, teść osoby chorej poinformował kontrolujących, że ta pomaga na budowie u szwagra.

Wśród innych przypadków zdarzały się również takie, że osoba, która miała orzeczoną niezdolność do pracy, remontowała swój dom. Były też przypadki, w których osoby, które miały zwolnienie lekarskie, wyjeżdżały na wycieczki zagraniczne.

Najczęstszym wykroczeniem osób przebywających na L4 jest nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia chorobowego.

Nieobecność może spowodować przykre konsekwencje

ZUS sugeruje, że jeśli kontrola pracownika przebywającego na L4 była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i osoby kontrolujące go nie zastały, należy ją w miarę możliwości ponowić. Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych, apeluje do pracowników, by zwracali szczególną uwagę na adresy podane na drukach zwolnień. Celowe błędne podanie adresu niesie za sobą konsekwencje w postaci braku możliwości wykonania przez pracodawcę kontroli zwolnienia.

- Pracownik ma obowiązek zadbać o właściwy adres na druku zwolnienia, a lekarz ma obowiązek prawidłowo wypełnić druk. Jeżeli pracownik błędnie poda adres, co w konsekwencji skutkować będzie nieobecnością, to powinien złożyć niezwłoczne wyjaśnienia pracodawcy, a pracodawca do tego czasu może zawiesić wypłatę świadczeń. Kontrolerzy każdorazowo zgłoszą do ZUS popełnienie błędu formalnego, do którego państwowa jednostka także będzie musiała się ustosunkować - podkreśla Mikołaj Zając.

W takiej sytuacji konieczne będzie podjęcie czynności mających na celu poprawienie druku zwolnienia chorobowego.

Kto może kontrolować pracowników?

Pracodawca ma prawo do formalnej kontroli sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Jak jednak wynika z obowiązujących przepisów, pracodawcy ze zwolnieniami, co do których zachodzi duża wątpliwość ich zasadności, przez pierwsze 33 dni pozostawieni są tak naprawdę sami sobie. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie interesuje okres, w którym nie jest on zobowiązany do zabezpieczenia społecznego.

- Te 33 dni wynikają z kodeksu pracy i cały ciężar działania w tym czasie jest przerzucony na pracodawców. Pracodawca zatrudniający poniżej 20 pracowników może złożyć wniosek do ZUS o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia z art. 68, a zatrudniający ponad 20 może też przeprowadzić kontrolę samodzielnie lub przy pomocy wyspecjalizowanych firm. ZUS nie ma obowiązku aby z urzędu podejmować czynności mające na celu kontrolowanie zasadności wypłacania wynagrodzeń chorobowych w kontekście nieprawidłowego wykorzystywania L4 - tłumaczy mecenas Justyna Szczepańska-Grygiel z Kancelarii ABITL Legal.

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego. W razie sporu wydaje decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach.

- Tutaj niestety pojawia się problem decyzyjności ZUS. Państwowa jednostka mając wielokrotnie w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane, by cofnąć tzw. „naciągaczom” zasiłek, zwleka z decyzjami, w niektórych przypadkach - nawet 2 lata - mówi Mikołaj Zając.

Pracodawca ma prawo do formalnej kontroli i sposobu wykorzystywania zwolnienia (fot. Shutterstock)

Jak przebiega kontrola L4

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do zasadności wykorzystywania L4 przez pracowników, to zleca realizację kontroli. Każdy z kontrolerów posiada specjalną legitymację i zgodę na jej przeprowadzenie. Każdy krok kontroli jest dokumentowany w powiązanej z systemami monitoringu GPS aplikacji nadzorującej pracę kontrolerów. Sami kontrolerzy posiadają natomiast udokumentowaną wiedzę z zakresu HR i prawa pracy.

Na miejscu przeprowadzają krótki anonimowy wywiad z zastanym pracownikiem. Informacje pozyskane w trakcie takich spotkań często służą dodatkowo ulepszeniu procesów w firmie. Pracownicy chętniej bowiem dzielą się swoimi rozterkami odnośnie funkcjonowania firmy anonimowo, osobom z zewnątrz, niż bezpośredniemu przełożonemu. Finalnie szczegółowy raport z kontroli trafia do pracodawcy.

