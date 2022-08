W czasie upałów ich praca zamienia się w koszmar. Nie powinno tak być

KDS

• 9 sie 2022 10:52





Mimo, że przepisy nie regulują górnej granicy temperatury, do jakiej można pracować, nic nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Także, kiedy upał daje się każdemu we znaki. A w skrajnych sytuacjach pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Wysokie temperatury dają się we znaki kierowcom i maszynistom, którzy pracują w nieklimatyzowanych kabinach. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Posłanka partii Razem Paulina Matysiak poruszyła problem warunków pracy kierowców autobusów czy maszynistów w czasie upałów.

Docierają do niej informacje o tym, że kiedy na dworze temperatury sięgają ponad 30 stopni Celsjusza, warunki w nieklimatyzowanych kabinach pojazdów są nie do zniesienia. A to wpływa na bezpieczeństwo podróżnych.

Z odpowiedzi udzielonej przez resort pracy wynika, że choć nie ma w prawie ustalonej górnej granicy temperatury wykonywania pracy, to przepisy nie zwalniają pracodawców od zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Posłanka Razem swoją interpelację złożyła w resorcie pracy, kiedy przez Polskę przechodziła pierwsza fala upałów. Wskazywała, że kiedy temperatury na zewnątrz sięgały ponad 30 stopni Celsjusza, z całej Polski docierały do niej informacje na temat trudnych warunków pracy kierowców autobusów czy maszynistów, którzy pracują w nieklimatyzowanych kabinach.

- Prowadzenie pojazdów w kabinach pozbawionych klimatyzacji i odpowiedniej wentylacji podczas upałów stanowi duży problem i negatywnie wpływa na kondycję kierujących. A to nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo pasażerów - opisuje problem Paulina Matysiak.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Pracują w "nagrzanych, blaszanych puszkach". A to może kosztować nawet 30 tys. zł

Z pytaniami m.in. o standardy pracy tych grup zawodowych w sytuacji, kiedy panują wysokie temperatury zwróciła się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zapytała o to jaka temperatura panująca w kabinie kierowcy i maszynisty stanowi bezpieczną barierę, po przekroczeniu której może zaistnieć ryzyko dla prowadzącego, czy wysokość temperatury w kabinie jest monitorowana oraz co resort planuje zrobić, by poprawić warunki pracy maszynistów i kierować.

Nie ma granicy, ale pracownicy mają być bezpieczni

Z odpowiedzi, pod którą podpis złożyła szefowa resortu pracy Marlena Maląg, wynika, że choć obecnie obowiązujące przepisy prawa nie wskazują górnej granicy temperatury, do jakiej można pracować (jest tylko dolna), to pracodawcy i tak mają obowiązek zapewnić podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Czytaj więcej: Pracuj, dopóki nie zasłabniesz - na upały nie ma przepisów. Sprawdziliśmy dlaczego Minister wskazuje, że w obowiązujących przepisach prawa nie określono wartości temperatury powietrza w środowisku pracy, której przekroczenie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika, nie ustalono też wymagań dotyczących monitorowania temperatury powietrza w kabinach kierowców i maszynistów, czy ograniczeń w kierowaniu pojazdem związanych z przekroczeniem temperatury o określonej wartości. - Należy przede wszystkim podkreślić, że zgodnie z art. 207 § 2 Kp, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy - wskazuje w swojej odpowiedzi minister Marlena Maląg. Pomóc w tym ma prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Kierowcy mogą odmówić pracy Zauważa też, że w przypadku stanowisk pracy kierowcy autobusu lub maszynisty pociągu zazwyczaj nie przeprowadza się pomiarów mikroklimatu gorącego, jednak gdy praca wykonywana jest okresowo lub sezonowo w temperaturze powyżej 28 stopni Celsjusza możliwe jest wykonanie pomiaru WBGTeff, jako oceny obciążenia cieplnego środowiskiem gorącym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Kiedy wartości zapisane w rozporządzeniu zostaną przekroczone, pracodawca musi podjąć działania w kierunku ograniczania negatywnego wpływu wysokiej temperatury powietrza na zdrowie pracownika. Minister podpowiada, że wskazane byłoby zastosowanie środków profilaktycznych takich jak: - rozwiązania techniczne, np. klimatyzacja, przenośne urządzenia nawiewne lub chłodzące typu wentylatory, wewnętrzne rolety okienne, indywidualne systemy chłodzenia organizmu, - rozwiązania organizacyjne, np. przerwy w pracy, skrócony czas pracy, aklimatyzacja do środowiska gorącego, zapewnienie nieograniczonego dostępu do wody zdatnej do picia (najlepiej w temp. ok. 15 stopni Celsjusza), dostosowanie odzieży do warunków otoczenia (izolacyjność cieplna). Czytaj więcej: Fala upałów nad Polską. Dla pracodawców oznacza to dodatkowe obowiązki Minister przypomina też, że kiedy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU