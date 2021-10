W czasie pandemii zmienili formę zatrudnienia. Nie wszyscy byli zadowoleni

Pandemia sprawiła, że co dziewiąty pracownik zmienił formę zatrudnienia z pracodawcą. Najczęściej dotyczyło to młodych zatrudnionych do 24. roku życia – wśród nich niemal co piąty otrzymał nową umowę. Jaką?

11 proc. zatrudnionych musiało zmienić kontrakt z pracodawcą (Fot. Shutterstock)

25 proc. pracowników zadeklarowało, że w czasie pandemii przeszli z umowy zlecenia lub o dzieło na umowę o pracę - wynika z badania Personnel Service.

Z odwrotnym scenariuszem mierzyło się 21 proc. zatrudnionych.

Na kolejnych miejscach znajduje się własna działalność gospodarcza - 7 proc. pracowników przeszło z umowy o pracę na B2B i również 7 proc. z umowy zlecenia lub o dzieło na B2B.

Z badania zleconego przez Personnel Service wynika, że zdecydowana większość pracowników, bo 85 proc., nie musiała mierzyć się w pandemii ze zmianą formy zatrudnienia z pracodawcą.

Jednak ten scenariusz nie dotyczył wszystkich. 11 proc. zatrudnionych musiało zmienić kontrakt z pracodawcą. Najczęściej dotyczyło to młodych zatrudnionych do 24. roku życia - wśród nich niemal co piąty otrzymał nową umowę. Najrzadziej zmiany dotyczyły najstarszych pracowników, bo aż 93 proc. utrzymało w pandemii dotychczasowy kontrakt z pracodawcą.

- Pandemia wywołała niemałe zamieszanie na rynku pracy. Strach i niepewność dominowały wśród pracowników i pracodawców. Miało to swoje konsekwencje, m.in. z punktu widzenia preferowanej formy zatrudnienia. Na pewno wśród pracowników wzrosła wartość umowy o pracę i widzimy, że najczęściej właśnie tak zmieniały się kontrakty w pandemii. To oczywiście było związane z działaniem tarcz antykryzysowych, które premiowały utrzymywanie miejsc pracy i zatrudnienie w oparciu o tę formę. Wiele osób mierzyło się jednak z przejściem z umowy o pracę na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy B2B – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Wśród młodych osób do 24. roku życia – nawet co piąty musiał zgodzić się na nową umowę (Fot. Shutterstock)

Koniec etatu

Na szczegółowe pytanie o to, jak zmieniła się forma zatrudnienia pracowników w pandemii, aż 25 proc. odpowiedziało, że przeszli z umowy zlecenia lub o dzieło na umowę o pracę. Z odwrotnym scenariuszem mierzyło się nieco mniej, bo 21 proc. zatrudnionych. Na kolejnych miejscach znajduje się własna działalność gospodarcza - 7 proc. pracowników przeszło z umowy o pracę na B2B i również 7 proc. z umowy zlecenia lub o dzieło na B2B. - Przejście z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą dotyczyło zwłaszcza pracowników od 35. do 44. roku życia. Myślę, że dominują dwa scenariusze. Pierwszy, nieco gorszy z punktu widzenia pracownika, to pracodawca był motorem do zmian i zasugerował przejście na B2B. W wielu przypadkach alternatywą mogło być zwolnienie. Drugi scenariusz to przejście na B2B jako świadoma decyzja, związana z rozwojem własnego biznesu, bo to grupa pracowników świadomych, którzy mają już doświadczenie i pomysł na swoją karierę – wskazuje Krzysztof Inglot. Cenna umowa o pracę Umowa o pracę, której status w pandemii wzrósł, oferuje kilka istotnych przewag, na które zwracają uwagę pracownicy. Najważniejszy - według badania Personnel Service - okazuje się płatny urlop, istotny dla 71 proc. zatrudnionych. Na drugim miejscu znajdują się składki emerytalne i zdrowotne odprowadzane od całości wynagrodzenia, które wskazuje 59 proc. osób. Podium domyka płatne zwolnienie chorobowe (54 proc. wskazań). Już poza pierwszą trójką najważniejszych zalet umowy o pracę znalazły się jeszcze takie aspekty jak: płatne nadgodziny (29 proc.), bezpieczny okres wypowiedzenia (23 proc.) oraz prawo do urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (13 proc.). Etat wybierają przede wszystkim osoby w wieku od 25 do 34 lat (Fot. Shutterstock) Warto przytoczyć również wyniki raportu ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, które pokazują, że 88 proc. Polaków wybrałoby pracę na etat zamiast kontraktu. Etat wybierają przede wszystkim osoby w wieku od 25 do 34 lat. Tylko 9 proc. milenialsów deklaruje, że praca kontraktowa jest dla nich korzystniejsza. Natomiast pokolenie Z dużo odważniej podchodzi do pracy w ramach kontraktu – 17 proc. z nich opowiada się za elastyczną formą zatrudnienia. Największymi zwolennikami umów krótkoterminowych są badani z grupy powyżej 55 lat. Jeden na pięciu starszych pracowników wybrałby pracę w tej formule. W kierunku elastyczności Choć umowa o pracę nadal jest najbardziej pożądaną formą przez pracowników, to jednak zainteresowanie elastycznymi umowami jest coraz bardziej wyraźne. Powraca temat gig ekonomii, czyli systemu pracy, który wyróżniają elastyczne formy zatrudnienia, ale też elastyczność w zakresie sposobu jej wykonywania. Z raportu EY i Giglike wynika, że w 2025 r. na polskim rynku pracy będzie dwa razy więcej gigerów niż obecnie - szacuje się, że co piąty pracownik będzie należał do tej grupy. Gigersi rezygnują z umowy o pracę, która daje poczucie bezpieczeństwa i przywileje na rzecz ryzyka pojawiającego się przy przejściu na elastyczne formy współpracy. Do tego typu zmian przekonują ich: niezależność, rozwój i doświadczenie, różnorodność oraz satysfakcjonujące dochody. - Pokolenie milenialsów i generacji Z to osoby, które cenią sobie swobodę, elastyczność i samodzielność w działaniu. Takie podejście do pracy sprawdza się jeszcze bardziej w dzisiejszych czasach, w których pandemia COVID‐19 pokazała, że najbardziej liczą się efekty pracy, a nie miejsce jej wykonywania ‐ w biurze, domu czy w tropikach - mówi Tomasz Miłosz, szef Giglike. - Za decyzją o rezygnacji ze standardowych form zatrudniania na rzecz elastycznych przez mniej oczywistą grupę gigerów w wieku 40+ stoją często indywidualne potrzeby i cechy charakteru. Decyzja, w jakiej formie chcemy wykonywać swoją pracę, wynika z indywidualnej sytuacji danej osoby - doświadczeni eksperci szukający nowych i bardziej opłacalnych form współpracy - dodaje.

