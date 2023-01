W 2023 roku będziemy pracować o jeden dzień krócej. Jak najlepiej zaplanować urlop

W 2023 r. pracownicy będą pracować o jeden dzień krócej niż w 2022 r., czyli 250 dni. Daje nam to 2 tys. godzin pracy.

Najbardziej pracowitym miesiącem w tym roku będzie marzec. W tym miesiącu mamy 23 dni pracujące, czyli 184 godziny.

W 2023 roku mamy 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Na dłuższy odpoczynek możemy liczyć w maju. Biorąc jeden dzień urlopu, możemy wypoczywać pięć dni.

Pracownicy, którzy w grudniu postanowią wziąć trzy dni urlopu, mogą wydłużyć sobie przerwę świąteczną do dziesięciu dni.

W 2023 r. pracownicy będą pracować o jeden dzień krócej niż w 2022 r., czyli 250 dni. Daje nam to 2 tys. godzin pracy.

Najbardziej pracowitym miesiącem w tym roku będzie marzec. W tym miesiącu mamy 23 dni pracujące, czyli 184 godziny. Natomiast najmniej będziemy pracować w kwietniu i grudniu - w tych miesiącach mamy 19 dni pracujących, czyli 152 godziny.

Święta w 2023 roku

Ustawowo w Polsce mamy 13 dni wolnych od pracy w związku ze świętami państwowymi i kościelnymi. Część przypada na dni robocze, część wypada w sobotę (za co przysługuje dzień do odebrania, w 2023 roku będzie jeden taki dzień), część z nich w przyszłym roku obchodzić będziemy w niedzielę, za co dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

1 stycznia (niedziela) - Nowy Rok

6 stycznia (piątek) - Święto Trzech Króli

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc (Niedziela Wielkanocna)

10 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy

3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja

28 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (wtorek) - Dzień Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych

11 listopada (sobota) - Święto Niepodległości

25 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie(pierwszy dzień)

26 grudnia (wtorek) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

Kiedy wypadają długie weekendy w 2023 roku?

Pierwsza okazja do dłuższego wolnego długiego weekendu wypada już w styczniu. Święto Trzech Króli (6 stycznia) w przyszłym roku wypada w piątek. Otrzymujemy więc trzydniowy długi weekend, bez konieczności brania urlopu wypoczynkowego. Wybranie czterech dni urlopu spowoduje, że na wolnym będziemy już 9 dni.

Czytaj też: Biorą tyle wolnego, ile chcą. Bajka, która ma finansowe konsekwencje