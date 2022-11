Uważaj, jak rozwiązujesz umowę o pracę. Możesz stracić część zasiłku dla bezrobotnych

Przeczytaj: Staż dla bezrobotnych. Jak się na niego dostać, ile można zarobić

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do zasiłku

Co do zasady, sposób rozwiązania umowy - wypowiedzenie przez pracownika, porozumienie stron, wypowiedzenie przez pracodawcę - nie ma wpływu na przyznanie prawa do zasiłku.

Ma jednak wpływ na to, kiedy zasiłek zacznie być wypłacany i przez jaki okres. Pod tym kątem urząd pracy sprawdza wszystkie umowy rozwiązane w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację. Nie zawsze jest to tylko ostatnia umowa.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę, zasiłek, jeśli zostanie przyznany, będzie przysługiwał od dnia rejestracji i będzie wypłacany przez cały okres, na który został przyznany.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Jeśli to pracownik złoży wypowiedzenie, zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany po 90 dniach i o ten czas skrócony. Np. jeżeli bezrobotnemu zostanie przyznane prawo do zasiłku na 6 miesięcy, a to on wypowiedział umowę o pracę, świadczenie zacznie być naliczane po 90 dniach i będzie wypłacane przez 3 miesiące.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wówczas zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany od dnia rejestracji.

Porozumienie stron

W przypadku porozumienia stron, gdy bezrobotny spełni warunki przyznania prawa do zasiłku, świadczenie również będzie naliczane po 90 dniach i o ten okres skrócone.

W tym przypadku ustawa także przewiduje wyjątki. Jeżeli porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany od dnia rejestracji.

Zwolnienie dyscyplinarne

Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy bezrobotny spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia czyli został zwolniony dyscyplinarnie, zasiłek będzie przysługiwał po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania. Oznacza to, że osobie, której przyznano zasiłek na 6 miesięcy, świadczenie w ogóle nie będzie wypłacone, a osobie, której przyznano zasiłek na 12 miesięcy, świadczenie zacznie być naliczane po 180 dniach i będzie wypłacane przez 6 miesięcy.

Przeczytaj: Rozwiązanie umowy o pracę. Który wariant najkorzystniejszy dla pracownika?

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z art. 72 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Oznacza to, że zasiłek jest wypłacany z dołu, najpóźniej do 14 dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli świadczenie zostało przyznane np. od 1 września, to pierwsza wypłata będzie najpóźniej 14 października, kolejna 14 listopada itd. do końca okresu, na który przyznano zasiłek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl