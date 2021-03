Uwaga, zmiana czasu. Co z nieprzepracowaną godziną?

Dyskusje o sensie zmiany czasu trwają od lat. Póki co nadal zmieniamy czas z zimowego na letni. To oznacza, że w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. Ci, którzy mają wolny weekend, śpią godzinę krócej. Ci, którzy są w pracy - godzinę krócej pracują.

W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki o godzinę do przodu (fot. Pixabay)

Temat zmiany czasu z letniego na zimowy od lat budzi szereg kontrowersji. Zwolennicy takiej zmiany uważają, że oszczędzamy w ten sposób energię, efektywniej bowiem wykorzystujemy światło słoneczne.

Przeciwnicy podnoszą argument problemów związanych z przystosowaniem organizmu człowieka do zmiany, przypominają o kosztach ponoszonych przez sektor usług transportowych, kosztach związanych z uwzględnieniem zmiany czasu w systemach informatycznych oraz wątpliwościach, które dotyczą kwestii rozliczeń wynagrodzeń podczas zmiany czasu.

Faktycznie. Podczas zmiany z czasu zimowego na letni pracownicy de facto pracują godzinę krócej. A pracownik, który wykonuje pracę w nocy, nie wypracowuje przewidzianego wymiaru czasu pracy.

Co najważniejsze, pracownikom pracującym na nocnej zmianie podczas zmiany czasu z zimowego na letni należy wypłacić wynagrodzenie również za godzinę nieprzepracowaną z powodu przesunięcia czasu.

Nieprzepracowana godzina to bowiem nie efekt braku gotowości pracownika do pracy, ale zmiany czasu. Pracownicy nie mają zatem możliwości wypracowania dobowego wymiaru czasu pracy.

Jak podpowiadają eksperci, ewentualne niejasności można rozwiązać na etapie miesięcznego planowania pracy. Pracodawca może np. uwzględnić zmianę czasu i zaplanować pracę przez dodatkową godzinę nieprzepracowaną w związku ze skróceniem godzin pracy na skutek przesunięcia czasu.

Pracownikom nie przysługuje natomiast dodatek nocny za godzinę nieprzepracowaną z powodu przesunięcia czasu.

Więcej słońca, mniejsze zużycie energii?

Powody, dla których wprowadza się dwa razy w roku zmiany czasu, są różne. Przede wszystkim chodzi o to, by wykorzystać jak najlepiej światło słoneczne. Im dłużej dociera do nas naturalne światło, tym później sięgamy po sztuczne oświetlenie.

W teorii ma to zapewnić do 4 proc. oszczędności energii. Badania prowadzone w Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Europie pokazują jednak, iż spadek zużycia energii jest marginalny. Dłuższy dzień oznacza m.in. intensywniejszą pracę klimatyzatorów, co skutecznie wyrównuje ewentualne oszczędności.

- Dominująca przez lata argumentacja, gdzie efektywność ekonomiczna była uzasadnieniem, straciła na swej aktualności. Zmiany w natężeniu użytkowania energii elektrycznej są praktycznie niezauważalne, a tym bardziej podawanie ich jako argumentu dla utrzymania zmian - tłumaczy dr Bartłomiej Gabryś z katedry przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dodaje, że w tym roku do argumentów przeciw zmianie czasu dochodzi jeszcze jeden.

- W obecnej sytuacji pandemicznej, gdzie ilość dodatkowych czynników stresogennych jest już znacząco ponadprzeciętna, dojdzie jeszcze jeden – zmiana czasu. To, co dziś wiemy, to że zmniejszona ilość snu przekłada się na efektywność pracy np. kierowców, kosztowne przestoje czy wymuszone opóźnienia tam, gdzie mamy do czynienia z pracą zmianową, zwłaszcza w transporcie i logistyce. Znaczące koszty powstają również tam, gdzie systemy elektroniczne prowadzą transakcje finansowe w wymiarze globalnym. Były również sytuacje, gdy mieliśmy problem ze skorzystaniem z gotówki z bankomatu, gdyż te zawiodły - wyjaśnia.

Jak dodaje, weekendowa zmiana ma duży wpływ organizm.

Zmiana czasu wpływa w dość dużym stopniu na efektywność pracowników. Nasz zegar biologiczny najzwyczajniej w świecie buntuje się przeciwko zmianom. Część osób potrzebuje nawet tygodnia, by dojść do siebie, w tym czasie są rozdrażnieni i mniej skupieni, a więc mniej wydajni.

- Dzisiaj już wiemy, że ta najbliższa zmiana, gdzie tracimy godzinę snu, delikatnie rzecz ujmując, nie jest dla nas najzdrowsza. Dostępne wyniki badań jednoznacznie wskazują na przyrost zapadalności na choroby związane z układem krążenia człowieka i jego konsekwencjami w okresie do dwóch dni po zmianie czasu. Jednocześnie czas dostosowania się do nowego trybu pracy w ciągu doby przekładać się może na spadek efektywności trwający nawet przez tydzień po jej wprowadzeniu.

Intensywniejsze korzystanie ze światła naturalnego wpływać ma m.in. na nasze bezpieczeństwo. Po pierwsze promienie słoneczne pobudzają nas bardziej niż światło żarówki, przez co jesteśmy bardziej skupieni. Po drugie większa część aktywności ludzi ma miejsce, gdy na zewnątrz jest jasno, stąd m.in. mniejsze ryzyko aktów wandalizmu czy wypadków drogowych.

Świat nie jest przekonany do zmian czasu

Czasu nie zmieniają Azjaci. W Europie nie robi się tego w Rosji, na Białorusi i w Islandii.

Japończycy, uwzględniając wszystkie negatywne skutki zmian czasu, nie stosują takiego zabiegu. Chińczycy, mimo iż kraj ten leży w czterech strefach czasowych, stosują jedną strefę – czas pekiński. Unikają w ten sposób problemów z rozbieżnością między czasem pekińskim a lokalnym. Czas rozpoczęcia pracy dostosowany jest do lokalnych warunków.

Unia Europejska nad rezygnacją ze zmian czasu zastanawia się od lat. W 2018 roku projektem zniesienia zmiany czasu zajęła się Komisja Europejska. Przeprowadzono konsultacje społeczne, w których 84 proc. przepytanych opowiedziało się za zaprzestaniem przestawiania zegarków. W marcu 2019 roku za zniesieniem zmiany czasu zagłosował Parlament Europejski. Zadecydowano wówczas, że kraje członkowskie same zadecydują, przy jakim czasie chcą pozostać.

- Parlament Europejski pozostawił w dyspozycji krajów członkowskich decyzję, przy którym czasie pozostaną, a miało to nastąpić ostatecznie w 2021 roku. To rodzi daleko idące konsekwencje zróżnicowania czasu w ramach krajów sąsiadujących ze sobą i uwzględniania tych zmian w chwili przekraczania granic zarówno prywatnie, ale i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządowych czy państwowych. Dzisiaj jednak zdecydowanie kwestia zmiany czasu schodzi na dalszy plan, a wiele wskazuje jednak na to, że termin ten nie zostanie utrzymany - dodaje Gabryś.