Uwaga na napiwki. Można mieć problemy ze skarbówką

Co w sytuacji, kiedy doliczamy napiwek do rachunku, za który płacimy bezgotówkowo? Wtedy wartość napiwku jest traktowana jako oddzielny element na rachunku, oprócz podstawowej kwoty do zapłaty. W restauracjach, w których posiłki są najczęściej opodatkowane stawką 8 proc. VAT, napiwek podlega opodatkowaniu 0 proc. VAT, nawet jeśli elementem kolacji były np. krewetki podlegające 23 proc. VAT.

– Jednak, jeśli ktoś chce dać napiwek za pośrednictwem terminala, pracodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od tej kwoty i wpłacenia go do urzędu skarbowego. To na pracodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia podatku, a pracownik otrzymuje już napiwek pomniejszony o podatek – wskazuje Piotr Juszczyk.

– Warto pamiętać, że napiwki otrzymane przez osoby do 26. roku życia zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia do limitu przychodu rocznego 85 528 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Po przekroczeniu tej kwoty konieczne będzie zapłacenie podatku i wykazanie tej wartości w zeznaniu rocznym – wyjaśnia.

