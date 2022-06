Uwaga na kontrole. Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia

jk

Państwowa Inspekcji Pracy zyskała nowe uprawnienia. Będzie mogła ścigać za nakłanianie pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK (Pracowniczych Planach Kapitałowych). Inspekcja Pracy będzie mogła ścigać za nakłanianie pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK (Fot. Shutterstock)

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 wprowadziła nowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotychczas do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy nie należało ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Nowelizacja przyznaje jej takie uprawnienie.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości prowadzenia przez PIP kontroli w zakresie PPK podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami, np. zleceniodawców.

- Powierzenie PIP kontroli tych podmiotów jest konieczne dla zachowania równego traktowania wszystkich podmiotów zatrudniających - tłumaczą przedstawiciele PFR Portal PPK.

Zmiany weszły w życie 4 czerwca 2022 r.

Kary za łamanie przepisów

Warto przypomnieć, że w ustawie o PPK widnieje zapis nakładający na pracodawców w jakikolwiek sposób nakłaniających pracowników do rezygnacji z PPK karę grzywny.

- Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego - możemy przeczytać.

