Uwaga, można stracić ubezpieczenie chorobowe. Tego terminu nie wolno przegapić

Osoby samozatrudnione, którym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie 2021 r., nie stracą ciągłości, jeśli do końca czerwca 2022 roku złożą wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie - poinformował ZUS.

Czas na złożenie wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie terminu opłacenia składek upływa 30 czerwca 2022 r. (Fot. Shutterstock)

Od 1 stycznia 2022 r. nieterminowe zapłacenie składek lub nawet ich całkowity brak nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Będzie ono trwało aż do jego wygaśnięcia lub wyrejestrowania z ubezpieczenia. Oznacza to, że nie trzeba będzie składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Wnioski takie (wniosek US-9) nadal mogą składać ci przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w płaceniu składek za miesiące sprzed 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z przepisami będą one przyjmowane przez ZUS tylko do 30 czerwca 2022 r.

- Dotyczy to tych samozatrudnionych, którym przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie ub. roku, na skutek nieterminowych lub niepełnych wpłat ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Oczywiście chodzi o te osoby, które w kolejnych miesiącach nadal płaciły składki na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – dodaje.

Rzeczniczka zastrzega jednak, że czas na złożenie wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie terminu opłacenia składek upływa 30 czerwca 2022 r.

- Jeżeli płatnik dostanie z ZUS zgodę, zachowa ciągłość ubezpieczeń. Dzięki temu nie będzie musiał zgłaszać się od nowa do dobrowolnego ubezpieczenia i czekać 90 dni na możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego – mówi Kowalska-Matis.

Niezłożenie wniosku o przywrócenie terminu opłacenia składek sprzed grudnia ubiegłego roku w terminie do 30 czerwca br., będzie skutkowało brakiem prawa do wypłat z ubezpieczenia chorobowego.

- To oznacza brak płatnego chorobowego czy wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego – wyjaśnia rzeczniczka.

Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego możliwe będzie przez złożenie nowego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS ZUA i będzie wiązało się z koniecznością 90 dniowego wyczekiwania na możliwość skorzystania np. z zasiłku chorobowego.

Wniosek o przywrócenie terminu opłacenia składek można złożyć online przez PUE ZUS, bezpośrednio na sali obsługi klientów lub można wysłać go pocztą.

