Uwaga: można dostać dostać 600 zł zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej

Rok składkowy dla osób rozliczających się na ryczałcie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Dla podatników korzystających ze skali podatkowej rok składkowy trwa od 1 lutego do 31 stycznia. To oznacza, że podatnicy rozliczający się na skali podatkowej za styczeń zapłacili zryczałtowaną składkę w wysokości 419,92 zł.

W przypadku ryczałtowców wysokość składki zależy od uzyskanego przychodu. Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku zarobili mniej niż 60 tys. zł, zapłacili 335,94 zł. Kwota składki zdrowotnej dla osób o przychodach między 60 tys. a 300 tys. zł wyniosła 559,89 zł, a dla osiągających powyżej 300 tys. zł było to 1007,81 zł.

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie mogli rozliczyć składkę na zasadach z roku 2021. Przykładowo przedsiębiorca, który miał wysoki przychód, mógł od razu chcieć płacić wyższą składkę 1007,81 zł.

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

– Powstaje pytanie, co dzieje się ze składką styczniową, gdy przedsiębiorca zmienia formę opodatkowania. Po przejściu z ryczałtu na skalę składka za styczeń nie jest rozliczana w zeznaniu rocznym, które składa się do ZUS do 22 maja – podkreśla Piotr Juszczyk.

W styczniu przedsiębiorcy na ryczałcie w pierwszym progu dochodowym zapłacili 335,94 zł, czyli 84 zł mniej niż na skali.

Problem pojawia się u ryczałtowców, którzy w styczniu 2022 roku zapłacili składkę 559,89 zł lub 1007,81 zł i po zakończeniu roku przeszli na zasady ogólne. Osoby, które od razu były opodatkowane skalą, płaciły wtedy 419,92 zł, więc ryczałtowcy w drugim progu wydali 139,97 zł lub nawet 587,89 zł więcej.

– Niestety, ale w takim wypadku automatycznego zwrotu z ZUS nie będzie, bo składka zdrowotna zapłacona za styczeń nie zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym. Ryczałtowcy, którzy zapłacili wyższe składki, ponieśli stratę – tłumaczy ekspert inFaktu.

Jak uzyskać zwrot nadpłaty składki? Wyjaśniamy

Piotr Juszczyk podpowiada, żeby przed wysłaniem dokumentu z rozliczeniem rocznym do ZUS, skorygować DRA za styczeń 2022. Jeśli pojawi się nadpłata, to będzie można składać wniosek o zwrot składki.

– Warto wrócić do stycznia 2022 roku. Jeśli w formularzu zaznaczyliśmy, że rozliczamy się na podstawie przychodu z roku ubiegłego i jeżeli w 2021 mieliśmy przychody powyżej 300 tys. zł, to warto wskazać przychód z roku bieżącego, tj. 2022, jako podstawę wyliczenia składki. Jeżeli w styczniu 2022 roku przychód był niższy niż 60 tys. zł, to składka zdrowotna spadnie z 1007,81 zł do 335,94 zł. W konsekwencji 671,87 zł wraca do portfela podatnika – wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Podatnicy, którzy w 2021 roku uzyskali przychód między 60 tys. a 300 tys. zł mogą po korekcie obniżyć składkę z 559,89 zł do 335,94 zł, jeśli w styczniu 2022 roku zarobili mniej niż 60 tys. zł.

Nie jest jeszcze za późno, by skorygować rozliczenie składki zdrowotnej i uzyskać zwrot nadpłaty. W dokumencie trzeba jednak odpowiednio zaznaczyć zmianę podstawy wyliczenia jej na podstawie bieżącego przychodu.

