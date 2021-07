Uwaga, będzie dodatkowy urlop. Sprawdź, kto jest w gronie szczęśliwców

Jesteśmy w środku sezonu urlopowego. Zazwyczaj do zaplanowania mamy 26 dni wolnego. Jednak są zawody, których przedstawiciele mogą cieszyć się dużo dłuższym wypoczynkiem. Niebawem ta grupa się powiększy.

Autor: KDS

• 21 lip 2021 13:50





Nauczyciele, prokuratorzy czy sędziowie - między innymi oni mają dłuższy urlop (Fot. Pixabay)

Wakacje to czas korzystania z urlopów wypoczynkowych. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 152 i nast. kp.) każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy.

Jego czas zależy od stażu pracy. 20 dni w roku mogą wypoczywać pracownicy, którzy pracują krócej niż 10 lat, zaś 26 dni do dyspozycji mają osoby, które przepracowały co najmniej 10 lat.

Nauczyciele, prokuratorzy czy sędziowie - między innymi oni mają dłuższy urlop. Niebawem grupa uprzywilejowanych zawodów powiększy się o inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Sezon urlopowy w pełni. Statystyczny Kowalski, który zdobył co najmniej kilkanaście lat doświadczenia zawodowego, do rozdysponowania ma 26 dni urlopu. Kodeks pracy mówi, że urlop wypoczynkowy powinien być nieprzerwany. Pracodawca ma obowiązek udzielenia go w całości. Zaś jeśli pracownik zdecyduje inaczej i będzie chciał wypoczywać "na raty", to trzeba pamiętać, że co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Warto też pamiętać, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniach przechodzi na następny rok i musi być wyczerpany w pierwszej kolejności do 30 września kolejnego roku. Jeśli o tym zapomnimy, czeka nas kara.

Inspektorzy z dodatkowym urlopem

Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niektórych pracowników PIP. Nowela mówi o przyznaniu niektórym pracownikom PIP - wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności - prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych, zaś po 20 latach - 12 dni. Zmiany mają wejść w życie wraz z nowym rokiem.

– Propozycja ta jest bardzo istotna dla funkcjonowania inspekcji pracy – podkreślała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. – Inspektorzy pracy, realizując swoje zadania związane z przeprowadzaniem kontroli, są bowiem w codziennej pracy narażeni na stres i duże obciążenie psychiczne. Ponadto nieustannie muszą poszerzać wiedzę i stawiać czoła nowym zadaniom, którymi są rokrocznie mocno obciążani. Dlatego przyznanie im prawa do dodatkowego wypoczynku jest jak najbardziej uzasadnione i będzie sprzyjać regeneracji sił, co niewątpliwie wpłynie na większą efektywność wykonywanej pracy – uważa szefowa PIP. W uzasadnieniu do projektu napisano, że takie rozwiązanie, będące wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy. Oni wypoczywają dłużej Okazje się, że nie będzie to jedyna grupa zawodowa ciesząca się prawem do dłuższego urlopu od 5 do 12 dni w roku lub, tak jak nauczyciele, do kilkudziesięciu dodatkowych dni wolnych. Bowiem zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela mają oni prawo do urlopu wypoczynkowego w czasie trwania ferii szkolnych zimowych i letnich. Przy czym jest pewne ograniczenie - urlop ten musi być wykorzystany w czasie trwania tych przerw od nauki. Na tym nie koniec, bo dyrektorzy szkół mają prawo do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, co w praktyce przekłada się na dodatkowe dni wolne dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem w szkołach podstawowych jest to do 8 dodatkowych dni w roku szkolnym, w liceach ogólnokształcących i technikach do 10 dni, w szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego do do 6 dni a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy do 4 dni. Także nauczyciele akademiccy mają do wykorzystania więcej dni wolnych. Dokładnie 36 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednak tutaj również jest obostrzenie, by urlop został wykorzystany w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Czytaj więcej: Urlop w wakacje tylko dla wybranych. Wielu Polaków obejdzie się smakiem Zgodnie z przepisami dłuższym wolnym cieszą się również sędziowie i prokuratorzy. Po 10 latach pracy otrzymują oni dodatkowe 6 dni wolnego, a po 15 latach pracy mają prawo do dodatkowych 12 dni. Z kolei pracownikom służby cywilnej urlop wydłuża się wraz ze stażem pracy. Bowiem po 5 latach pracy otrzymują 1 dzień urlopu za każdy kolejny przepracowany rok. Liczba dni wolnych rośnie do momentu aż uzyskają oni 12 dni dodatkowego urlopu. Również policjanci mają prawo do dodatkowego płatnego urlopu. W ich przypadku również zależy on od stażu pracy. Dodatkowe 5 dni roboczych przysługuje mundurowym z co najmniej 15-letnim stażem służby, 9 dni roboczych zyskują osoby z 20-letnim stażem służby, a 13 dni roboczych przysługuje policjantom mającym 25-letni staż służby. Więcej wolnego przysługuje również inspektorom Najwyższej Izbie Kontroli. Po 10 latach pracy przysługuje im dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy - w wymiarze 12 dni roboczych. Warto dodać, że to właśnie na inspektorach NIK wzorowali się pomysłodawcy wydłużenia urlopu inspektorom PIP. Także żołnierz zawodowy posiadający status weterana poszkodowanego otrzymuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych. Z kolei pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych po przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 3 lat, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

