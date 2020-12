Ustawa o zawodzie farmaceuty. "Kompromis był blisko"

Został tylko podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą o zawodzie farmaceuty, by przyjęte przez Sejm zmiany weszły w życie. Przedsiębiorcy uważają, że posłowie odrzucili wszystkie merytoryczne poprawki zaproponowane w Senacie.

Autor:KDS

• 14 gru 2020 9:45





Szereg uprawnień farmaceutów dotyczyć będzie prowadzenia przeglądów lekowych i opracowywania indywidualnych planów opieki farmaceutycznej dla pacjentów (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Po 30 latach zabiegów, debat, dyskusji, przekonywania, a wreszcie merytorycznej pracy nad dokumentem, farmaceuci mają wreszcie swoją ustawę.

Czwartkowe (10 grudnia) głosowanie w Sejmie zakończyło jej procedowanie. Dokument trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Posłowie odrzucili 7 z 14 poprawek Senatu, w tym dopuszczającą możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów.

Farmaceuci byli ostatnią grupą spośród zawodów zaufania publicznego, która nie doczekała się do tej pory ustawy kompleksowo regulującej jej rolę w systemie opieki zdrowotnej.

Wzmocnienie roli farmaceuty

Przyjęcie ustawy to prawdziwy przełom: nowa legislacja określa zasady wykonywania i uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego. Wprowadza także od lat wyczekiwaną opiekę farmaceutyczną. Szereg uprawnień farmaceutów dotyczyć będzie prowadzenia przeglądów lekowych i opracowywania indywidualnych planów opieki farmaceutycznej dla pacjentów, uwzględniających elementy edukacji zdrowotnej, profilaktyki, a nawet częściowej diagnostyki. Oznacza to poważne wzmocnienie roli farmaceuty w całym systemie.

- Gratulujemy farmaceutom faktu uchwalenia ustawy kompleksowo regulującej ich zawód - mówi Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. - Od samego początku wspieraliśmy prace nad projektem, który w wersji przygotowanej przez ministra zdrowia był dokumentem zaakceptowanym przez wszystkie strony rynku, wszystkich interesariuszy. Szkoda, że w trakcie prac sejmowych do projektu wprowadzono poprawki niebezpieczne dla właścicieli aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych, sprzeczne z Konstytucją Biznesu - dodaje.

(Fot. Shutterstock)

Kontrowersyjne zapisy zostały

Uchwalenie tak ważnej ustawy było także szansą na zapoczątkowanie konsolidacji podzielonego od lat środowiska. Wspomniane podziały ujawniły się podczas procedowania projektu, zwłaszcza przy kwestiach unieruchamiania placówek i przesłanki „uporczywości” w kontekście naruszania niezależności zawodowej farmaceutów. W toku prac legislacyjnych wiele razy podkreślano, że ustawa przyznaje zbyt arbitralną władzę organom inspekcji i daleko idące uprawnienia korporacji aptekarskiej – niespotykane w przypadku innych samorządów zawodowych. Senacka Komisja Zdrowia w duchu dialogu szukała w tym zakresie drogi pośredniej. - Wypracowany w toku prac senackich kompromis godził niezależność zawodową farmaceutów i interes przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne. Niestety, Sejm odrzucił w zasadzie wszystkie merytoryczne poprawki Senatu - mówi Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Pozostaje mieć nadzieję, że kontrowersyjne zapisy, które zostały ostatecznie przyjęte przez Sejm, nie staną się narzędziem do nieuczciwej walki konkurencyjnej. Będziemy się temu bacznie przyglądać - dodaje. - Szkoda, że kolejny raz zlekceważono interesy przedsiębiorców, wspierając postulaty aptekarskiego establishmentu, posługując się przy tym, argumentami mającymi słabe pokrycie w rzeczywistości - zauważa Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Z kolei Anna Potocka-Domin, wiceprezeska Business Centre Club wskazuje, że kompromis był na wyciągnięcie ręki. Akty prawne wypracowane w duchu dialogu są trwałe i prawdziwie obywatelskie - szanują opinie wielu stron. – Niestety, ustawodawca zaprzepaścił tę szansę. Wielka szkoda - stwierdza Anna Potocka-Domin.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.