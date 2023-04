Urzędy pracy po nowemu. Nowe przepisy wprowadzą fundamentalne zmiany

Projekt nie zmienia całego systemu rynku pracy. Nadal będzie to system samorządowy, zdecentralizowany, w którym będzie działało 16 wojewódzkich urzędów pracy, które podlegają i będą podlegać urzędom marszałkowskim. Będzie też 340 powiatowych urzędów pracy podlegających starostom.

Najważniejszą zmianą, jaką zawiera, jest oddzielenie statusu bezrobotnego od uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, muszą zarejestrować się w urzędzie pracy. Kiedy potwierdzą, że są gotowe do podjęcia pracy, to urząd odprowadza za nie składki, a one zyskują prawdo do bezpłatnej opieki na NFZ.

Jak podczas posiedzenia podała Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, obecnie około 37 proc. osób jest zarejestrowanych w urzędach pracy tylko i wyłącznie dla ubezpieczenia zdrowotnego, a nie po to, żeby szukać pracy.

Szczegółowe dane na ten temat znajdziemy w uzasadnieniu do projektu. Wynika z nich, że w 2020 r. spośród osób bezrobotnych, z którymi doradca klienta z urzędu pracy przeprowadził rozmowę w celu zbadania ich potrzeb, 57,6 proc. jako główny powód swojej rejestracji w urzędzie pracy wskazało potrzebę uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. W poprzednich latach taką odpowiedź wskazywało odpowiednio: w 2019 r. - 43,1 proc. osób, a w 2018 r. - 45 proc. osób.

- Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Chcielibyśmy, aby rejestrację osób do ubezpieczenia zdrowotnego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu osoby nieaktywne zawodowo nie przychodziłyby do urzędów pracy po ubezpieczenie, a po pracę - komentuje Ewa Flaszyńska.

- To jest zmiana, która od dawna była postulowana przez środowisko publicznych służb zatrudnienia i mamy nadzieję, że wejdzie w życie. Pozostaje mieć nadzieję, że - jeśli ta inicjatywa się powiedzie - z rejestrów urzędów pracy znikną osoby, które de facto nie szukają pracy, ale są zainteresowane wyłącznie posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak taka zmiana nie nastąpi szybko - pewnie potrzeba paru lat, aby osoby bierne zawodowo przekonały się, że zgłoszenie do ZUS-u jest „tak samo dobre”, jak rejestracja w urzędzie pracy - tak tę propozycję w rozmowie z PulsHR.pl komentowała kilka miesięcy temu Monika Fedorczuk, dyrektor Urzędu Pracy w Warszawie.

Co zawiera ustawa o aktywności zawodowej i jaki jest cel zmian?

Ewa Flaszyńska mówiąc o najważniejszych celach, jakie chce osiągnąć resort pracy, wprowadzając ustawę o aktywności zawodowej, wymieniała w pierwszej kolejności zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej w naszym kraju.

Z danych GUS-u wynika, że w drugim kwartale 2022 roku współczynnik ten wyniósł 57,9 proc. Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 224 tys. (w tym 16 770 tys. stanowili pracujący, natomiast 454 tys. – bezrobotni). Grupa osób biernych zawodowo liczyła z kolei 12 508 tys.

- Tą ustawą chcemy zwiększyć efektywność urzędów pracy i poprawić trwałość oferowanego przez nie zatrudnienia. Zależy nam na tym, by poprawiła się mobilność osób szukających pracy oraz skrócił czas jej poszukiwania, żeby wreszcie w urzędach nie było osób zarejestrowanych wiele lat tylko po to, żeby mieć prawo do zasiłku zdrowotnego - mówiła dyrektor Ewa Flaszyńska.

Usprawniony ma być też sposób nadawania statusu bezrobotnego. Ponadto zmiany mają pozwolić na objęcie pomocą szerszej grupy osób nieaktywnych i biernych zawodowo. Chodzi m.in. o rolników posiadających ponad 2 ha ziemi, którzy dziś nie mogą zarejestrować się w urzędzie pracy czy osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, wymagającymi pomocy.

Dodatkowo resort pracy chce uprościć zasady rejestracji w samym urzędzie. Po zmianach zniknie rejonizacja ze względu na miejsce zamieszkania, bezrobotny sam będzie decydował, w którym urzędzie chce się zarejestrować. Przykładowo, jeśli z podlaskiej wsi wyjedzie na studia do Gdańska i będzie chciał skorzystać z pomocy PUP, to będzie mógł po nią sięgnąć na miejscu, w Gdańsku. Nie będzie musiał wracać do siebie na wieś.

Kolejną zmianą jest uproszczenie zasad składania ofert pracy przez pracodawców, które obecnie jest mocno sformalizowane.

- Zależy nam na tym, aby rozbudować centralną bazę ofert pracy. Aktualnie każdego dnia znajduje się tam około 70 000 miejsc pracy. Liczymy, że dzięki odformalizowaniu zasad zgłaszania ofert pracy coraz więcej pracodawców będzie czuło potrzebę ogłaszania się również tam - mówi Ewa Flaszyńska.

Ustawa ma też pozwolić na zapewnienie pomocy osobom pracującym.

- Ustawa nie tylko dotyczy osób bezrobotnych czy poszukujących pracy, ale też osób pracujących, które chcą podwyższać swoje kompetencje. Polska ma bardzo niski wskaźnik kształcenia ustawicznego, jest on na poziomie niewiele ponad 10 proc. - zwraca uwagę dyrektor Ewa Flaszyńska.

