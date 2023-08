Urząd pracy ci pomoże, ale lepiej nie bądź 40-letnim mężczyzną

Sprawa dotyczy kryteriów naboru do projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.05.01.

W ramach projektu przewidziane jest jednorazowe wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej dla 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Zabrzu. W kryteriach naboru zaznaczono, że w szczególności kierowany jest on do osób znajdujących się w następujących grupach:

osoby młode w wieku 18-29 lat,

osoby po 30. roku życia znajdujące się co najmniej w jednej z poniższych grup, tj: kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Jak zaznacza Rzecznik, przyjęte kryteria naboru wyłączają z kręgu wnioskodawców określone grupy społeczne, w tym mężczyzn od 30 do 49 lat. Co za tym idzie, prowadzą do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa, ze względu na takie przesłanki jak płeć i wiek. A to stanowi naruszenie zasady równego traktowania.

PUP odpowiada - mężczyźni również mogą składać wnioski, nikt ich nie wyklucza

Rzecznik poprosił dyrektor PUP o wyjaśnienie przyczyn przyjętego ograniczenia. Z udzielonej mu odpowiedzi wynika, że takie wskazanie potencjalnych odbiorców dofinansowania podyktowane zostało zapisami regulaminu wyboru projektów, który w punkcie 1.6 wskazuje, że grupę docelową wsparcia stanowią osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy właściwej regulującej politykę rynku pracy, tj. osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 (mężczyźni), w szczególności:

znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;

osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające pieczę zastępczą, pochodzenia migranckiego.

Kryteria wyboru projektu określają elementy, które musi zawierać wniosek, zaś opis grupy zgodny z regulaminem docelowej stanowi kryterium konieczne do przyznania dofinansowania.

Urząd podkreśla, że powyższe zapisy wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach, lecz nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, które nie należą do tych grup.

