Urlopy z problemami. Liczba skarg rośnie błyskawicznie

- W ostatnich tygodniach odbieramy około pięć wiadomości dziennie dotyczących pracy sezonowej lub problemów wynikających na przykład z niepełnego rozliczenia pracownika i pracodawcy. Pojawia się także wiele pytań dotyczących powrotu do stawki wynagrodzenia sprzed pandemii koronawirusa czy pytań o urlopy - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. - Poza czasem pandemii zdarzały się skargi na pracodawców, że np. wysyłają pracownikom maile i telefonują do nich w czasie urlopu. Od początku lipca mieliśmy już kilka zgłoszeń o cofnięciu zaplanowanego wcześniej urlopu lub o braku zgody na wzięcie urlopu w sezonie letnim - dodaje.

Jak wskazuje stowarzyszenie, czas pandemii koronawirusa pokazuje zupełnie nowe spektrum problemów związanych z urlopami wypoczynkowymi. Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom w kwietniu odnotowywało przypadki przymuszania pracowników do wykorzystywania zaległych urlopów lub nawet urlopów bieżących na rok 2020. Zdarzały się sytuacje, że musieli podejmować się mediacji z pracodawcą, bo oczekiwał on, że pracownik np. wykorzysta swój cały urlop w kwietniu, a potem będzie pracować bez przerwy. Czas wakacji obnaża zupełnie inne problemy w tym zakresie.

- Gospodarka powoli się odmraża, firmy starają się rozpędzać swoją działalność. Po trwającym kilka miesięcy lockdownie pracodawcy ostatnie o czym myślą to udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom. Spotykamy się z kultywowaniem zasady, że teraz najważniejsza jest efektywność i nadrabianie strat i zdarzają się skargi, że pracodawca mówi wprost, że pracownik szanse na urlop ma dopiero jesienią lub nawet zimą - mówi Małgorzata Marczulewska.

Podaje też konkretne przykłady. Bowiem wielu pracowników oburza się na swoich szefów, że decyzją o anulowaniu urlopu „zrywają porozumienia”, które zawierane były przed pandemią koronawirusa. Do stowarzyszenia zgłosiła się pracownica, która już w styczniu zgłaszała, że chce mieć cały lipiec wolny. W maju usłyszała od pracodawcy, że nie ma szans na tak długie wolne w tym miesiącu.

- Kobieta poczuła się oszukana, ale nie ma prawa protestować. Urlopem zawiaduje szef i on stwierdza, że w tym czasie urlopu nie może udzielić. Oczywiście pracownik ma prawo do wolnego zgodnie z Prawem Pracy, ale w innym terminie.

Marczulewska przypomina, że prawo pracy wyraźnie wskazuje, że urlop wypoczynkowy jest udzielany za pozwoleniem pracodawcy na wniosek pracownika. Może on przesunąć termin przyszłego wolnego, jeżeli spowodowałoby to poważne zakłócenia toku pracy.

- Z wieloletniego działania w stowarzyszeniu wiem, że jest to warunek bardzo subiektywny i pracodawca zwykle w tym przypadku stawia na swoim - dodaje Marczulewska. Dodatkowo pracownik ma prawo wnioskować o zadośćuczynienie jeżeli przerwanie urlopu wiąże się np. ze stratami finansowymi, na przykład rezygnacją z wykupionej wcześniej wycieczki. Pracownicy muszą również pamiętać, że jeżeli mają skrócony czas pracy (np. z powodu porozumienia na mocy Tarczy Antykryzysowej) to skróceniu ulega także ich urlop.

Zamiast urlopu, zwolnienie lekarskie

Taka postawa pracodawców może spowodować, że pracownicy postawieni pod ścianą będą częściej sięgać po niezgodne z prawem, ale stosowane narzędzie w walce o czas wolny, czyli zwolnienie lekarskie.

- Zjawisko wzrostu absencji chorobowych wśród pracowników w okresie letnim obserwujemy rokrocznie. W poprzednich latach liczba zwolnień lekarskich w wakacje, w firmach korzystających z audytów Conperio utrzymywał się na poziomie 6 procent, z delikatnym wzrostem na początku i na końcu okresu wakacyjnego. Szacujemy, że tego lata w związku falą zaległych urlopów spowodowanych pandemią koronawirusa oraz fałszywymi zwolnieniami lekarskimi, poziom absencji chorobowych w firmach może wynieść nawet 9 procent - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy zajmującej się kontrola pracowników przebywających na zwolnieniu.

Co więcej, pierwsza fala lewych L4 już za nami. Z audytu absencji chorobowych przeprowadzonego przez Conperio od marca do maja 2020 roku wśród pracowników fizycznych zakładów produkcyjnych zatrudniających do tysiąca osób wynika, że znaczna część przebywających w tym okresie na L4 lub kwarantannie nie była faktycznie chora, nie przestrzegała wymogu kwarantanny lub nie zajmowała się opieką nad dzieckiem lub osobami starszymi (zasiłek opiekuńczy).

Przykładowo, w marcu 2020 poziom absencji w skontrolowanych przez nich firmach wynosił 7,9 proc., rok wcześniej w tym samym okresie było to 6,9. W kwietniu 2020 było to 7,2 proc., rok wcześniej 5,8 proc..

Kontrolerzy zastawali "chorych", gdy ci na przykład pielęgnowali ogródki, spawali, spacerowali z psami czy byli na zakupach. Robili wiele innych rzeczy, niż powinien robić naprawdę chory człowiek. Co więcej, wśród skontrolowanych zdarzały się osoby nieobecne w domu mimo nakazu objęcia izolacją i sankcji karnych za opuszczanie kwarantanny. Spora część z nich pozostawała pod wpływem alkoholu, a niektórzy rozpoczęli dodatkową niezarejestrowaną działalność, dorabiali na budowach czy remontując domy

Chęć porozumienia

Jednak jest i pozytywny wątek w tym trudnym temacie. Jak mówi Marczulewska, w tym roku widać większą chęć porozumienia między pracownikami i pracodawcami. Nie ma mowy o wielkich konfliktach czy groźbach zwolnień z pracy jeżeli jakieś polecenie nie zostało wykonane.

- Jako stowarzyszenie odbieramy mnóstwo telefonów i wiadomości codziennie, są to sygnały z całej Polski. Pozytywna konkluzja jest taka, że pracownicy i pracodawcy są skłonni do porozumienia. To chyba efekt koronawirusa. Zazwyczaj mediacja okazuje się skuteczna i udaje się przekonać pracodawcę, że pracownik potrzebuje urlopu, a pracownika, że może to w tym roku nie będzie miesiąc, a dwa tygodnie - mówi Małgorzata Marczulewska. - Mieliśmy jedną dość śmieszną sytuację, że zgłosiła się do nas pani z prośbą o mediację. W jednym z urzędów wszystkie trzy pracownice z jednej komórki zaplanowały urlop w tym samym czasie, dokładnie dwa tygodnie, dzień w dzień. Kierownik powiedział, że mają wybrać spośród siebie tą, która zrezygnuje z wolnego w tym czasie i weźmie urlop później. Spowodowało to wielki konflikt, który skończył się interwencją u naczelnika i zgłoszeniem do naszego stowarzyszenia - mówi Małgorzata Marczulewska.

By ułatwić zgłaszanie przypadków łamania prawa pracowników przez pracodawców stowarzyszenie planuje na początku sierpnia uruchomić specjalny dyżur telefoniczny dla pracowników sezonowych.