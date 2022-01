Urlopy wypoczynkowe w 2022 roku. Ile dni, kiedy zaplanować, jakie wynagrodzenie

Nadchodzi czas, kiedy w firmach rozpoczyna się planowanie urlopów wypoczynkowych. Ile dni urlopu mamy do wykorzystania? Czy pracodawca może nam narzucić termin urlopu? Do kiedy trzeba odebrać zaległy urlop? Jakie wynagrodzenie otrzymujemy na urlopie? Odpowiadamy na najczęstsze pytania o urlop.

Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, płatny i nieprzerwany urlop wypoczynkowy. Co istotne, nie można się go zrzec lub zamienić na ekwiwalent pieniężny. Tym samym niemożliwa jest wypłata tego świadczenia w trakcie trwania stosunku pracy, nawet gdyby taka była wola obu stron.

Wyjątki od tej zasady to m.in. sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Przy czym nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia

W zależności od stażu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy. Krótszy wymiar przysługuje pracownikom, którzy nie mają co najmniej 10-letniego stażu pracy. Na 26-dniowy urlop wypoczynkowy mogą liczyć wszyscy pracownicy, którzy pracują dłużej niż 10 lat. Warto pamiętać, że do stażu wlicza się zarówno okres nauki jak i zatrudnienie u poprzednich pracodawców.

Co ważne, prawo do pełnego urlopu w wymiarze 20 lub 26-dni nabywa się 1 stycznia. Kiedy mówimy o pierwszej pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu pełnego, czyli przysługującego za cały rok kalendarzowy.

Urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni robocze i można go wybierać w częściach. Przy czym w art. 162 Kodeksu pracy zapisano, że jedna z tych części powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jeśli nie uda nam się wybrać wszystkich dni wolnym w danym roku kalendarzowym, to wraz z nowym rokiem staje się on urlopem zaległym. Do kiedy trzeba go wybrać? Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy na udzielenie urlopu zaległego pracownikom pracodawcy mają czas do końca września. W praktyce oznacza to, że dla spełnienia wynikających z tego zapisu wymagań wystarczy, aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego urlopu.

Co więcej, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu w tym terminie, nawet jeśli w danym roku wypoczynek ten nie był ujęty w planie urlopów ani pracodawca nie ustalił jego terminu po porozumieniu z pracownikiem. W przypadku nieprzestrzegania przepisów pracodawcy grozi kara od 1 do nawet 30 tys. złotych.

Czy pracodawca może nam narzucić termin urlopu?

Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa narzucić nam odgórnie terminu, w którym pracownik powinien skorzystać z wolnego (wyjątek opisany wyżej). Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo, natomiast przepis ten nie daje możliwości stosowania przymusu wobec pracownika, co do konkretnych dni w roku.

By organizacja urlopów nie budziła kontrowersji, firmy powinny przygotować plan urlopów. O tym, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów mówi art. art. 163 § 1 KP. Jednak nie określono terminu, do którego taki plan powinien zostać przygotowany. W praktyce powinno się go stworzyć w pierwszych dniach roku kalendarzowego.

Taki plan ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Oznacza to, że jeśli plany urlopowe pracowników mogą mocno zaburzyć płynność funkcjonowania firmy, to pracodawca może odmówić udzielenia wolnego.

Trzeba pamiętać, że planem urlopowym nie są objęte urlopem na żądanie. Tym samym w planie urlopów należy wypisać o 4 dni mniej wolnego.

Jakie wynagrodzenie na urlopie wypoczynkowym

Zgodnie z przepisami pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym przysługuje takie samo wynagrodzenia, jak gdyby w tym czasie pracował.

Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego za urlop wypoczynkowy zapisano w Rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.