Urlop w wakacje tylko dla wybranych. Wielu Polaków obejdzie się smakiem

Tegoroczne wakacje dla wielu branż będą specyficzne. Po kilkumiesięcznych zamrożeniach do pracy wracają branże hotelarska, turystyczna czy gastronomiczna. Stąd pojawia się pytanie, czy w obliczu wakacyjnego rozruchu gospodarki na urlop w zaplanowanym, letnim terminie możemy w ogóle liczyć.

Jak zauważają eksperci Idea HR Group, coraz większa ilość pracodawców odmawia pracownikom urlopów, argumentując to koniecznością obecności na miejscu pracy. Najczęściej taka sytuacja dotyczy tych sektorów, które jeszcze kilka tygodni temu objęte były lockdownem.

- Zdarzało się, że pracodawcy „wysyłali” pracowników na wolne, gdy ruch w firmie był mniejszy. Teraz więc w sezonie urlopowym nie ma mowy o wolnym - wyjaśnia Dorota Siedziniewska- Brzeźniak z firmy Idea HR Group.

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu w sezonie wakacyjnym we wcześniej zaplanowanym terminie? Ostateczny głos należy do pracodawcy.

- Nawet jeśli pracownik miał wcześniej zaplanowany urlop, pracodawca może nie wyrazić zgody na jego udzielenie. Pracownik nie ma zatem gwarancji, że w dowolnie wybranym przez siebie terminie wykorzysta zaplanowany urlop. Ustalony w planie urlopów lub po porozumieniu z pracodawcą termin urlopu nie jest bezwzględnie wiążący dla obu stron stosunku pracy i może ulec zmianie z przyczyn leżących zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP.

W czasie pandemii decyzje urlopowe wydają się być uzależnione nie tyle od tego, czy akurat jest sezon urlopowy, co od faktu czy pandemia spowolniła i można np. przyspieszyć produkcję lub zacząć nadrabiać straty wynikające z ostatnich miesięcy lockdownu.

- Mamy informacje o tym, że w wielu branżach te urlopy są wstrzymywane lub bardzo mocno limitowane. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w ostatnich miesiącach wiele firm było zamkniętych lub działało w ograniczonych sposób. Pracownicy pracowali zdalnie lub mieli zawieszone obowiązki. Pracodawcy chcą teraz nadrabiać zaległości. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim pracowników hoteli, restauracji, sklepów w galeriach handlowych czy innych firm, które w bardzo ograniczony sposób działały w czasie lockdownu - wyjaśnia Siedziniewska-Brzeźniak. - Obecna sytuacja epidemiczna pozwala wielu branżom na rozwinięcie skrzydeł i nadrabianie strat wynikających z trudnego czasu pandemii. Oczywiście pracownik nie może być wykorzystywany i pracować ponad miarę, ale musi zdawać sobie sprawę, że w branżach, które teraz przeżywają szczyt zainteresowania, czyli w turystyce, gastronomii czy hotelarstwie może być trudno – dodaje.

Co na to prawo

Przesunięcie urlopu z wcześniej zaplanowanego terminu nie oznacza odmowy jego udzielenia.

- Oczywiście należy pamiętać, że przesunięcie terminu udzielenia urlopu nie jest jednoznaczne z odmową jego udzielenia. Jeżeli strony stosunku pracy nie ustalały planu urlopów, pracownik wskazuje we wniosku, w jakim terminie chce uzyskać urlop. Wówczas pracodawca również może nie udzielić go we wnioskowanym terminie ze względu na swoje szczególne potrzeby. Takimi szczególnymi potrzebami mogą być właśnie wznowienie produkcji po przestoju czy powrót do firmy. W obecnej sytuacji te przesłanki są jak najbardziej uzasadnione - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz.

fot. Shutterstock

Są jednak wyjątki, kiedy pracodawca musi udzielić urlopu w terminie wskazanym przez pracownika.

- W przypadku złożenia wniosku przez matkę lub ojca chcącego skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (dodatkowego macierzyńskiego) lub macierzyńskiego i rodzicielskiego, pracodawca nie może odmówić, o ile korzystanie z urlopu ma nastąpić bezpośrednio po zakończeniu urlopów z tytułu rodzicielstwa - dodaje Siemienkiewicz.

W przypadku sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, najskuteczniejszą metodą jest dialog

- Pracownik ma prawo do odpoczynku. Wypoczęty i pełen energii jest bardziej efektywny i zadowolony z życia, a co za tym idzie zdolniejszy do pracy. Oczywiście należy wziąć pod uwagę racje pracodawcy, który chciałby rozpędzać swoją firmę po trudnym czasie pandemii. Pracownik może więc zaproponować pracodawcy np. wzięcie tygodniowego urlopu, a nie trzytygodniowego czy miesięcznego. Pracownicy mogą również dogadać się między sobą tak, by ich urlopy nie zazębiały się w pracy. Przestrzeni do dialogu jest sporo, warto jednak, by obie strony osunęły na bok emocje i poszukały rozwiązań korzystnych dla obu stron – dodaje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

fot. Shutterstock

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, ten od 1 stycznia następnego roku staje się urlopem zaległym.

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę (bez zgody pracownika) jest dopuszczalne jedynie w przypadku urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia.

Co ważne, termin wykorzystania zaległego urlopu upływa 30 września danego roku.