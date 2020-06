Urlop w wakacje? Niektórzy będą musieli zmienić plany

Wiele wskazuje na to, że najgorsze za nami. Epidemia koronawirusa, z którą walczy cały świat, choć nie daje za wygraną, to powoli wpisała się w naszą codzienność. "Do życia" przywracane są zamrożone do tej pory gałęzie gospodarki, ruszają łańcuchy dostaw.

W nowej rzeczywistości odnajdują się także pracodawcy i pracownicy. Przed nimi jednak kolejne wyzwania. W wielu przypadkach nadchodzi bowiem czas odrabiania strat. A ten łączy się m.in. z okresem zaplanowanych na początku roku urlopów. Jeszcze w styczniu nikt nie przewidywał kryzysu, spowolnienia produkcji, w wielu przypadkach wręcz zatrzymania działalności organizacji.

- W wielu firmach jeszcze przed pandemią został opracowany plan urlopowy. Ma on charakter bardziej orientacyjny niż zobowiązujący. Również nie wszyscy pracodawcy mają obowiązek tworzenia takich planów. Wtedy w praktyce udzielenie urlopu jest poprzedzone wnioskiem pracownika - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert prawa pracy w Pracodawcach RP.

Ostatecznie jednak o terminie udzielenia urlopu i tak decyduje pracodawca.

- Nawet jeśli pracownik miał wcześniej zaplanowany urlop, pracodawca może nie wyrazić zgody na jego udzielenie. Pracownik nie ma zatem gwarancji, że w dowolnie wybranym przez siebie terminie wykorzysta zaplanowany urlop. Ustalony w planie urlopów lub po porozumieniu z pracodawcą termin urlopu nie jest bezwzględnie wiążący dla obu stron stosunku pracy i może ulec zmianie z przyczyn leżących zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika - dodaje Siemienkiewicz.

CZYTAJ DALEJ »

W dyskusjach pomiędzy pracownikami czy na formach internetowych, często pojawia się pojęcie "urlopu postojowego". Ważna informacja: termin taki nie istnieje w prawie pracy.

Postój nie może być traktowany jako urlop, ponieważ sam pracownik przez cały czas musi być gotowy do podjęcia pracy. Jedynym usprawiedliwieniem niepojawienia się w pracy mogą być przyczyny wyjaśniające nieobecność pracownika, np. zwolnienie lekarskie. Jeśli takie przyczyny nie istnieją, pracownik ma obowiązek w tym czasie stawić się w pracy na każde wezwanie pracodawcy. Szefowie mają prawo w dowolnym momencie odwołać postój lub ściągnąć pracownika do zakładu pracy na określony czas.

Idąc tą samą drogą, pracodawca nie może powiedzieć, że urlop w zaplanowanym terminie należy przesunąć, podając za powód przebywanie na przestoju spowodowanym pandemią.

- Pracodawca nie może powiedzieć, że nie ma urlopu, bo byłeś na przestojowym. Musimy pamiętać, że urlopy w firmach podlegają dwóm reżimom. Jeśli jest plan urlopów, to sprawa jest prostsza. Terminy zostały zaplanowane i to wiąże obie strony. Pracodawca w szczególnych okolicznościach może ten urlop przesunąć. Nawet jeśli mamy pewność, że mamy zaplanowany urlop, to pracodawca może nam ten termin przesunąć. Te szczególne okoliczności to sytuacje, których nie byliśmy w stanie przewidzieć wcześniej. Samo przestojowe nie jest taką okolicznością. Jest nią jednak fakt, że np. przez dwa miesiące firma była zamknięta, a aktualnie zapotrzebowanie na nasze produkty jest duże - tłumaczy radca prawny Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner w Kancelarii Raczkowski.

Katarzyna Siemienkiewicz precyzuje:

- Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia takiej organizacji pracy w firmie, która umożliwi pracownikom skorzystanie z prawa do wypoczynku. Jednak przesłanki przesunięcia terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy zostały określone w sposób bardziej rygorystyczny niż w odniesieniu do przesunięcia na wniosek pracownika. Zgodnie z art. 164 § 2 k.p. przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Przepis § 2 dotyczy takich potrzeb pracodawcy, które nie były znane w czasie sporządzania planu urlopów.

Przesunięcie nie oznacza odmowy

Jak podkreśla Iwona Jaroszewska-Ignatowska, pytań o prawne możliwości przesuwania terminów urlopów jest dużo.

- Widać, że pracodawcy chcą powrócić w wakacje bardzo efektywnie. Wszystko oczywiście zależy od firmy. Dla części lato będzie szczytem sezonu, dla innych w tym czasie jest mniej pracy. Kwestia podejścia do urlopów jest więc bardzo indywidualna. Mimo wszystko, dla samych pracowników może być to element zaskoczenia po powrocie do "normalności".

Ważna informacja: przesunięcie przez pracodawcę urlopu na inny niż zaplanowany pierwotnie termin nie oznacza odmowy jego udzielenia.

- Oczywiście należy pamiętać, że przesunięcie terminu udzielenia urlopu nie jest jednoznaczne z odmową jego udzielenia. Jeżeli strony stosunku pracy nie ustalały planu urlopów, pracownik wskazuje we wniosku, w jakim terminie chce uzyskać urlop. Wówczas pracodawca również może nie udzielić go we wnioskowanym terminie ze względu na swoje szczególne potrzeby. Takimi szczególnymi potrzebami mogą być właśnie wznowienie produkcji po przestoju czy powrót do firmy. W obecnej sytuacji te przesłanki są jak najbardziej uzasadnione - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz.

Są jednak wyjątki, kiedy pracodawca musi udzielić urlopu w terminie wskazanym przez pracownika.

- W przypadku złożenia wniosku przez matkę lub ojca chcącego skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (dodatkowego macierzyńskiego) lub macierzyńskiego i rodzicielskiego, pracodawca nie może odmówić, o ile korzystanie z urlopu ma nastąpić bezpośrednio po zakończeniu urlopów z tytułu rodzicielstwa - dodaje Siemienkiewicz.

Co mówi prawo pracy?

Do kwestii urlopów wypoczynkowych odniosło się na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To efekt pytań dotyczących m.in. możliwości wysyłania pracowników na przymusowe urlopy.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, ten od 1 stycznia następnego roku staje się urlopem zaległym.

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę (bez zgody pracownika) jest dopuszczalne jedynie w przypadku urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia.

Co ważne, termin wykorzystania zaległego urlopu upływa 30 września danego roku.