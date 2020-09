Urlop okolicznościowy na cenzurowanym. Trudno o wolne na pogrzeb, wesele czy przedłużony weekend

Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwych Pracodawcom dociera coraz więcej sygnałów odmowy "jednodniowych" urlopów. Szefowie nie chcą "puszczać" swoich podwładnych na wesela, pogrzeby czy inne uroczystości rodzinne. Krytycznie patrzą też na pomysł wyjazdu weekendowego do popularnych wśród turystów miejscowości. Brak zgody na urlop tłumaczą obawą przed koronawirusem.

Takich przypadków jest coraz więcej. Pracownica chciała wziąć jeden dzień urlopu, by wybrać się na wesele znajomych, jednak z jej planów nic nie wyszło. Pracodawca odmówił jej urlopu, argumentował, że wesela są obecnie jednymi z ognisk koronawirusa. Zagroził, że jeżeli pracownica mimo wszystko zdecyduje się na udział w uroczystości, musi wziąć wolne na kolejne dwa tygodnie w ramach kwarantanny. Tak, by mieć 100 procentową pewność w kwestii bezpieczeństwa reszty załogi.

Na tym nie koniec, do stowarzyszenia STOP Nieuczciwych Pracodawcom wpływają również informacje o przypadkach, gdy pracodawcy apelują, by jesienią unikać wypoczynku w zatłoczonych miejscowościach nawet w weekendy czy też ograniczyć zagraniczne wyjazdy. Pracownicy otrzymali reprymendę za zorganizowanie "spotkania integracyjnego" w klubie. Według zarządzających było to zachowanie nieodpowiedzialne w czasie pandemii.

Jak mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom pracodawcy obawiają się o funkcjonowanie swoich firm w sezonie jesiennym, gdzie poza pandemią koronawirusa możliwe jest także występowanie standardowej grypy.

- Wiele firm jest bardzo osłabionych czasem pandemii koronawirusa. Odnotowują straty, dokonują optymalizacji, dokładnie sprawdzają jak mogą możliwie efektywnie funkcjonować w tak trudnym czasie. Nie powinno więc nikogo zaskakiwać, że menadżerowie odradzają pracownikom zachowania, które mogą być potencjalnie niebezpieczne - mówi prezes Marczulewska.

Jak dodaje, wszystkie działania pracodawców muszą jednak trzymać się w ramach Prawa pracy. Nie mogą odmówić urlopu na ślub czy wesele, ale mają prawo interweniować, gdy obawiają się o zdrowie innych pracowników.

- Jeżeli występuje odmowa urlopu czy próba ingerencji w wolność pracownika, to takie działanie jest nieetyczne i nie powinno mieć miejsca. Pracodawca ma prawo apelować do rozsądku pracownika, ale nie może wywierać na nim presji lub wprost zakazywać mu udziału w weselu czy w pogrzebie - mówi - Marczulewska.

Jak wskazuje z kolei radca prawny Mateusz Galikowski, co do zasady pracodawca nie może wymagać od pracownika wskazania powodu skorzystania z urlopu czy kierunku ewentualnego wyjazdu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca może przesunąć pracownikowi termin urlopu „jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy” (art. 164 Kp). Niemniej jednak każdemu pracownikowi przysługuje tzw. urlop na żądanie w wymiarze czterech dni w roku (art. 1672 Kp) i tu pracodawca nie ma możliwości odmówić pracownikowi skorzystania z takiego uprawnienia.

Szeroko dyskutowany jest także temat "kwarantanny" dla pracownika po uczestnictwie w weselu, pogrzebie czy po zagranicznych wakacjach.

- Przepisy Tarczy Antykryzysowej informują, że pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać - mówi mec. Galikowski. - Należy również zauważyć, że pracodawca może wysłać pracownika wracającego z wesela jeśli obawia się o zdrowie innych pracowników do pracy zdalnej zapewniając mu narzędzia do wykonywania takiej pracy. To rozwiązanie wydaje się być rozwiązaniem kompromisowym - wyjaśnia mec. Galikowski.

Miesiąc na zaległy urlop

Warto przypomnieć, że pracodawcy mają równo miesiąc na wywiązanie się z bardzo istotnego zapisu KP. Dokładnie tyle czasu zostało im na wysłanie pracowników na zaległy urlop z 2019 roku. Termin mija 30 września. W praktyce oznacza to, że dla spełnienia wynikających z tego zapisu wymagań wystarczy, aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego urlopu. Czy obowiązujący stan epidemii zmienia coś w tej kwestii?

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę w drodze jednostronnej decyzji, czyli bez zgody pracownika, jest dopuszczalne jedynie w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, czyli niewykorzystany w roku 2019, szczególnie w okresie epidemii, tzn. w czasie, gdy jego zakład pracy został zamknięty zgodnie z odrębnymi przepisami lub nastąpiły inne uzasadniające okoliczności związane z epidemią. Dotyczy to jednak wyłącznie urlopu zaległego.

fot. Steve Bidmead z Pixabay

- W tarczy antykryzysowej 4.0 umieszczono zapis uprawniający pracodawcę do udzielenia pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni zaległego urlopu. Urlop ten może być udzielony zarówno z pominięciem obowiązującego planu urlopowego u danego pracodawcy, jak i z pominięciem zgody wyrażonej przez pracownika - tłumaczy Malwina Stasiewicz., specjalista z zakresu prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Warto jednak podkreślić, że ustawodawca nie przewidział możliwości przedłużenia terminu, w którym możliwe będzie wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego. PIP przypomina, że za nieudzielenie urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego czasu pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1 tys. zł do aż 30 tys. zł.

Wojna o urlopy

Na tym nie koniec urlopowego zamieszania, jakie spowodował koronawirus. Już w lipcu Conperio, firma doradcza zajmująca się problematyką absencji chorobowej, informowała, że przez lockdown czy obawy o swoje zdrowie wielu pracowników zdecydowało się przełożyć urlop na późniejszy termin. Jednocześnie pandemia koronawirusa spowodowała lawinowy wzrost liczby pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Z audytu absencji chorobowych przeprowadzonego od marca do maja 2020 roku wśród pracowników fizycznych zakładów produkcyjnych zatrudniających do tysiąca osób wynika, że znaczna część przebywających w tym okresie na L4 lub kwarantannie nie była faktycznie chora, nie przestrzegała wymogu kwarantanny lub nie zajmowała się opieką nad dzieckiem lub osobami starszymi (zasiłek opiekuńczy).

To wszystko powoduje, że problem jakim jest zbyt duża liczba pracowników chętnych udać się na wypoczynek w drugiej połowie 2020 roku, nabiera na sile. Kłopot w tym, że gdy jednocześnie w tym samym momencie o urlop poprosi znaczna część załogi, w wielu firmach zabraknie rąk do pracy. Dlatego przełożeni nie będą chcieli wydawać zgód na urlopy dla pracowników w tym samym czasie. Tysiące podwładnych może poczuć się potraktowanymi niesprawiedliwie i rościć sobie prawo do wypoczynku. Wszystko wskazuje zatem na to, że tego lata pracodawców czeka niemały ból głowy związany z ustalaniem grafików urlopowych oraz kolejny wysyp fałszywych „L4”.