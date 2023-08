Urlop ojcowski i rodzicielski na działalności gospodarczej. Takie prawa przysługą ojcom

Korzystając z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego, tata-przedsiębiorca, może otrzymać zasiłek. Co musi zrobić, by go dostać?

Oprócz dwutygodniowego urlopu ojcom przysługuje także 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, który można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (Fot. Mikael Stenberg/Unsplash)