Urlop menstruacyjny. Rozwiązanie dobre, ale zmniejsza atrakcyjność kobiet na rynku pracy

Zagwarantowanie prawa do urlopu menstruacyjnego byłoby rozwiązaniem zasadniczo słusznym, uwzględniającym naturalne różnice występujące u obu płci - uważa radca prawny Katarzyna Robak z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes w Sosnowcu. - Należy mieć świadomość, że wprowadzenie takie rozwiązania do polskiego porządku prawnego mogłoby zasadniczo wpływać na zmniejszenie atrakcyjności kobiet na rynku pracy - dodaje.

Autor:KDS

• 27 sty 2021 13:39





Prekursorem w ułatwieniu kobietom przejścia przez menstruację jest Japonia. W tym kraju już w 1947 roku wprowadzono prawo do urlopu menstruacyjnego. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Bóle menstruacyjne potrafią zaburzyć rytm dnia niejednej kobiety, w związku z czym, w naturalny sposób wpływają na jej wydajność w pracy

Urlop menstruacyjny, czyli dodatkowe, płatne dni wolne od pracy dla kobiet w czasie najbardziej bolesnych dni okresu, jest spotykany w regulacjach prawa pracy coraz większej liczby państw.

M.in. w Japonii już od pierwszej połowy XX wieku istnieje możliwość skorzystania z urlopu w czasie miesiączki.

Prekursorem w ułatwieniu kobietom przejścia przez menstruację jest Japonia. W tym kraju już w 1947 roku wprowadzono prawo do urlopu menstruacyjnego. To nie jedyny przykład krajów, gdzie takie rozwiązanie jest stosowane. W Tajwanie pracownice mogą brać trzy dni płatnego urlopu w miesiącu, w Indonezji mają prawo do dwóch dni wolnego. Także w Argentynie czy Egipcie firmy mają możliwość określić zasady udzielania kobietom takiego wolnego, jednak tam rozwiązanie to nie jest wprowadzone odgórnymi przepisami prawa. Z kolei w Zambii urlop miesiączkowy nazywany jest “Dniem Matki”. W te dni kobieta może wziąć dzień wolny bez podawania konkretnej przyczyny i powoływania się na bolesną menstruację.

Jak zauważa Katarzyna Robak, do tej pory, żaden kraj europejski nie zdecydował się na wprowadzenie płatnego urlopu menstruacyjnego. We Włoszech prace legislacyjne z tym związane były mocno zaawansowane, jednak rząd odrzucił ten pomysł.

Obecnie zatem prawo do urlopu menstruacyjnego przysługuje wyłącznie kobietom z niektórych państw azjatyckich i afrykańskich. Przy czym musimy pamiętać, że coraz więcej międzynarodowych korporacji wprowadza dodatkowe prawo do płatnego dnia wolnego z powodu menstruacji. Dni te wprowadzane są jednak wewnętrznym regulaminem pracy danego przedsiębiorstwa.

Kobieta w te dni mniej wydajna

- Bóle menstruacyjne potrafią zaburzyć rytm dnia niejednej kobiety, w związku z czym, w naturalny sposób wpływają na jej wydajność w pracy. Pracownicy, która odczuwa tego typu dolegliwości i nie jest w stanie normalnie funkcjonować, w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy przysługuje urlop na żądanie (w ramach 4-dniowego limitu w każdym roku) lub „normalny” urlop wypoczynkowy – pod warunkiem, że pracodawca zgodzi się go udzielić. Kobieta może także skorzystać ze zwolnienia lekarskiego - wyjaśnia radca prawny Katarzyna Robak.

Jak dodaje, urlop menstruacyjny nie obowiązuje w polskim porządku prawnym, jednak z uwagi na coraz większą świadomość pracodawców, regularnie powraca temat wprowadzenia tej instytucji do polskiego kodeksu pracy. - Argumentuje się, że pracownicza aktywność może spadać z powodu złego samopoczucia wywołanego dolegliwościami bólowymi, a także, że wprowadzenie urlopu menstruacyjnego hołduje w istocie zasadzie równości mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu przy uwzględnieniu naturalnych różnic w fizjologii obu płci. Pojawiają się jednak także głosy, że z uwagi na brak możliwości obiektywnego zbadania poziomu odczuwanego bólu z powodu menstruacji, skorzystanie z prawa do urlopu menstruacyjnego mogłoby być nadużywane. Nie ulega jednak wątpliwości, że urlop menstruacyjny to zagadnienie, które stanowi przedmiot zainteresowania coraz większej liczby polskich pracodawców - wyjaśnia Katarzyna Robak. Urlop menstruacyjny w Polsce Wskazuje też, że uregulowanie urlopu menstruacyjnego w polskich przepisach prawa pracy nie jest na razie planowane, nie oznacza to jednak, że rozwiązania tego nie można wprowadzić w ramach wewnątrzzakładowych regulacji obowiązujących w zakładzie pracy. W Polsce jedna z firm odzieżowych PLNY LALA zdecydowała się wprowadzić urlop menstruacyjny we własnym zakresie wskazując, że temat menstruacji i związanych z nią ograniczeń pojawia się często w rozmowach zatrudnionych w tej firmie kobiet. Udzielenie dodatkowych, płatnych dni wolnych z powodu menstruacji w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy leży więc wciąż wyłącznie w gestii pracodawcy. - Wydaje się, że samo zagwarantowanie prawa do urlopu menstruacyjnego byłoby rozwiązaniem zasadniczo słusznym, uwzględniającym naturalne różnice występujące u obu płci. Czy Polki jednak korzystałyby chętnie z dodatkowego dnia wolnego? Należy mieć świadomość, że wprowadzenie urlopu menstruacyjnego do polskiego porządku prawnego mogłoby zasadniczo wpływać na zmniejszenie atrakcyjności kobiet na rynku pracy - uważa radca prawny. Jak dodaje, jest to z pewnością jedna z przyczyn, dla której same kobiety nie są przekonane co do potrzeby prawnego uregulowania tej instytucji. W większości zakładów pracy priorytetowe jest bowiem generowanie zysku, co z pewnością ułatwia pozostawanie pracowników – i pracownic – w pełnej dyspozycyjności. Dostrzegają to także same kobiety, które w polskich realiach niekoniecznie chętnie korzystałyby z takiego pozornie dla nich korzystnego rozwiązania. Podnosi się także, że elastyczna polityka firmy powinna dotyczyć wszystkich pracowników, w tym mężczyzn i słuszne byłoby w związku z tym wprowadzenie płatnego dnia wolnego dla każdego, bez względu na przyczynę złego samopoczucia - podsumowuje ekspertka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.