Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy. To trzeba wiedzieć

Urlop po narodzinach dziecka jest niezbywalnym prawem każdej mamy. Można go jednak współdzielić z ojcem dziecka. Na jakich zasadach funkcjonuje takie rozwiązanie, kiedy rozpoczyna się urlop oraz jakich formalności trzeba w związku z nim dopełnić?

Urlop macierzyński zaczyna się już w dniu porodu i trwa przez 20 tygodni. Według przepisów każda mama musi wykorzystać przynajmniej 14 tygodni. W razie potrzeby pozostałe 6 tygodni może przekazać ojcu dziecka - w ramach tacierzyńskiego.



Długość trwania macierzyńskiego może być jednak dłuższa, jeśli podczas jednego porodu urodzi się więcej dzieci: przy bliźniakach trwa 31 tygodni, przy 3 dzieci – 33 tygodnie, przy 4 dzieci – 35 tygodni, przy 5 lub większej liczbie dzieci – 37 tygodni.

Z kolei urlop rodzicielski przysługuje zaraz po zakończeniu macierzyńskiego i trwa 32 tygodnie (w przypadku bliźniaków - 34 tygodnie). Oboje rodzice mają prawo z niego skorzystać. W jaki sposób? Mogą wykorzystać urlop rodzicielski jednocześnie, skracając tym samym jego długość do 16 tygodni albo mama może wcześniej wrócić do pracy, oddając tacie pozostałe dni wolnego.

Podczas macierzyńskiego mamie nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymuje ona jednak w tym czasie zasiłek. Aby został on wypłacony, mama musi być objęta ubezpieczeniem chorobowym - jako pracownica lub właścicielka firmy.

- Kwota zasiłku jest zależna od wysokości pensji pracownika lub składki odprowadzanej na ubezpieczenie chorobowe w ramach własnej działalności gospodarczej. W przypadku 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego zasiłek to 100 proc. podstawy wymiaru. Jako podstawę wymiaru przyjmuje się średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Również w przypadku pierwszych 6 tygodni rodzicielskiego mamie przysługuje 100 proc. zasiłku – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Świeżo upieczona mama nie musi składać wniosku o urlop macierzyński, ponieważ rozpoczyna się on od razu w dniu urodzenia dziecka (Fot. Pixabay)

Przepisy przewidują także sytuację, w której pracownica decyduje się na następujące po sobie urlopy macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze. Wówczas świadczenie jest wypłacane w uśrednionej kwocie - 80 proc. wynagrodzenia. Jedyny warunek to złożenie wniosku w ciągu 21 dni po porodzie o wykorzystanie bezpośrednio po macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Formalności związane ze świadczeniami dla mam

Świeżo upieczona mama nie musi składać wniosku o urlop macierzyński, ponieważ rozpoczyna się on od razu w dniu urodzenia dziecka. Zgodnie z przepisami istnieje też możliwość wcześniejszego rozpoczęcia urlopu - do 6 tygodni przed porodem. W takiej sytuacji wymagane będzie złożenie odpowiedniego pisma.



Jeśli po narodzinach dziecko wymaga opieki szpitalnej, pracownica ma możliwość dodatkowego urlopu na jego pobyt w szpitalu. Przez pierwsze 8 tygodni po porodzie mama wykorzystuje macierzyński, zaś po tym czasie składa wniosek do pracodawcy o jego przerwanie. Pozostałą część ma prawo wykorzystać po powrocie dziecka ze szpitala. Każda tego rodzaju przerwa wydłuża urlop macierzyński.



Po zakończonym macierzyńskim mamy mogą skorzystać także z rodzicielskiego. Należy przy tym pamiętać, że pismo o taki urlop trzeba złożyć najpóźniej 21 dni po porodzie. Wówczas podczas rodzicielskiego pracownicy będzie przysługiwać zasiłek uśredniony, czyli 80 proc. wymiaru świadczenia. Przy stałym wynagrodzeniu stanowi to 80 proc. pensji.

We wniosku o urlop rodzicielski powinny znaleźć się: imię i nazwisko pracownicy, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, termin urlopu, oświadczenie, że drugi rodzic nie skorzysta z urlopu, podpis pracownicy.

Do pisma dołącza się również dodatkowe dokumenty, czyli skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia albo kopie dokumentów. Jeśli mama składa wniosek o macierzyński jeszcze przed porodem, wówczas będzie musiała dodać kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, które określa przewidywaną datę porodu.

Urlop wychowawczy

Dodatkową możliwością dla mam jest też urlop wychowawczy. Może trwać do 36 miesięcy, jest bezpłatny i przysługuje pracownicom z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy. Mama ma czas na wykorzystanie urlopu do momentu ukończenia przez dziecko 6. roku życia.

Aby skorzystać z wychowawczego, należy złożyć wniosek co najmniej 21 dni przed planowanym urlopem. W jego ramach rodzice mogą równocześnie opiekować się dzieckiem i - w razie potrzeby - podzielić wolne na 5 części.

Staranie się o urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy wiąże się z koniecznością wypełnienia i dostarczenia do pracodawcy różnych dokumentów. To może być kłopotliwe, zwłaszcza w pandemii. Przepisy pozwalają jednak na przesyłanie i przechowywanie wielu dokumentów w formie elektronicznej.

- Pomocą w bezpiecznym przechowywaniu tak ważnych dokumentów są chociażby e-teczki pracownicze. Pamiętajmy, że wciąż jesteśmy w trakcie pandemii, często pracujemy hybrydowo bądź w dalszym ciągu zdalnie i nie zawsze mamy dostęp do ważnych dokumentów. Aktualne zaświadczenia i wnioski warto umieścić w elektronicznej bazie dokumentów kadrowych. W razie potrzeby nie trzeba będzie jechać do biura, wystarczy zajrzeć do akt pracowników dostępnych przez całą dobę – wyjaśnia Krzysztof Wojtas.

Urlopy dla mam w innych krajach

Jakie prawa mają mamy z innych krajów? Zgodnie z niemieckim prawem tamtejszym mamom przysługuje około 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wymagane jest, aby jeszcze przed porodem pracownica wykorzystała z niego minimum 6 tygodni.

We Francji macierzyński dzieli się na przedporodowy i poporodowy. Czas jego trwania jest zależny od liczby posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku mama może skorzystać z 6 tygodni urlopu przedporodowego oraz 10 tygodni następujących po nim. Kobieta, która spodziewa się trzeciego dziecka, ma z kolei prawo do 26 tygodni – 8 przed porodem i 18 po nim. Wiele Francuzek decyduje się na powrót do pracy w pierwszym roku życia dziecka, ponieważ kraj ten oferuje bezpłatne żłobki, świadczenia rodzinne i becikowe.

Urlop rodzicielski przysługuje zaraz po zakończeniu macierzyńskiego i trwa 32 tygodnie. Oboje rodzice mają prawo z niego skorzystać (Fot. Pixabay)

W Wielkiej Brytanii mamy wracają do pracy po 52 tygodniach wolnego. Warto zaznaczyć, że jedynie 39 z nich jest w pełni płatne. Następnie kobiecie przysługuje około 140 funtów tygodniowo.

W szwedzkich rodzinach zarówno mama, jak i tata mogą jednocześnie przebywać z dzieckiem na urlopie. Oprócz 240 dni płatnego wolnego rodzice otrzymują dodatkowy miesięczny zasiłek. Mamy i ojcowie skorzystają z urlopu do 8. roku życia dziecka, zaś przysługujący im zasiłek otrzymują do 16. roku życia.

Regulacje unijne

Do połowy 2022 roku wszystkie kraje członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę unijną nakazującą wprowadzenie między innymi 2-miesięcznego, płatnego i nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn.

Dotychczas rząd proponował, aby wydłużyć płatną opiekę nad dzieckiem o dodatkowe dwa miesiące. Pandemia koronawirusa może jednak zmienić ten plan. Resort pracy rozważa wydzielenie z obecnej rocznej puli urlopów dwóch miesięcy wyłącznie dla ojców. Wówczas matki mogłyby skorzystać z 10 miesięcy opieki nad dzieckiem.

Jak zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP., w Polsce obowiązuje nadal tradycyjny model rodziny, zgodnie z którym to kobieta przejmuje większość obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. W szczególności dotyczy to opieki nad niemowlętami. Wprowadzanie dwóch miesięcy urlopu dla ojca z uszczerbkiem dla urlopu macierzyńskiego nie jest dobrym rozwiązaniem.

- Oczywiście należy wspierać rozwiązania, które zachęcą ojców do angażowania się w życie rodzinne i opiekę nad dzieckiem. Jednak rodzice powinni mieć wybór, które z nich i w jakim zakresie będzie korzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego. Dyrektywa pozbawia rodziców tego wyboru – komentuje ekspert Pracodawców RP.

- Zmiana podejścia do przebywania ojca z dzieckiem w domu następuje oddolnie. Coraz więcej ojców z własnej woli chce opiekować się swoim potomstwem, a narzucanie obowiązku ustawowego może spowodować odwrotny rezultat – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton. Jej zdaniem decyzja o tym, kto w związku czy w rodzinie, wykorzystuje uprawnienia związane z rodzicielstwem, powinna należeć do rodziców dziecka – zależnie od ich osobistej sytuacji.

- Moim zdaniem państwo nie powinno ingerować w to, w jaki sposób rodzice sprawują opiekę nad potomstwem (oczywiście o ile sprawują ją zgodnie z przepisami) ani generalnie narzucać sposobu organizacji życia rodzinnego. Nie da się na drodze legislacyjnej wymusić równości w podziale obowiązków między rodzicami. Oczywiście rozumiem, że celem przyświecającym twórcom tej inicjatywy było m.in. wyrównanie pozycji kobiet i mężczyzn, ale proszę zwrócić uwagę, że przecież już teraz - z prawnego punktu widzenia - tę równość w Polsce mamy – komentuje Smulewicz.

Ekspert Grant Thornton podkreśla, że urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. W związku z tym, to rodzice decydują – biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności – w jaki sposób będą tę opiekę nad dzieckiem sprawować.

- Jeden miesiąc urlopu wychowawczego jest zarezerwowany wyłącznie dla panów. I co to zmieniło? Niewiele - i tak statystycznie mało ojców z tego korzysta. Ale nie bierze się to znikąd. Zwykle to mężczyzna jest głową rodziny, i dużo więcej zarabia. Trudno się zatem dziwić rodzicom, że wybierają dla siebie korzystniejsze finansowo rozwiązanie - ocenia Monika Smulewicz.

"Ciążowe L4"

Warto również przypomnieć, jakie kobiety mają prawa, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie w czasie ciąży. Nie można go otrzymać tylko i wyłącznie z powodu samego zajścia w ciążę.

- Zwolnienie wystawiane jest przez lekarza z powodu niedyspozycji przypadającej w okresie ciąży. To ta niedyspozycja wpływa na to, czy otrzymujemy zwolnienie leżące (z kodem 1) czy chodzące (z kodem 2). W przypadku tego pierwszego nie można nam praktycznie nic. To jest zwolnienie, które w całości należy wykorzystać na rekonwalescencję. Jedyne aktywności, które możemy podjąć, muszą wiązać się z zapewnianiem podstawowych potrzeb życiowych. W tym zakresie będzie się mieścić wizyta u lekarza czy w aptece, jeśli w tym zakresie nikt nie może nam pomóc – wyjaśnia prawniczka Marzena Pilarz-Herzyk, autorka strony „Mama Prawniczka”.

Schody zaczynają się przy zwolnieniu chodzącym. Poszukując informacji w internecie, możemy bowiem natrafić na wiele sprzecznych interpretacji. Co nam zatem wolno, gdy otrzymamy zwolnienie „chodzące”?

- Przepisy znowu mówią o tym, że można wykonywać czynności zaspokajające podstawowe potrzeby życiowe i one nie mogą być sprzeczne z celem zwolnienia. W żadnym wypadku nie możemy wykonywać pracy. Trochę więcej swobody mamy, jeśli chodzi o wykonywanie innych czynności, choć należy być bardzo ostrożnym. Oczywiście jeśli ZUS nas skontroluje i zastanie w domu, to najczęściej na tym ten proces się zakończy. Gorzej, jeśli ZUS nas w domu nie zastanie. Jeżeli wyjaśnimy, że np. byłyśmy na spacerze, to ZUS będzie badał, czy nie jest on sprzeczny z powodem zwolnienia – wyjaśnia prawniczka.

Najprostszy przykład? Jeśli np. wyjechałyśmy nad morze i kontrola z ZUS nie zastała nas pod podanym na zwolnieniu adresem, kluczowa jest przyczyna naszego zwolnienia. Jeśli przyczyną zwolnienia była astma, a nadmorski klimat pozytywnie wpływa na nasz układ oddechowy, takie tłumaczenie może być przez organ zaakceptowane. Gorzej jednak będą wyglądały wakacje w gorącym Dubaju przy takiej samej jednostce chorobowej. Jeśli za przyczynę zwolnienia podano krwawienia zagrażające poronieniem, wyjazd i nad morze, i do Dubaju oraz spacery po plaży nie będą już łaskawie oceniane przez kontrolerów.

Najważniejsze, o czym należy pamiętać podczas zwolnienia chorobowego, to zakaz wykonywania pracy zarobkowej. ZUS będzie wiedział o podjęciu pracy, gdyż ma dostęp do informacji o opłaconych podatkach. Nie unikniemy wówczas kontroli i nie obędzie się bez konsekwencji.