Urlop macierzyński można przerwać, ale pod pewnymi warunkami

Jeśli dziecko wymaga opieki szpitalnej, mama może swój urlop macierzyński przerwać na czas hospitalizacji dziecka, pod warunkiem, że już wykorzystała go wcześniej w wymiarze co najmniej 8 tygodni od dnia porodu.

- W tym czasie może wrócić do pracy lub jeżeli zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, które jest w szpitalu, skorzystać z zasiłku opiekuńczego – wyjaśnia Kowalska-Matis. – Resztę zasiłku macierzyńskiego mama może wykorzystać po wypisaniu dziecka ze szpitala – dodaje.

Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez rodziców dziecka nie może przekraczać wymiaru urlopu macierzyńskiego określonego przepisami Kodeksu pracy.

W sytuacji, w której to matka dziecka wymaga opieki szpitalnej i jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, może ona przerwać urlop macierzyński. Jest to możliwe, pod warunkiem, że wykorzystała po porodzie minimum 8 tygodni macierzyńskiego i o wypłatę zasiłku wystąpi ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

Zasiłek macierzyński przysługuje wyłącznie osobom ubezpieczonym

Zasiłek macierzyński przysługuje wyłącznie osobom ubezpieczonym, które odprowadzają składkę na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie.

- Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, np. w razie choroby, czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że składka na to ubezpieczenie wynosi tylko 2,45 proc. podstawy wymiaru - dodaje rzeczniczka.

