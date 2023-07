Upały vs. pracownicy i pracodawcy. Odpowiadamy na pytania naszych czytelników

Choć przepisy określają obowiązki pracodawcy względem pracowników w przypadku wysokich temperatur, to jednak nie każdy się do nich stosuje. Pracownicy nie są jednak święci - niektórzy nadużywają przywilejów.

Do komentarzy pod jednym z ostatnich tekstów na temat obowiązków pracodawców w upalne dni odniosła się Marzena Kozioł, specjalista ds. BHP w firmie Grant Thornton. Wyjaśnia, co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca nie spełnia stawianych przed nim wymogów.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi wody, jednak dodatkowe przerwy w pracy czy jej wcześniejsze zakończenie zależy tylko od jego dobrej woli. Nie może mieć za to wpływu na obniżenie wynagrodzenia.

Upalne dni co roku są uciążliwe dla pracowników. Zarówno dla tych pracujących fizycznie, ale też w biurach czy sklepach, gdzie nie zawsze jest klimatyzacja. Prawo pracy w dość lakoniczny sposób wskazuje na obowiązki pracodawców w takich warunkach - mówi w zasadzie jedynie o tym, że pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Upalne dni to wiele pytań i problemów zarówno dla pracodawców, jak i pracowników

W kwestii upałów bardziej pomocne okazują się zalecenia, które publikuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednak przepisy to jedno, a ich respektowanie przez pracodawców to inna kwestia. Pracodawcy często zbyt “luźno” podchodzą do wymagań, jakie stawia przed nimi polskie prawo, także oczekiwania pracowników coraz częściej są nadmiernie wygórowane.

Jak wskazuje Marzena Kozioł, specjalista ds. BHP w firmie Grant Thornton, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów:

Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Wspomniany ust.1 pkt 1, odnosi się do warunków "gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C".

Zgodnie z przepisami, pracodawcy muszą zapewnić pracownikom bezpłatny dostęp do zimnych napojów w przypadku gdy temperatura przekracza 28°C w biurach oraz 25°C na otwartej przestrzeni.

Wymagane jest również, aby pracodawcy zapewnili pracownikom dostęp do wody do celów higieniczno-sanitarnych w ilości co najmniej 30 litrów podczas upałów. Ilość zwiększa się do 90 litrów przy pracy brudzącej oraz do 120 litrów przy pracy z substancjami szkodliwymi.

Dodatkowo, pracodawcy muszą zapewnić pracownikom, których wydatek energetyczny przekracza określone progi, bezpłatne posiłki profilaktyczne, zwłaszcza w okresie wysokich temperatur.

Przepisy wymagają także odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, gdzie minimalne temperatury wynoszą 14°C dla większości zadań i 18°C w biurach oraz podczas wykonywania lekkiej pracy fizycznej.

Szczególne regulacje wprowadzono w przypadku pracowników młodocianych. Nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza wynosi 65 proc.

Nie wszędzie jest klimatyzacja, a dodatkowa przerwa czy skrócony czas pracy zależy od dobrej woli pracodawcy

Szereg pytań o prawa i obowiązki podczas upalnych dni pojawił się pod jednym z naszych artykułów.

Czytelnicy portalu zwrócili uwagę na wysokie temperatury panujące w niektórych miejscach pracy, np. w sklepach, w których nie ma klimatyzacji. Przy ciągłym ruchu, praca w takich warunkach przez 8 godzin dziennie staje się uciążliwa.

- Chociaż istniejące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza i zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, to jednak – co do zasady – nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. Ponadto nie ma przepisu obligującego pracodawcę do założenia klimatyzacji - przepisy regulują wyłącznie kwestie związane z wymianą powietrza - wskazuje Marzena Kozioł.

Jak dodaje, w takiej sytuacji należałoby się zastanowić, czy pracodawca zapewnił odpowiednią wentylację pomieszczeń zgodnie z § 32 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ponadto przepisy prawa pracy pozwalają pracodawcy na wprowadzenie dodatkowych przerw albo na wcześniejsze wyjście pracownika z pracy w czasie upałów. Zależy to jednak wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. W przypadku wcześniejszego wyjścia – nie może ono powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika - podkreśla Kozioł.

Pracodawca w upalne dni musi zapewnić dostęp do wody. Jak jednak wskazują czytelnicy, woda w butelkach nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem (fot. Greg Rosenke/Unsplash)

Inną kwestią poruszoną przez czytelników jest praca w przedszkolu. Mimo że rok szkolny już się zakończył, to zdarza się, że upały towarzyszą nam w pierwszych jego miesiącach lub w ostatnich. Tu, jak zaznacza Marzena Kozioł z Grant Thornton, należy podzielić wątek na pracownika i dzieci.

- Jeśli chodzi o pracownika, to przepisy nie regulują maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi napojów w ilości zaspokajającej jego potrzeby fizjologiczne, odpowiednio zimnych, dotyczy to między innymi sytuacji zatrudniania pracowników na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C oraz przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C - informuje Kozioł.

Dodaje, że wprowadzenie dodatkowych przerw czy wcześniejsze wyjście z pracy funkcjonuje na takich samych zasadach, jak w omówionym już przypadku pracownika sklepu.

- W kontekście dzieci, tu zastosowanie znajdzie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Zgodnie z Art. 125a ust. 1. pkt 2 zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie, np. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów - mówi Kozioł. Dodaje jednak, że ustawodawca znów nie określa górnej granicy temperatur.

Przepisy mówią, jaka temperatura jest traktowana jako "szczególnie uciążliwe warunki", ale nie wspominają, kiedy ją mierzyć

Warto pochylić się także nad tym, kiedy mierzona jest temperatura w miejscu pracy oraz jak często wykonywany jest taki pomiar.

- A ja powiem taki absurd. U mnie w jednostce wodę dostarcza się jak dla pracowników biurowych, gdy temperatura powietrza sięga powyżej 28°C. Dla żołnierzy przy biurku także. Pracuję od 7 do 16. Oddział zaopatrujący w wodę mierzy temperaturę o 6:30, więc jak będzie 25°C o tej godzinie, to już nam się woda nie zależy, choćby temperatura w ciągu dnia miała sięgnąć 35°C. Więc tam, gdzie zaczyna się wojsko, tam kończy się logika - napisał w komentarzach nasz czytelnik.

Kiedy więc pracodawca powinien mierzyć temperaturę? Czy jest to prawnie uregulowane?

- W opisanej sytuacji to na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że nie było pracy w szczególnie uciążliwych warunkach, tj., że temperatura powietrza na stanowisku pracy nie przekraczała odpowiednio 25°C i 28°C. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować sankcjami wynikającymi z przepisu art. 283 § 1 Kodeksu pracy – zgodnie z którym, "kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł" - wskazuje Kozioł.

Ponadto, jak mówi, we wspomnianej sytuacji pracownik może skorzystać z przepisu art. 210 k.p. i w sytuacji, w której warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez pracownika praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- Pracownik ma więc prawo do niepracowania podczas upałów czy też odmowy pracy, jeżeli jego stan psychofizyczny, w jego ocenie, nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i na dodatek stwarza zagrożenie dla innych osób. Pracownik może przykładowo odczuwać objawy udaru czy przegrzania, ponieważ pokój, w którym pracuje, nie ma klimatyzacji, wentylatora, okna nie mają rolet czy zasłon, a pokój ten jest silnie nasłoneczniony. Tym bardziej, jeżeli temperatura w pokoju przekracza np. 28°C, a pracodawca nie zapewnił wody. W takiej sytuacji za czas powstrzymania się od wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia - tłumaczy Marzena Kozioł.

W kwestii upałów bardziej pomocne okazują się zalecenia, które publikuje Państwowa Inspekcja Pracy (fot. Shutterstock)

Komentujący zwrócili też uwagę na pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki poza siedzibą firmy, np. w delegacji na wolnym powietrzu. Czy pracodawca w takiej sytuacji może wypłacić w formie gotówkowej środki na zakup wody?

- Jeżeli podczas delegacji występują temp. powyżej 25°C, pracownik ma prawo do napoju. W tej sytuacji pracodawca nie może odmówić prawa do zakupienia wody, a co za tym idzie - zwrotu poniesionych kosztów - wskazuje Kozioł. - To samo dotyczy np. kierowców.

Pracownicy nie są święci. Niektórzy wykorzystują obowiązki nałożone na firmy

Czytelnicy PulsHR.pl zauważają również, że fakt, iż pracodawca musi zapewnić dostęp do wody, jest czasem przez pracowników wykorzystywany i np. wynoszą z miejsca pracy całe zgrzewki wody. Niektórzy sugerują, aby w takiej sytuacji wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje w postaci zwolnienia dyscyplinarnego. W tym przypadku trudne okazać się może uargumentowanie zasadności takie zwolnienia przed sądem. Zastosowanie art. 52 Kodeksu pracy musi wiązać się bowiem z ciężkim naruszeniem.

Rozwiązaniem, które w tej sytuacji wskazuje Marzena Kozioł, może być wymienienie wody butelkowanej na dystrybutory wody z sieci. Jak jednak dodaje, takie dystrybutory trzeba będzie regularnie serwisować, co stanowi dla pracodawcy dodatkowy koszt i obowiązek.

W komentarzach padła także inna propozycja: “W razie czego wziąć 2-3 zgrzewki wody na fakturę na firmę i wysłać do biura do rozliczenia. Chyba że ktoś się cyka, to dzwonimy do kierownika, nie może odmówić w trakcie upałów.”. Kozioł przyznaje, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi dostarczenia napojów i wypłacenia mu np. ekwiwalentu pieniężnego, w sytuacji, w której występuje praca w warunkach uciążliwych.

