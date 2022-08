Upał w pracy zabija, a zmian w prawie pracy wciąż nie ma

W ostatnich latach lejący się z nieba żar coraz częściej wyciska z nas siódme poty. Termometry co rusz wskazują kolejne rekordy. W tym roku w naszym kraju wskazywały nawet 38-39 stopni Celsjusza. Dźwięk przychodzącego SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem o upałach w sezonie wakacyjnym powoli staje się normą. I tak będzie nadal, zmiany klimatyczne powodują, że w Polsce (zresztą nie tylko u nas) będzie coraz goręcej i będzie coraz więcej skrajnie upalnych dni.

Dla budowlańców, serwisantów linii energetycznych, ratowników wodnych, ogrodników, rolników czy też operatorów żurawi, maszynistów i kierowców - wszystkich tych ludzi, którzy pracują na zewnątrz lub w nieklimatyzowanych pomieszczeniach czy kabinach - nie oznacza to nic dobrego.

Polskie przepisy nie określają maksymalnej temperatury w miejscu pracy, po przekroczeniu której należy przerwać wykonywanie swoich obowiązków zawodowych (wskazano jedynie dolną granicę).

Pewne wytyczne zostały zapisane w szeregu różnych ustaw i rozporządzeń (w sumie pięć różnych dokumentów). Jednak w ani jednym z nich nie wskazano, że w momencie, kiedy temperatury sięgają konkretnej wartości, należy przerwać pracę. Wyjątek stanowią pracownicy młodociani. W ich przypadku przepisy jasno wskazują, że nie mogą być zatrudniani przy pracach w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc. Dla reszty są to zalecenia.

W przepisach mowa jest jedynie o tym, że pracownikom należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (stosowanych przez nich metod pracy i poziomu wysiłku fizycznego, jaki wkładają w jej wykonanie). Zaś eksperci z zakresu BHP podają, że temperatura ta nie powinna przekraczać:

- 30°C w pomieszczeniach biurowych,

- 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej w hali,

- 26°C w warunkach szczególnych.

Jednocześnie Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do chronienia życia i zdrowia pracowników oraz zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mogą robić to poprzez np. wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy czy skrócenie czasu pracy, zapewnienie klimatyzatorów, wiatraków, rolet w oknach, które chronią przed słońcem. Konieczne jest też zapewnienie pracownikom dostępu do zimnych napojów czy wody wykorzystywanej do mycia (przy pracach brudzących), odpowiednich ubrań czy przy pracy na zewnątrz – miejsca z dostępem do cienia.

Kodeks daje też pole do działania samym pracownikom. Zapisano w nim, że kiedy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Śmierć z przegrzania

Tyle w przepisach. W praktyce jednak nie raz i nie dwa zdarza się, że pracownicy pracują w upale do momentu, aż nie zasłabną, nie stracą przytomności, a upadając nie doznają urazu. Dopiero wtedy pracodawcy najczęściej, bo nie zawsze, reagują i wprowadzą pewne wytyczne do regulaminu pracy, które mają poprawić warunki pracy i uchronić przed podobnymi zdarzeniami. Nie ma sezonu, by media nie informowały o śmierci pracowników z powodu przegrzania organizmu.

O wprowadzenie przepisów dotyczących pracy w upale zaapelowali związkowcy z NSZZ Solidarność. fot. Shutterstock

Kilka lat temu głośno było o tragedii we wsi Nowy Dwór koło Jelcza-Laskowic. Pracownikowi miejskiej spółki zlecono skoszenie trawy w wyjątkowo upalny dzień – w cieniu miało być wtedy 36°C , w słońcu ponad 40°C. Pracownik siedział więc w nieklimatyzowanej kabinie traktora i jeździł w tę i z powrotem, a nad maszyną słońce grzało pełną mocą. W pewnym momencie wyszedł na zewnątrz i upadł. Mimo udzielonej pomocy, zmarł.

W tym roku głośno było o pracowniku firmy sprzątającej w Hiszpanii. Mężczyzna miał pracować, sprzątając ulice w pełnym rynsztunku (specjalna odzież), kiedy na dworze temperatury sięgały ponad 40°C. Szpital, do którego trafił tuż przed śmiercią, poinformował, że temperatura jego ciała wyniosła 41°C. Również nie udało się go uratować.

Apelują o zmiany

Takie tragiczne sytuacje mogła mieć na myśli posłanka Partii Razem Paulina Matysiak, kiedy pisała interpelację do resortu rodziny. Podniosła w niej problem pracy kierowców autobusów czy maszynistów, którzy kilka godzin spędzają w nieklimatyzowanych kabinach.

- Ze względu na katastrofę klimatyczną musimy mieć świadomość, że z każdym rokiem upały będą coraz dłuższe i mocniejsze. Kiedy na dworze temperatura wynosi powyżej 30 stopni Celsjusza, praca staje się trudniejsza i wymaga wzmożonego wysiłku ze strony organizmu. Problem nie omija kierowców autobusów oraz maszynistów pociągów, którzy podczas pełnienia swoich obowiązków muszą zachować szczególną uwagę i koncentrację. Z całego kraju docierają do mnie sygnały, że prowadzenie pojazdów w kabinach pozbawionych klimatyzacji i odpowiedniej wentylacji podczas upałów stanowi duży problem i negatywnie wpływa na kondycję kierujących. A to nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo pasażerów - napisała posłanka.

Kilka tygodni później pismo w podobnym temacie wpłynęło do resortu pracy z biura Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Członkowie związku podkreślają w nim, że istnieje pilna konieczność zmian w Kodeksie pracy po to, by zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, kiedy temperatura powietrza jest nie do wytrzymania. W wystąpieniu podkreślono, że niewiele pomieszczeń, w których pracują ludzie w Polsce, jest klimatyzowanych. Zdaniem związkowców w ten sposób firmy po prostu chcą zaoszczędzić na pracownikach, co ich zdaniem pokazuje brak szacunku do nich.

– Kluczową przyczyną wskazanych problemów jest swego rodzaju luka legislacyjna. Tak jakby ustawodawca założył, że w Polsce jedynie niskie temperatury mogą pogarszać warunki pracy, natomiast wysokie nie mają na to wpływu. W obowiązującym prawie przepisy wyraźnie wskazują minimalne temperatury, w jakich może być wykonywana praca oraz jakie są związane z tym obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników. Natomiast nie ma precyzyjnych regulacji (poza obowiązkiem dostarczania bliżej nieokreślonych napojów) dotyczących maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca – podkreślił Dominik Kolorz. – W konsekwencji poziom ochrony zdrowia i życia pracowników jest w tym obszarze niski, a możliwości egzekwowania uprawnień pracowniczych w tym zakresie są mocno ograniczone – dodał.

Także Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), konsorcjum ponad 92 związków zawodowych z całej Europy, wezwała Komisję Europejską do wprowadzenia przepisów określających maksymalną dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy.

– Pogoda nie szanuje granic państwowych, dlatego potrzebujemy ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących maksymalnych temperatur pracy – mówił zastępca sekretarza generalnego ETUC Claes-Mikael Stahl. – Przebywający w zaciszu swoich klimatyzowanych biur politycy nie mogą nadal ignorować niebezpieczeństwa grożącego naszym najbardziej narażonym pracownikom – dodawał.

Górna granica to nie rozwiązanie

Dr Małgorzata Kochańska, ekspert ds. BHP w firmie SEKA, członkini Koalicji Bezpieczni w Pracy, z którą o braku górnej granicy temperatur rozmawialiśmy już kilka lat temu, nie ma wątpliwości, że na ekstremalne warunki pogodowe musimy się przygotować i to zarówno społeczeństwo, jak i pracodawcy.

– Jednak w mojej opinii to przygotowanie się nie oznacza ustalania górnych temperatur dla świadczenia pracy. Przecież w tropikach ludzie też pracują. Wprowadzenie górnej granicy spowodować może zastój w gospodarce. W pewnym momencie kierowcy nie wyjadą z zajezdni, budowlańcy zejdą z budów i przez sezon letni żadna inwestycja nie będzie powsuwała się do przodu, pracownicy spółek komunalnych, którzy dbają o porządek w parkach czy na ulicach, nie będą tego robić, nikt nie odbierze nam śmieci – komentuje ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

fot. Shutterstock

Dlatego - jak podkreśla - powinniśmy skupić się na tym, by środowisko pracy dostosować do zmieniających się warunków klimatycznych pod każdym możliwym względem.

Od strony technicznej można stosować np. klimatyzację, folie odbijające promienie słoneczne, przez co zmniejsza się nasłonecznienie, odpowiednie przewiewne (chłodzące) lub izolujące ubrania. Pod kątem organizacyjnym pracodawcy mogliby częściej skracać czas pracy lub też wprowadzać dodatkowe przerwy.

– Byłaby to poniekąd "rewolucja" w czasie pracy, ponieważ pracodawcy już teraz mają takie możliwości i na przykład mogą wprowadzić pracę w godzinach nocnych, jednak przeszkodą są dla nich wynagrodzenia, bo praca w godzinach nocnych generuje większe koszty, stąd m.in. place budów o godz. 16-17 pustoszeją. Pracodawcy mogą też skracać czas pracy, ale też tego nie robią zbyt chętnie, bo prawo pracy nie zezwala im na zmniejszenie wynagrodzenia za ten wolny czas – komentuje dr Małgorzata Kochańska.

– Mimo tych wszystkich mentalnych przeszkód, musimy uświadomić sobie, że wysokie temperatury będą naszą codziennością i powinniśmy zmienić swój rytm pracy tak, by praca była dla nas bezpieczna. Można skorzystać choćby z rozwiązań, które od lat znane są krajom śródziemnomorskim, gdzie w godzinach popołudniowych, gdy upał jest największy, jest przerwa, tak zwana sjesta – podsumowuje.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że optymalna temperatura przy pracy wynosi od 16 do 24 st. Gdy temperatura wzrośnie powyżej tego progu, zwiększa się ryzyko wypadków przy pracy.