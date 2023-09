Unia wprowadza rewolucyjne prawo. Miliony pracowników odetchną z ulgą

Jak podaje Business Insider Polska, część ekspertów uważa, iż może być to rewolucja - nowe przepisy zakładają domniemanie stosunku pracy. Oznacza to, że kuriera czy kierowcę łączy umowa o pracę a nie cywilnoprawna. Tym samym może to wymusić uporządkowanie zatrudnienia na zleceniu i umowach B2B. Są jednak i tacy, którzy mówią, że niewiele się zmieni skoro to Państwowa Inspekcja Pracy ma badać indywidualnie warunki pracy każdego zatrudnionego. Ostateczny kształt nowych przepisów będzie więc kluczowy - wypracowuje go obecnie Rada UE i Parlament Europejski.

Przypomnijmy - Rada UE chce, by domniemanie stosunku pracy było zastosowane, jeśli zatrudnienie danego pracownika platformowego spełnia trzy z siedmiu warunków określonych w dyrektywie. Stałoby się tak, jeśli przykładowo platforma nadmurowywałaby pracę kurierów i odgórnie określała górne limity pensji. Decyzję wydawałby inspektor pracy. Zatrudniający mógłby podważyć ją przed sądem.

PE ma inny pomysł. Organ publiczny wydawałby decyzję, czy zatrudniony jest pracownikiem, czy samozatrudnionym. Ten jednak mógłby zakwestionować opinię i zakwestionować uznanie go za samozatrudnionego - wówczas obowiązywałoby domniemanie etatu. Platforma zaś mogłaby je obalić, przedstawiając odpowiednie dowody.

"Obawiamy się skutków wprowadzenie skomplikowanego mechanizmu domniemania stosunku pracy"

Robert Tarnowski, PR&PA manager w Glovo Polska podkreśla, że najważniejsza jest precyzyjność i zrozumiałość wprowadzanych przepisów.

- Obawiamy się skutków wprowadzenie skomplikowanego mechanizmu domniemania stosunku pracy. Pytanie, jak będzie traktowany np. przypadek, gdy inspekcja pracy w trakcie kontroli w firmie ustali, że powinna zawrzeć stosunek pracy z danym kurierem, ale okaże się, że w tym samym czasie pracował on także dla czterech innych platform. Czy z mocy prawa będzie w stosunku pracy z pięcioma firmami? Co się stanie, gdy przestanie automatycznie współpracować z kontrolowaną firmą i poprzestanie na współpracy z pozostałymi czterema, a do tej kontrolowanej wróci po zakończeniu kontroli? Czy te przepisy będą skuteczne i sprawiedliwe? – zauważa Tarnowski, cytowany przez BI.

Tarnowski zwraca także na fakt, że zmiany mogą doprowadzić do nieuczciwej konkurencji. Restauracje oferujące dowóz posiłków będą mogły - w przeciwieństwie do platform - zatrudniać kierowców na umowach cywilnoprawnych i B2B.

Eksperci prognozują, że w 2025 r. zarabiających za pośrednictwem platform internetowych będzie już 43 mln (Fot. Pixabay)

Związkowcy nie mają wątpliwości: "Pracę dla platform trzeba ucywilizować"

Z kolei Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych uważa, że "pracę dla platform trzeba ucywilizować".

- Przedsiębiorcy twierdzą, że obawiają się domniemania istnienia stosunku pracy z uwagi na zaburzenie konkurencyjności. Tyle że teraz pracodawcy konkurują kapitałem ludzkim. Celem projektowanych przepisów jest to, aby właśnie nie dochodziło do tego, czyli aby nie konkurować poprzez brak odpowiedniej ochrony dla zatrudnionych osób, czyli poprzez niższe koszty pracy. Jeśli zarzuty co do nierównego traktowania podmiotów na rynku miałyby doprowadzić do tego, że wszyscy pracodawcy, a nie tylko platformy, byliby objęci domniemaniem stosunku pracy, to z punktu widzenia związków zawodowych jest to słuszny scenariusz. Zapewniam, że nie protestowalibyśmy, gdyby pojawiała się taka propozycja — podkreślił Mądrzycki, cytowany przez BI.

Praca przez platformy, czyli samowolka właścicieli platform

Na czym polega praca za pośrednictwem platform? W dużym uproszeniu - platformy łączą ze sobą trzy strony. Użytkownika, który oferuje swoje usługi, klienta, który korzysta z jego usług oraz platformę, czyli podmiot pośredniczący, który umożliwia im odnalezienie się i dopasowanie oczekiwań klienta i oferty użytkownika.

Jeśli chodzi o status osoby zatrudnionej, to praca w oparciu o etat praktycznie tam nie występuje. Wykonawcy najczęściej pracują w oparciu o samozatrudnienie, biorą więc na siebie całe pełną odpowiedzialność za świadczone usługi. Poprzez platformy świadczy się też pracę w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Platforma na bieżąco przydziela zadania, ale ani wykonawca usługi, ani osoba korzystająca z platformy nie mają wpływu na przydział tych zadań lub też wpływ ten jest bardzo istotnie ograniczony. W momencie odmowy przyjęcia danego zadania może to się wiązać z określonymi sankcjami, w najbardziej drastycznych sytuacjach polegają one na przymusowym wylogowaniu z aplikacji i uniemożliwieniu świadczenia pracy.

Ponadto osoby wykonujące pracę za pośrednictwem platform nie mają możliwości wyboru sposobu wykonania zadań, wyboru godzin i miejsca pracy. Narzucane są im szczegółowe zasady realizacji zadań, a nawet stawki wynagrodzenia. To wszystko wiąże się również z bardzo szczegółową kontrolą wykonywania zadań i wystawianiem ocen, które mogą w konsekwencji prowadzić do negatywnych skutków dla osoby wykonującej pracę.

