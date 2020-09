Umowy zlecenia mają być w pełni oskładkowane. "To nie jest dobry moment na taką zmianę"

Możliwe, że już od początku 2021 roku firmy będą musiały sięgać dużo głębiej do portfela. Rząd pracuje nad pełnym oskładkowaniem umów zleceń, które miałoby zacząć obowiązywać jak najszybciej. - Pomysł, by wprowadzać to w tak niestabilnym momencie jest zły. Firmy sporo przeszły od początku roku, nie wiedzą, co przyniosą najbliższe tygodnie. Izrael już ogłosił drugi lockdown - komentuje dr hab. Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, założycielka kancelarii prawnej M. Gładoch.

Rząd nie ma pieniędzy, więc zaczyna ich szukać - komentuje dr hab. Monika Gładoch. (Fot. shutterstock)

Informację o planach rządu podała poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Stanisław Szwed, wiceminister pracy, przyznał, że resort nad takimi zmianami pracuje.

Pełne oskładkowanie miałoby dotyczyć osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zleceniach lub łączą pracę na zleceniu z etatem czy działalnością gospodarczą.

Z jednej strony zmiana oznacza wprowadzenie pewnych elementów bezpieczeństwa, z drugiej (...) powstaje ryzyko zwolnień i obniżenia wynagrodzeń - komentuje Grzegorz Sikora, rzecznik prasowy Forum Związków Zawodowych.

Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli z pierwszej umowy zatrudnieni opłacili składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od kolejnych umów płacą już tylko składkę zdrowotną i przez to otrzymują na rękę wynagrodzenie wyższe o około 30 proc. Pełne oskładkowanie przychodów oznacza jednak nie tylko zwiększenie kosztów ich zatrudnienia dla przedsiębiorców, ale także zmniejszenie wypłaty dla zleceniobiorcy. Jak wyliczyła "Rz", firmy dopłacą po zmianach nawet 2,5 mln zł.

Prace nad zmianami potwierdza wiceminister Szwed. Jednocześnie zaznacza, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. - Rozmawiamy z partnerami społecznymi na temat różnych rozwiązań. To, w jakiej formie reforma wejdzie w życie i kiedy, zależy właśnie od dialogu ze związkami zawodowymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Nic w tej kwestii nie jest jeszcze przesądzone - podkreśla Szwed.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w związku ze zmieniającą się strukturą demograficzną w kraju, starzeniem się społeczeństwa, konieczne jest w szczególności pochylenie się nad kwestią przyszłych emerytur obywateli - zadbanie o to, aby świadczenia te były wystarczające na zaspokojenie potrzeb emerytów".

- Zależy nam na tym, by Polacy otrzymywali jak najwyższe świadczenia emerytalne, pozwalające godnie przeżyć jesień życia. Analizujemy różne warianty, szukamy jak najlepszych rozwiązań, które przysłużą się Polakom - podkreślił Szwed.

Wiceszef MRPiPS przypomniał, że dyskusja o zmianie obowiązujących przepisów toczy się od kilku lat. Zauważył, że kwestia ta była jedną z rekomendacji "Przeglądu systemu emerytalnego", opracowanego przez resort pracy i przyjętego przez Radę Ministrów 30 grudnia 2016 roku. Rząd szuka pieniędzy Zdaniem dr hab. Moniki Gładoch, kierownika Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, założycielki kancelarii prawnej M. Gładoch, pomysł rządu jest typowo "pro oszczędnościowym" rozwiązaniem. - Rząd nie ma pieniędzy, więc zaczyna ich szukać. Jednak powinien zadać sobie pytanie, czy jest to najlepszy moment na wprowadzenie takich zmian? Przedsiębiorcy dopiero co odetchnęli po pierwszym lockodwnie, nadal odbudowują swoje firmy, tymczasem rząd zapowiada coś na kształt "gospodarczego koronawirusa" na przedsiębiorców. Moim zdaniem w stosunku do nich jest to po prostu działanie nie fair - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl. Czytaj więcej: Ponad 2600 kontroli w 2 tygodnie. PIP sprawdza, jak firmy chronią przed COVID-19 Podkreśla, że niepewność najbliższych miesięcy tylko pogarsza sytuację. - Izrael właśnie ogłosił wprowadzenie drugiego lockdownu, takie informacje płynące ze świata nie uspokajają nastrojów wśród polskich przedsiębiorców - dodaje. W jej ocenie brakuje konsekwencji w działaniach rządu. Ten najpierw ogłosił szereg pomocowych rozwiązań dla firm, wiele z nich nadal z nich korzysta, by po chwili obarczyć przedsiębiorstwa nowymi daninami. Mowa tu m.in. o podwyższeniu płacy minimalnej i stawki godzinowej od stycznia 2021. - Oskładkowanie jeszcze bardziej pogłębia ten dysonans. Co z tego, że GUS znów pokaże, że bezrobocie niemal nie rośnie, skoro jak się znów zacznie dziać coś niepokojącego, to ludzie stracą pracę i trafią do szarej strefy, która coraz bardziej się powiększa - komentuje dr Gładoch. - Rząd powinien poczekać aż sytuacja ustabilizuje się, a firmy wejdą na normalne tory. Do tego trzeba czasu - podsumowuje. Poczekamy na szczegóły Z kolei Grzegorz Sikora, rzecznik prasowy Forum Związków Zawodowych podkreśla, że jest za wcześnie, aby ferować jakiekolwiek osądy w tej sprawie. - Z jednej strony zmiana oznacza wprowadzenie pewnych elementów bezpieczeństwa, z drugiej - powstaje wątpliwość, bo przecież pandemia mocno wpłynęła na sytuację na rynku pracy, wzrost wynagrodzeń hamuje, tym samym powstaje ryzyko zwolnień i obniżenia wynagrodzeń - ostrożnie komentuje pierwsze informacje o pomyśle rządu Sikora. Czytaj więcej: GUS: powroty do biur widoczne, tempo likwidacji miejsc pracy spada Przyznaje, że dobrze się dzieje, na bardzo wysokim poziomie ogólności, że rząd stara się zwalczać nieuczciwe praktyki w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych. Wskazuje też, że to jest jasne, że trzeba zwiększać wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), bo nie od dziś wiadomo, że pieniędzy na emerytury jest za mało, a worek łata się ze środków pochodzących z podatków. - Tym bardziej, że jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, a więc i konieczność oskładkowania jest większa - podkreśla. Jednocześnie dodaje, że jeśli przyjrzymy się bliżej tej propozycji to okazuje się, iż rząd zamierza sięgnąć do kieszeni słabiej zarabiających. - W naszej ocenie, w pierwszej kolejności należałoby się zastanowić jak uczynić system emerytalnym bardziej progresywnym, solidarnym. Ostatecznie - albo rząd podejmie się reformy systemu emerytalnego na poważnie, albo będzie udawać, że go reformuje żądając od Polek i Polaków wyższych danin, po cichu redukując deficyt. Forum Związków Zawodowych jest gotowe do dyskusji na temat komplementarnej reformy systemu emerytalnego w Radzie Dialogu Społecznego - podkreśla Sikora.

