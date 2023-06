Umowy śmieciowe to rozdmuchany problem. Liczby nie kłamią

Jak podkreślono w dokumencie, zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę często nie wynika z charakteru wykonywanej pracy. To sposób na obejście obowiązujących przepisów i uniknięcie odprowadzenia składek. Według posłów to bardzo niepokojące zjawisko, z którym rząd powinien walczyć. Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych pomogłoby rozwiązać ten problem.

- Grupa osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych narażona jest na wyższe ryzyko utraty pracy i ubóstwa, a także ma gorsze perspektywy awansu i nabywania nowych umiejętności. Wiąże się z tym także adekwatność wysokości przyszłych emerytur osób należących do tych grup. Mimo tej trafnej diagnozy w planie nie znajduje się postulat pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych - czytamy w interpelacji.

Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS-u umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1417 (Fot. Pixabay)

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych nie oznacza unikania oskładkowania umów

W odpowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśla, że zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych nie oznacza unikania oskładkowania umów. Osoby wykonujące umowy zlecenia podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolne jest dla nich ubezpieczenie chorobowe.

Minister przytoczyła także dane ZUS-u, z których wynika, że na dzień 31 marca 2023 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono 1 285 655 osób wykonujących umowy cywilnoprawne, natomiast jako zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszono 11 636 749 osób.

- Powyższe dane nie potwierdzają tezy, jakoby umowy cywilnoprawne zastępowały umowy o pracę i były nadużywane na polskim rynku pracy - ocenia Marlena Maląg.

Wniosek ten, zdaniem Maląg, dotyczy także umów o dzieło. Zgodnie z najnowszym raportem ZUS-u za 2022 r. tylko 75,1 tys. podmiotów zgłosiło umowy o dzieło na formularzu RUD (jest to formularz ZUS-u służący do przekazywania danych dotyczących umów o dzieło). Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS-ie - 72,8 tys. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS-u umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1417. Jest to 1,89 proc. ogółu zgłoszonych umów o dzieło, co oznacza, że tylko te osoby nie podlegały ubezpieczeniom społecznym z żadnego tytułu.

- Jest to bardzo niski wolumen przypadków osób, które wykonują wyłącznie umowę o dzieło i nie są objęte ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu (tj. nie widnieją jako ubezpieczeni w systemie informatycznym ZUS-u) - podkreśla Marlena Maląg.

- Teza o wieloletnim zawieraniu tego typu umów nie znajduje potwierdzenia w przywołanych danych. Co do zasady, wykonywanie umowy o dzieło jest pracą marginalną, niestanowiącą jedynego i głównego źródła dochodów. Z przywołanych powyżej danych wynika również, że umowa o dzieło stanowi pewną formę dodatkowego zarobkowania o niestałym charakterze przy jednoczesnym wykonywaniu bezpiecznej formy zatrudnienia. Umowa o dzieło występuje najczęściej w działalności związanej z edukacją, twórczością czy produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych - dodaje.

Pełne oskładkowanie umów zleceń w Krajowym Programie Reform

Warto przypomnieć, że choć w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023 nie pojawił się zapis o pełnym oskładkowaniu umów cywilnoprawnych, to został on wyszczególniony w Krajowym Programie Reform 2023/2024 (KPR) przygotowanym przez polski rząd. To także jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

- Celem reformy jest ograniczenie segmentacji rynku pracy poprzez zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie kolejnych umów zleceń, poprzez objęcie tych umów składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Planowane zmiany przyczynią się do uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych, uszczelnienia zasad podlegania ubezpieczeniom, zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej czy podwyższenia przyszłych świadczeń krótko- i długoterminowych - czytamy w KPR.

Zdaniem ekspertów rynku pracy umowy o dzieło nie powinny zostać oskładkowane (Fot. Shutterstock)

Zgodnie z harmonogramem w I kwartale 2024 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające obowiązek objęcia wszystkich kolejnych umów zleceń składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów.

Zapisy w KPO nie są jednoznaczne - jest mowa o oskładkowaniu umów cywilnoprawnych. Wszystko wskazuje jednak, że chodzi o umowy zlecenia, a nie umowy o dzieło. W KPO czytamy, że zmiany prawne zniosą zasadę, zgodnie z którą w przypadku umów cywilnoprawnych składki na ubezpieczenie społeczne są płacone na podstawie minimalnego wynagrodzenia". Jak wiemy, dotyczy to umów zleceń. Również w KPR jest mowa o tego rodzaju umowach.

Zdaniem ekspertów rynku pracy umowy o dzieło nie powinny zostać oskładkowane.

- Skoro umowa o dzieło jest umową rezultatu, a nie starannego działania i starania jak w przypadku zlecenia, to trudno sobie wyobrazić mechanizm, jaki stałby za oskładkowaniem umów o dzieło. Zauważyć też trzeba, że umowa o dzieło jest szeroko stosowana w branżach edukacyjnej, naukowej czy artystycznej. Oskładkowanie umów o dzieło może więc w efekcie pogorszyć sytuację przedstawicieli tych branż, dlatego trudno znaleźć tu racjonalne uzasadnienie - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Łukasz Staszel z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Staszel podkreśla, że na przestrzeni ostatniej dekady znacząco wzrosła świadomość przedsiębiorców w zakresie rozróżnienia umowy o dzieło i umowy zlecenia, jak też umów cywilnoprawnych względem umowy o pracę.

- Umowa o dzieło nie jest nadużywana, jak bywało to kilkanaście lat temu, bowiem przedsiębiorcy zdają sobie doskonale sprawę z konsekwencji, jakie im grożą na skutek ukrycia umowy zlecenia pod płaszczem umowy o dzieło. Nie można też tracić z pola widzenia tej okoliczności, że zawarcie umowy o dzieło podlega zgłoszeniu do ZUS-u, co znacząco ułatwia kontrolę tych umów - dodaje.

