Umowa zlecenie i umowa o dzieło a prawo do zasiłku. Uważaj, co podpisujesz

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania. Czy osoba z umową zleceniem czy umową o dzieło otrzyma prawo do zasiłku?

Aby po zakończeniu umowy zlecenia otrzymać prawo do zasiłku, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy powinna stanowić kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.

W tej sytuacji niezbędne będzie zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Umowa o dzieło jest z kolei umową nieoskładkowaną, czyli taką, od której nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Tym samym osoba, która rejestruje się w urzędzie pracy po zakończeniu świadczenia takiej umowy, nie nabędzie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek dla osób bezrobotnych w Polsce przysługuje, jeśli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy dana osoba pracowała co najmniej 365 dni. Co ważne, przez ten okres pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, zasiłek dla bezrobotnych nie zostanie przyznany.

Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnyh

Umowa zlecenie jest umową, od której pracodawca, co do zasady, odprowadza składki

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jak jednak podaje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, aby po zakończeniu umowy otrzymać prawo do zasiłku, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy powinna stanowić kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.

Czytaj też: Uważaj, jak rozwiązujesz umowę o pracę. Możesz stracić część zasiłku dla bezrobotnych

Warto to ustalić ze zleceniodawcą, by po zakończeniu umowy zlecenia mieć pewność, że rejestrując się w urzędzie pracy z odpowiednim (przynajmniej 365-dniowym) stażem pracy otrzymać prawo do zasiłku.