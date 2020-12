Umowa społeczna i nowy Kodeks pracy. Oto wyzwania, z którymi musi zmierzyć się resort pracy

Skuteczne, efektywne i konsekwentne działania, związane z pracami nad zawarciem umowy społecznej oraz stworzenie nowego Kodeksu pracy to zdaniem BCC najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jedną ze zmian, jakie przyniosła ostatnia rekonstrukcja rządu oraz nowy podział zadań niektórych ministerstw, jest połączenie w jednym resorcie zagadnień, związanych z gospodarką oraz pracą. Według Zbigniewa Żurka, ministra ds. rynku pracy i prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. o rozwiązanie obiecujące, postulowane od lat przez BCC.

- W ten sposób, miejmy nadzieję, uniknie się dotychczasowej „międzyresortowej przepychanki” oraz uzyska jedność decyzyjną. W jednym ręku łączy się zagadnienia związane z pracą od strony rynku pracy z zagadnieniami gospodarczymi. Kluczem do sukcesu tej koncepcji jest wola polityczna większości koalicyjnej do umożliwienia ministrowi rozwoju, pracy i technologii rzeczywistego działania. Jak będzie – pokażą najbliższe tygodnie - ocenia Zbigniew Żurek.

Również Rober Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan podkreśla, że połączenie rozwoju, pracy i technologii w jednym ministerstwie to ciekawe rozwiązanie. W przeszłości mieliśmy podobne rozwiązanie - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

- Przed rynkiem pracy sporo wyzwań, tych związanych z pandemią jak i nadchodzącymi wyzwaniami. Do tych wyzwań zaliczam zmiany demograficzne, rozwój digitalizacji, perspektywa zielonego ładu, szerzej kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi. Będą one miały przełożenie na rozwój gospodarki – na to, jakie miejsca pracy będziemy tworzyć i jakich kompetencji będziemy poszukiwać. Doświadczenie Jarosława Gowina w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego może być pomocne. Jeżeli zatem udałoby się wkomponować wszystkie wspomniane elementy w jeden mechanizm rozwoju gospodarki - z odpowiednim naciskiem na kwestie związane z rynkiem pracy, myślę że koncepcja połączenia resortów mogłaby się sprawdzić - komentuje Lisicki dla PulsHR.pl.

Jeśli chodzi o rekomendacje dla wicepremiera oraz ministra rozwoju, przedsiębiorczości i technologii na przyszły rok, to na pierwszym miejscu Zbigniew Żurek wymienia skuteczne, efektywne i konsekwentne działania, związane z pracami nad zawarciem umowy społecznej.

- Istotne są działania, których realność i sukces osiągnąć można jedynie poprzez głębokie i silne oparcie ich na gospodarce. A zatem, po pierwsze, umowa społeczna jako podstawowe narzędzie do odbudowy kraju po pandemii, po kryzysie społecznym i gospodarczym, narzędzie, które może poprowadzić nas wszystkich ku zgodzie narodowej, której potrzeba nam nie mniej niż szczepionki na COVID-19 - mówi Żurek.

- Kiedy dyskutowano nad zasadnością podjęcia działań na rzecz paktu społecznego (umowy społecznej, paktu antykryzysowego), którego inicjatywa wypłynęła z Business Centre Club – nie wszyscy byli (i nie wszyscy są) jego entuzjastami. Perspektywą paktu zainteresował się natomiast wicepremier, minister rozwoju, przedsiębiorczości i technologii Jarosław Gowin. Po dyskusjach wstępnych, prace nad Paktem podjęto w ramach działań Rady Dialogu Społecznego (RDS). Z obszernego spisu tematów, które mogłyby być przedmiotem rokowań, wyodrębniono dwa obszary, którymi należy się zająć w pierwszym etapie. Są nimi gospodarka i praca - dodaje.

Jak wyjaśnia Jarosław Gowin, do 31 grudnia 2020 właściwe zespoły problemowe RDS mają uzgodnić tematykę negocjacji. Do 15 marca wyniki negocjacji poszczególnych tematów przyjąć ma RDS in gremio. Do końca marca planuje się podpisanie umowy społecznej, dotyczącej dwóch pierwszych obszarów. Po tym terminie – analogicznie – podjęte zostaną negocjacje w innych obszarach.

Czas na nowy Kodeks pracy

Drugim zadaniem, po pakcie społecznym, wydaje się być stworzenie nowego Kodeksu pracy, czy też - jak proponuje BCC - Kodeksu zatrudnienia.

- Podkreślić należy, że nie chodzi tu o kolejną, obszerną nowelizację, lecz o zupełnie nowy kodeks, który uwzględnia to wszystko, co dziś dzieje się na najszerzej rozumianym rynku pracy. Kodeks, w którym zostaną opisane wszystkie znane dziś formy świadczenia aktywności zawodowej; który sprawiedliwie i obiektywnie będzie opisywał i regulował prawa i obowiązki stron, ograniczając się w tym do niezbędnego minimum – co tylko możliwe pozostawiając stronom do indywidualnego rozstrzygnięcia; który będzie pomocą a nie przeszkodą - ocenia Zbigniew Żurek.

Nowe sytuacje z ostatnich miesięcy, szczególnie ze względu na pandemię koronawirusa, wymusiły na

większości uczestników obrotu gospodarczego nowe modele zachowań. Wiele regulacji prawnych powstawało w koniecznej reakcji na występujące zdarzenia.

- Dziś czas najwyższy, aby to, co konieczne (nie wszystko przecież trzeba regulować) ujmować nowymi przepisami. Część nowych przepisów to swoiste „lex specialis”, przepisy, które z założenia mają być jedynie czasu pandemii. Warto zastanowić się, czy nie będą one użyteczne również po tym wyjątkowym czasie zagrożenia. Przykładem może tu być choćby praca zdalna, „home office”, praca w niedzielę, obowiązek poddania się mierzeniu temperatury, używanie alkomatu i inne - tłumaczy Zbigniew Żurek.