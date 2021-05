Umowa o pracę, dzieło i zlecenie – sprawa niby prosta, a problemy jednak są

W 2019 roku, w trakcie kontroli przeprowadzonych w firmach przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, zakwestionowano prawie co dziesiątą kontrolowaną umowę zlecenie. Przed ewentualnymi karami uchronić nas może dobrze skonstruowana jej treść. Co powinna zawierać, by nie budzić podejrzeń podczas kontroli?

W 2019 roku, w trakcie kontroli przeprowadzonych w firmach przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, zakwestionowano prawie co dziesiątą kontrolowaną umowę zlecenie (9,53 proc.). Zakwestionowana została także niemal jedna czwarta skontrolowanych przez PIP umów o dzieło (22,36 proc.).

To, że inspektorzy kwestionują umowy, wynikać może ze źle skonstruowanych zapisów. Co powinna zawierać dobrze napisana umowa o dzieło czy zlecenie?

Umowę zlecenie reguluje Kodeks cywilny. To ważne, w takiej bowiem sytuacji pracownik, nawet jeżeli świadczy pracę na rzecz pracodawcy, nie posiada uprawnień wynikających z Kodeksu pracy.

Jak wymienia radca prawny Malwina Stasiewicz, aby umowa zlecenia nie została poddana pod wątpliwość przez PIP, nie może spełniać elementów właściwych umowie o pracę. Z art. 22 KP wynika, że nawiązanie stosunku pracy łączy się z:

Wszystkie umowy cywilnoprawne wyczerpujące powyższe elementy traktowane są jako umowa o pracę i jak najbardziej wiążą się ze stosunkiem pracy.

Co zrobić, aby uniknąć ewentualnej kary?

– Przede wszystkim praca nie może być wykonywana pod kierownictwem pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Oznacza to, że pracodawca zleca wykonanie określonej pracy – w umowie zlecenia – usługi i tę usługę zleceniobiorca może wykonać w dowolnym czasie przez siebie ustalonym (a nie w czasie określonym przez pracodawcę), nie musi wykonywać pracy pod kierownictwem zleceniodawcy. Dodatkowo, w razie ewentualnego badania czy dana umowa wyczerpuje elementy umowy o pracę, kluczowa jest także decyzja stron. To znaczy, że jeżeli obie strony zgodnie oświadczą, że ich wolą było zawarcie stosunku cywilnoprawnego, to kwestia ta winna być uwzględniona przez sąd lub PIP – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Prawidłowo skonstruowana umowa zlecenia powinna dopuszczać możliwość swobodnego wykonania usługi przez zleceniobiorcę z pominięciem elementu podległości zleceniodawcy.

Problematyczna umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło problem polega na rzadkim rozróżnieniu umowy o dzieło od umowy zlecenia. Często zawierane są umowy o dzieła pomimo, że spełniają wytyczne umowy zlecenia lub stosunku pracy.

– To, co charakteryzuje umowę o dzieło, to konieczność wykonania przez przyjmującego określonego dzieła, będącego rezultatem zawartej umowy. Tym samym umowa o dzieło winna być zawierana wyłącznie w celu realizacji konkretnego, określonego dzieła. W przypadku, gdy umowa jest zawierana w celu wykonania powtarzalnych usług – wtedy właściwą umową jest umowa zlecenia lub umowa o pracę, jeżeli zlecenie wyczerpuje znamiona tejże umowy – wyjaśnia Stasiewicz.

W obu przypadkach dla ważności umów kluczowe jest zawarcie informacji dotyczących:

określenia stron, które zawierają umowę,

okresu, na jaki umowa jest zawarta,

określenia wynagrodzenia (w stawce godzinowej lub ryczałtowej – uwaga(!); w przypadku określenia stawki ryczałtowej należy mieć na uwadze stawkę minimalnego godzinowego wynagrodzenia),

oznaczenia obowiązków do wykonania (zlecenie); oznaczenia dzieła do wykonania (dzieło),

w przypadku umowy o dzieło winien znaleźć się zapis, w którym przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego rodzaju,

w przypadku umowy zlecenia winien znaleźć się zapis, w którym zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonania zlecenia.

Umowa podpisana, warunki jednak inne

Sytuacja, w której pracodawcy – mimo iż charakter pracy jasno wskazuje na umowę o pracę – proponują podpisanie pracownikom umowy zlecenie, jest wiele. W większości przypadków taka umowa podpisywana jest dobrowolnie, z nieprzymuszonej woli. Z danych statystycznych wynika, że 4,4 proc. zatrudnionych podpisało taki kontrakt wbrew swojej woli.

Co może zrobić pracownik, którego charakter stanowiska wskazuje na umowę inną niż ta, która została z nim zawarta? Zatrudniony ma wówczas prawo zgłosić skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która po przeprowadzeniu kontroli zweryfikuje zasadność zawarcia umowy cywilnoprawnej. Może też złożyć powództwo do sądu, by ten ustalił istnienie stosunku prawnego.

Po stwierdzeniu niezgodnego z prawem zawarcia zlecenia, PIP może nakazać zatrudnienie byłego zleceniobiorcy na umowę o pracę. Ponadto Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że „w opisanym stanie faktycznym, tak po rozwiązaniu umowy, a także w czasie jej trwania, zleceniobiorca ma prawo wystąpić do Sądu Pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy w miejsce umowy cywilnoprawnej oraz w przypadku ustalenia, iż umowa-zlecenie była faktycznie umową o pracę, żądać zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne”.

Zdarzają się również sytuacje, że po dobrowolnym podpisaniu umowy zlecenie, warunki pracy okazują się inne niż te, na które umawiały się strony przy podpisywaniu umowy. Co wtedy?

– W takim przypadku zleceniobiorca ma dwie drogi: albo wypowiedzieć umowę zlecenia, wskazując na brak spełnienia warunków, a następnie dochodzić zapłaty wynagrodzenia w toku postępowania cywilnego, albo wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wtedy też sąd bada, czy zachodzą okoliczności uzasadniające przyjęcie, że czynności podejmowane przez zleceniobiorcę wyczerpywały znamiona umowy o pracę – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Rewolucja nadchodzi?

Dobrze skonstruowana umowa może uchronić nas przed ewentualnymi karami nakładanymi przez inspektorów PIP. To tym ważniejsze, że w Sejmie znajduje się aktualnie złożony przez Lewicę projekt przepisów wzmacniających uprawnienia inspektorów pracy, przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny łączący zatrudnionego z przedsiębiorcą.

Przeczytaj, na czym mają polegać planowane zmiany.

– Odnosząc się do projektu lewicy w zakresie poszerzenia kompetencji PIP w obszarze samowolnego ustalania, czy dana umowa nosi znamiona umowy o pracę, w mojej ocenie od takich ustaleń jest sąd, który winien szeroko zbadać wszelkie okoliczności sprawy – zarówno stan faktyczny, jak i dotychczasowy dorobek prawny, m.in. w postaci orzeczeń Sądu Najwyższego – zaznacza w rozmowie z PulsHR.pl Malwina Stasiewicz.

fot. Shutterstock

Podobnego zdania jest Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP.

– Tej propozycji należałoby się sprzeciwić kategorycznie. Do oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, zobowiązane są sądy i to jest organ, który powinien rozważać te kwestie. Nie inspekcja pracy, która już dziś ma dużo zadań do wykonania. To jest też temat, który może się w tej instytucji nie do końca sprawdzić. Inspektorzy są wykształceni wielokierunkowo, niekoniecznie wszyscy są prawnikami. A w tym przypadku oceniane mają być prawne przesłanki stosunku pracy – komentuje.

O wzmocnienie uprawnień PIP od lat zabiega Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

– Trzeba odwrócić dzisiejszą zasadę. Dziś to pracownik musi wnieść sprawę do sądu pracy, jeśli nie zgadza się z decyzją pracodawcy. Po długim procesie może mu być przyznana racja. Pracownik jest jednak zazwyczaj tą słabszą stroną w takim postępowaniu, więc wydaje nam się, że takie rozwiązanie będzie właściwe i uczciwe – wyjaśnia przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.