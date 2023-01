Ulgi podatkowe, rozliczenie podatku. Jak przygotować się do złożenia PIT-a za 2022 rok

Przed nami złożenie zeznań podatkowych za 2022 rok. Tym razem będzie to jednak trudniejsze - po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

Co prawda połowa Polaków słyszała o tym, że jakieś zmiany w rozliczeniach zachodzą (47,2 proc. respondentów), ale jeszcze więcej z badanych nie wie, czy powinno się tych zmian obawiać oraz czy w związku z nimi grozi im zapłacenie wyższego podatku (59,9 proc.).

- Co czwarty Polak ma zamiar rozliczyć swój PIT samodzielnie - to spora grupa osób, która nie jest jeszcze przygotowana na zmiany, które już obowiązują. Jedynie niecała połowa z nas zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, że w tegorocznych zeznaniach podatkowych za sprawą Polskiego Ładu zmienia się naprawdę sporo i nawet dla specjalistów rozliczanie PIT-ów może być niemałym wyzwaniem - wyjaśnia Piotr Szulczewski, ekspert z e-pity.pl.

Polski Ład wszedł w życie już w styczniu 2022 roku. Każdy z nas słyszał już o nim nie raz, jednak nie każdy wie, jakie realne zmiany wprowadza w coroczne rozliczenia podatkowe. W odpowiedzi na pytanie o wymienienie najważniejszych zmian wprowadzonych przez Polski Ład respondenci najczęściej wymieniali: obniżenie podatku (16,4 proc.), zmianę w ulgach podatkowych (12,4 proc.) oraz ogólną zmianę podatku (10,6 proc.).

Nie były to zatem informacje bardzo dokładne. Konkretna liczba pojawiła się jedynie raz i była piątą najczęściej wymienianą zmianą (obniżenie skali podatku do 12 proc. - wskazało na nie 9,2 proc. badanych).

Specjaliści e-pity.pl przygotowali najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Polski Ład z punktu widzenia podatnika. Oto lista:

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł , co przekłada się na wyższą kwotę obniżającą podatek do wysokości 3600 zł (przy obliczeniu zaliczek na podatek daje zwolnienie w wysokości 300 zł - 1/12 z kwoty 3600 zł).

, co przekłada się na wyższą kwotę obniżającą podatek do wysokości 3600 zł (przy obliczeniu zaliczek na podatek daje zwolnienie w wysokości 300 zł - 1/12 z kwoty 3600 zł). Podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 tys. zł rocznie .

. Wprowadzenie niższej stawki podatkowej 12 proc. dla progu do 120 tys. zł.

Możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa - od dnia zawarcia związku małżeńskiego dochody mogą być rozliczane wspólnie, a nie dopiero od kolejnego roku podatkowego.

- od dnia zawarcia związku małżeńskiego dochody mogą być rozliczane wspólnie, a nie dopiero od kolejnego roku podatkowego. Ulga mieszkaniowa - będzie przysługiwała w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością.

- będzie przysługiwała w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością. Ulga w PIT dla osób powracających z emigracji - zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł przez 4 kolejne lata licząc od roku powrotu lub od roku następnego.

- zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł przez 4 kolejne lata licząc od roku powrotu lub od roku następnego. Ulga dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci - zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł dla każdego z rodziców.

- zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł dla każdego z rodziców. Ulga dla pracujących seniorów - zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85528 zł od dnia uzyskania uprawnień do emerytury czy renty.

Ulgi podatkowe. Jak zmniejszyć podatek za 2022 rok?

W jaki sposób podatnicy mogą obniżyć swój podatek (i to nie tylko przy pomocy ulg)? Specjaliści e-pity.pl przygotowali kilka sposobów na to, by zapłacić jak najmniej (lub otrzymać jak najwyższy zwrot).

Ulga termomodernizacyjna i na remont domu

Wydatki na polepszenie warunków cieplnych swojego domu w 2022 roku dokumentowane fakturami wystawionymi przez podatników VAT - do łącznej wartości 53 tys. zł - można odliczyć od dochodu.

- Ulga termomodernizacyjna pomoże ci nie tylko w rozliczeniu roku 2022. Jeśli poniesiesz wydatki wyższe niż twój dochód - ulga przechodzi na kolejne lata i możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację (np. ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji C.O.) - podkreślają przedstawiciele e-pity.pl.

Twórcy mogą zyskać podwójnie

Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50 proc. przychodu, ale nie więcej niż 120 proc. zł. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł.

Istnieje jednak grupa zawodów, które przestały być uprawnione do kosztów autorskich. W ich przypadku 50-proc. koszty nie przysługują w ogóle, choć rok wcześniej były one rozliczane.

- Jeśli planujesz rozliczać prawa autorskie, sprawdź dokładnie umowę. Czasem niewielkie jej zmiany (ustalenie rodzaju dzieła, wykonywanych świadczeń) mogą sprawić, że będziesz uprawniony do wysokich kosztów podatkowych w 2022 r. - podkreślają specjaliści e-pity.pl.

Turnus rehabilitacyjny lub sanatorium

W przypadku osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów odliczeniu od dochodu podlegają wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Honorowy dawca krwi

Za każdy litr oddanej w 2022 roku krwi otrzymasz bonus podatkowy - poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie, w zależności od rodzaju składników krwi.

- Pamiętaj, że ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze (przekazywane przez honorowych dawców) na rzecz centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i innych jednostek uprawnionych. Odliczenie od dochodu przysługuje wyłącznie za faktycznie przekazaną krew. Wartość ulgi nie może jednak przekroczyć 6 proc. twojego dochodu - wyjaśniają specjaliści e-pity.pl.

Darowizna na rzecz organizacji dobroczynnej lub kościoła

Warto sprawdzić, czy w 2022 roku dokonaliśmy darowizny na cele pożytku publicznego, na rzecz organizacji działających w tej sferze lub na rzecz kultu religijnego. Trzeba być jednak ostrożnym, bo wartość tych darowizn, łącznie z odliczeniem kwoty ekwiwalentu za oddaną krew, nie może przekroczyć 6 proc. dochodów z 2022 r.

- Jeżeli natomiast wsparłeś działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła, nie musisz martwić się, czy całość odliczenia mieści się w 6 proc. dochodu. W tym przypadku bowiem limit nie obowiązuje - dodają przedstawiciele e-pity.pl.

Ulga na Internet

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z ulgi na Internet, to przez 2 pierwsze lata po jego założeniu będziesz mógł odliczać po 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze, a nie za urządzenie czy jego montaż). Ten sposób sprawdzi się również wtedy, jeżeli wydatek poniosłeś z góry w grudniu 2022 za kolejny rok.

Ulga prorodzinna (tzw. ulga na dziecko)

Korzystając z ulgi prorodzinnej, podatnik może odliczyć nawet 1112,04 zł rocznie z tytułu wychowywania jednego dziecka. Przy czwórce dzieci kwota ta wzrasta nawet do 2700 zł.

Najszybszy możliwy zwrot podatku - rozlicz swój PIT do 15 lutego

Dla tych, dla których przy zwrocie podatku ważny jest czas, jest jedna rada - złożyć zeznanie podatkowe najpóźniej do 15 lutego. Dlaczego?

- Podatnik może składać deklaracje PIT od początku roku do 2 maja 2023 roku. Należy jednak pamiętać, że dla deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego 2023 roku bieg terminu związanego ze zwrotem podatku rozpoczyna się 16 lutego 2023 roku. Jeśli jednak chcemy szybko otrzymać zwrot podatku, powinniśmy przesłać swoje deklaracje podatkowe jak najwcześniej. Przyjęta urzędowo data złożenia deklaracji na 15 lutego nie oznacza, że PIT-y złożone przed tym dniem nie zostaną poddane wcześniejszej kontroli lub przejrzane w pierwszej kolejności - komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.pl.

Co jest lepsze dla Kowalskiego? Sprawdź, które zasady rozliczeń podatku dochodowego będą korzystniejsze

Przy rozliczeniu za 2022 rok to organy podatkowe zweryfikują, czy dla danego podatnika korzystniejsze były zasady obowiązujące przed 1 lipca 2022 roku. Jeśli bardziej opłacalne okażą się zasady, które obowiązywały od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, podatnik otrzyma z tego tytułu zwrot podatku.

Przyjrzyjmy się zatem przykładowym wyliczeniom według tych dwóch opcji przedstawionym przez Monikę Piątkowską, specjalistkę z e-pity.pl.

Pan Jan Kowalski zarobił na podstawie umowy o pracę 6000 zł brutto miesięcznie (70 tys. zł rocznie).

OPCJA 1 - rozliczenie według zasad obowiązujących po 1 lipca 2022: od kwoty miesięcznego wynagrodzenia pana Jana: 6000 zł należy odjąć koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie i składek ZUS w wysokości 822,50 zł miesięcznie. Podatek wówczas wyniesie 591,29 zł miesięcznie (12 proc. stawki procentowej). Po odjęciu obniżenia z tytułu kwoty wolnej od podatku 300 zł (rocznie 3600 zł), Jan Kowalski zapłaci finalnie 291,29 zł podatku miesięcznie, co rocznie daje sumę 3495,48 zł.

OPCJA 2 - rozliczenie według zasad obowiązujących przed 1 lipca 2022: od przychodu pana Jana w wysokości 6000 zł odliczamy kolejno ulgę dla klasy średniej 119,41 zł, koszty z tytułu uzyskania przychodu 250 zł i składki ZUS 822,50 zł, podatek do zapłaty wyniósłby 817 zł (17 proc. stawki procentowej). Po odliczeniu obniżenia z tytułu kwoty wolnej od podatku 425 zł miesięcznie (rocznie 5100 zł) podatek do zapłaty w danym miesiącu wyniesie 392 zł, co w całym roku daje 4704 zł.

Biorąc pod uwagę oba przypadki, dla Jana Kowalskiego korzystniej będzie rozliczyć się według zasad wprowadzonych po 1 lipca 2022 roku. Różnica przy stosowaniu przepisów to 1208,52 zł.

