Ulga dla klasy średniej z haczykiem. Lepiej rozliczać się miesięcznie czy rocznie?

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, która ma zrekompensować skutki reformy związanej ze zmianami w rozliczeniu składki zdrowotnej. Kto może z niej skorzystać? Czy lepiej rozliczać się miesięcznie, czy też rocznie?





5 sty 2022 11:05





Pracownicy powinni rozważyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w trakcie roku (fot. Pixabay)

Ulga dla klasy średniej ma zastosowanie dla osób, które zarabiają między 5 701 a 11 141 zł brutto miesięcznie z umowy o pracę lub z prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych).

Automatycznie ulga jest potrącana zaliczkowo przez pracodawcę miesięcznie, można jednak zawnioskować o to, aby jej nie stosować.

Wniosek jest zasadny w przypadku, gdy w ciągu roku pracownik może wypaść z "widełek" np. przez długotrwałą chorobę lub przeciwnie - otrzymując wysoki bonus lub nagrodę.

Podatnicy będą mogli rozliczać ulgę dla klasy średniej rocznie lub miesięcznie. Uprawnione do jej stosowania są osoby, które są zatrudnione na umowie o pracę lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać osoby, które uzyskują roczne przychody brutto w przedziale od 68 411,99 zł do 133 692,01 zł. To oznacza, że w praktyce jeśli pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, będzie uprawniony do jej stosowania.

Wzór na obliczenie ulgi dla klasy średniej

Aby wyliczyć kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek, należy posłużyć się jednym z następujących wzorów, gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17 dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

(A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

Ulga dla klasy średniej – miesięcznie czy rocznie

Od stycznia uprawnionym pracownikom lub przedsiębiorcom zostanie automatycznie naliczona ulga dla klasy średniej. Można jednak złożyć wniosek o jej niestosowanie w trakcie roku na etapie zaliczek.

Problem polega na tym, że w trakcie roku przychody mogą być np. powiększone przez dodatkowy bonus i tym samym przekroczą wskazany przez regulatora limit albo podatnik straci pracę lub będzie na długim zwolnieniu lekarskim i znajdzie się poniżej progu zezwalającego na przyznanie ulgi.

Jeśli po zsumowaniu rocznego przychodu okaże się, że pracownik nie przekroczył wskazanego progu, będzie musiał zwrócić naliczoną ulgę w całości. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli przychody roczne przekroczą 133 692 zł. Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej Dla osób, które nie są pewne, czy ich roczny przychód zmieści się w rządowych widełkach, wygodniejszą opcją może być złożenie wniosku o niestosowanie ulgi w trakcie roku na etapie zaliczek. Aby ubezpieczyć się na sytuację, w której w przyszłorocznym sezonie rozliczeń będzie trzeba zwrócić niedopłatę podatku fiskusowi, dany pracownik powinien złożyć taki wniosek w zakładzie pracy. Formularz należy złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego, a ostateczny termin przypada przed wypłatą pierwszego w nowym roku wynagrodzenia. Jeśli zwyczajowo jest ono wypłacane do 30 dnia danego miesiąca, wniosek należy najpóźniej złożyć 29 dnia. W sytuacji kiedy okaże się, że ulga jednak podatnikowi się należy, skorzysta z niej w deklaracji rocznej.

