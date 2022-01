Ulga dla klasy średniej. Jak wyliczyć kwotę i co w przypadku ciąży lub L4?

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, która ma zrekompensować skutki reformy związanej ze zmianami w rozliczeniu składki zdrowotnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które uzyskują roczne przychody brutto w przedziale od 68 411,99 zł do 133 692,01 zł. W jaki sposób rozliczyć się by można było skorzystać z ulgi? Co w przypadku przekroczenia limitu lub przebywania na urlopie macierzyńskim albo zasiłku chorobowym?

Autor: Weronika Szkwarek/Anna Trojanowska

• 17 sty 2022 17:00





Zasiłek chorobowy czy macierzyński nie jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy - może więc obniżyć limit dla którego przysługuje ulga dla klasy średniej (fot. pexels.com/Mikhail)

Ulga dla klasy średniej ma zastosowanie dla osób, które zarabiają między 5 701 a 11 141 zł brutto miesięcznie z umowy o pracę lub z prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych).

Pracodawca "pilnuje" limitu rocznego w wysokości 133 692 zł. Po przekroczeniu tego limitu pracodawca nie stosuje ulgi, nawet jeśli w kolejnych miesiącach przychód mieściłby się w przedziale 5 701 do 11 141 zł - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Problem może pojawić się w przypadku L4 lub ciąży. Zasiłek chorobowy czy macierzyński nie jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, zatem dłuższe pobieranie zasiłku może obniżyć przychody wymagane dla ulgi.

Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać osoby, które uzyskują roczne przychody brutto w przedziale od 68 411,99 zł do 133 692,01 zł. W praktyce jeśli pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, będzie uprawniony do jej stosowania. Będzie można rozliczać się miesięcznie lub rocznie. Do ulgi uprawnione są osoby, które pracują na umowie o pracę lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych.

Obliczanie ulgi dla klasy średniej - wzór

Aby wyliczyć kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek, należy posłużyć się jednym z następujących wzorów, gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17 dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

(A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

Ulga dla klasy średniej - jak się rozliczyć?

Od stycznia uprawnionym pracownikom lub przedsiębiorcom zostanie automatycznie naliczona ulga dla klasy średniej. Można jednak złożyć wniosek o jej niestosowanie w trakcie roku na etapie zaliczek.

Czytaj też: Ulga dla klasy średniej z haczykiem. Lepiej rozliczać się miesięcznie czy rocznie? Problem polega na tym, że w trakcie roku przychody mogą być np. powiększone przez dodatkowy bonus i tym samym przekroczą wskazany przez regulatora limit albo podatnik straci pracę lub będzie na długim zwolnieniu lekarskim i znajdzie się poniżej progu zezwalającego na przyznanie ulgi. Jeśli po zsumowaniu rocznego przychodu okaże się, że pracownik nie przekroczył wskazanego progu, będzie musiał zwrócić naliczoną ulgę w całości. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli przychody roczne przekroczą 133 692 zł. Wniosek o niestosowanie ulgi Dla osób, które nie są pewne, czy ich roczny przychód zmieści się w rządowych widełkach, wygodniejszą opcją może być złożenie wniosku o niestosowanie ulgi w trakcie roku na etapie zaliczek. Aby ubezpieczyć się na sytuację, w której w przyszłorocznym sezonie rozliczeń będzie trzeba zwrócić niedopłatę podatku fiskusowi, dany pracownik powinien złożyć taki wniosek w zakładzie pracy. Formularz należy złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego, może być złożony w dowolnym momencie. Jeśli zwyczajowo jest ono wypłacane do 30 dnia danego miesiąca, wniosek należy najpóźniej złożyć 29 dnia. Czytaj też: Zwrot podatku dla pracowników ze świadczeniami 4 920 - 12 800 zł nastąpi automatycznie W sytuacji kiedy okaże się, że ulga jednak podatnikowi się należy, skorzysta z niej w deklaracji rocznej. Przekroczenie limitu ulgi Co jednak kiedy wynagrodzenie pracownika rozliczającego ulgę dla klasy średniej w danym miesiącu będzie niższe niż 5 701 zł brutto, albo wyższe niż 11 141 zł? - Ulga jest stosowana przez pracodawcę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Pracodawca „pilnuje” limitu rocznego w wysokości 133 692 zł. Po przekroczeniu tego limitu pracodawca nie stosuje ulgi, nawet jeśli w kolejnych miesiącach przychód mieściłby się w przedziale 5 701 do 11 141 zł - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Jak dodaje aby prawidłowo zastosować ulgę w danym miesiącu należy zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w tym miesiącu. - Jeżeli przy pierwszej wypłacie – z uwagi na przychód poniżej progu uprawniającego do ulgi - pracodawca nie zastosował ulgi, a następnie dokonał wypłaty, która pozwala na jej zastosowanie, to przy tej wypłacie oblicza ulgę od łącznego przychodu - tłumaczy ministerstwo. Czytaj też: Urzędy skarbowe będą szkolić firmy z zasad Polskiego Ładu Aby zobrazować sytuację MF podało przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 5000 zł - bez ulgi, a druga wypłata w tym samym miesiącu - 2000 zł. - Ulgę oblicza się od zsumowanych przychodów, czyli w tym przypadku 7000 zł. Ulga wynosi 512,35 zł - wyjaśnia. W odwrotnej sytuacji - jak podaje ministerstwo - gdy ulga została zastosowana przy pierwszej wypłacie, a następnie dokonano drugiej wypłaty, w wyniku której przekroczono przychód uprawniający do jej zastosowania, to przy drugiej wypłacie pracodawca dolicza do dochodu kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie. Resort wskazał na przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 7000 zł z ulgą 512,35 zł, a druga wypłata w tym samym miesiącu – także 7000 zł. - Łączna wypłata w danym miesiącu = 14000 zł (ulga nie przysługuje). Należy dodać do podstawy obliczenia zaliczki (dochodu) przy drugiej wypłacie kwotę ulgi 512,35 zł - podkreślono. Ciąża, zasiłek lub L4 a ulga dla klasy średniej Zbyt niskie zarobki również mogą pozbawić prawa do ulgi dla klasy średniej. Kluczowy jest zapis, że do obliczania ulgi bierze się pod uwagę przychody ze stosunku pracy. Natomiast wynagrodzeniem ze stosunku pracy nie jest zasiłek choroby czy macierzyński. - W kwocie przychodów warunkujących zastosowanie ulgi nie uwzględnia się jednak przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez pracodawcę (zasiłki to nie przychody z pracy, a z innych źródeł) - zaznacza Ministerstwo Finansów. - Zasiłek chorobowy czy macierzyński nie jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy - dłuższe pobieranie zasiłku może obniżyć przychody ze stosunku pracy do poziomu niższego niż wymagane dla ulgi – podkreśla portal prawo.pl. Wspólne rozliczenie małżonków a ulga Ministerstwo Finansów wyjaśnia też przypadek, w którym małżonkowie rozliczają się wspólnie. Jeden z nich nie pracuje i nie uzyskuje dochodów, natomiast drugi uzyskuje dochody w wysokości przekraczającej 133 692 zł rocznie. Czy w takim przypadku, stosując rozliczenie wspólne do dochodów do opodatkowania, możliwe będzie zastosowanie ulgi dla klasy średniej? Małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, jeżeli połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi (od 68 412 do 133 692 zł). Tak będzie np. wtedy, gdy jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów - tłumaczy ministerstwo.

