Układy zbiorowe po nowemu. Zmiany na plus, ale będą też problemy

Co do większości pomysłów zawartych w projekcie ministerstwa związki zawodowe i pracodawcy są zgodni. Są jednak pewne "ale" (fot. Clem Onojeghuo/Unsplash)

- Patrząc z perspektywy związkowca - mamy wynegocjowany dobry układ, czy mam interes w tym, aby ten układ stracił swoją aktualność po pięciu latach? Ekonomicznie to nie jest uzasadnione, ponieważ zaangażowaliśmy w to czas i środki. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że intencją ustawodawcy lub projektodawcy było zachęcenie stron do kontynuowania procesu rokowań, aby cały czas pozostawały w dialogu. To zrozumiałe, ponieważ mówimy o potrzebie posiadania doświadczenia w rokowaniach i braku obaw wobec takich okoliczności - mówi Mądrzycki.

Prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) twierdzi, że sama proponowana zmiana jest korzystna dla obu stron, ponieważ może zachęcać do zawierać układów zbiorowych pracy. Jak jednak dodaje, należy rozważyć, czy 5-letni okres nie jest wciąż zbyt długi zważywszy na tempo przeobrażeń, jakie zachodzą na rynku, specyfikę branż i nieprzewidywalność zjawisk, czego przykładem jest pandemia COVID-19.

Z kolei Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP uważa, że pracodawcy pozytywnie oceniają skrócenie obowiązywania zawieranych układów zbiorowych pracy.

- Określenie czasu trwania układu może zachęcić pracodawców do ich zawierania. Okres pięcioletni w porównaniu z obowiązującą obecnie klauzulą wieczności to ciekawa propozycja, lecz biorąc pod uwagę ostatnie zawirowania gospodarcze warto się zastanowić, czy okres ten nie powinien być krótszy dla niektórych branż. Pandemia COVID-19 i wojna za wschodnią granicą spowodowały duże perturbacje na rynku, co oczywiście wpływa na kondycję przedsiębiorstw - zauważa Siemienkiewicz. - Optymalny wydaje się trzyletni okres obowiązywania układów zbiorowych.

Jak ocenia Andrzej Jankowski z Forum Związków Zawodowych (FZZ), obecne regulacje nie tworzą zachęt, a wręcz utrudniają lub zniechęcają strony do prowadzenia negocjacji układowych.

- Organizacje związkowe wyrażają chęć prowadzenia rokowań i zawierania układów zbiorowych pracy. Niechęć powstaje po stronie pracodawców, którzy ograniczają się do wprowadzania w zakładzie pracy jedynie wewnątrzzakładowych aktów prawnych wymaganych przez prawo. Pracodawcy z reguły niechętni są do zawierania układów zbiorowych ze względu braku korzyści z tego płynących - wskazuje Jankowski. - Według projektodawców wprowadzony w projekcie ustawy o układach zbiorowych pracy zapis o 5 letnim okresie obowiązywania ma zachęcić pracodawców do zawierania układów zbiorowych. - Według mojej oceny okres trwania układów nie jest problemem i nie jest przeszkodą do ich zawierania, tym bardziej że obecne zapisy kodeksu pracy nie nakładają obowiązku zawierania układów jedynie na czas nieokreślony - dają możliwość zawierania układów na czas określony według ustaleń stron układowych - uważa.

Jak mówi, w jego ocenie wprowadzenie 5-letniego okresu obowiązywania nie będzie stanowić zachęty dla pracodawców do zawierania układów. Rozwiązaniem problemu, które wskazuje przedstawiciel Jankowski, mogłyby być zachęty dla pracodawców z tytułu zawarcia układu zbiorowego w postaci benefitów, np. w sferze ulg w zobowiązaniach publicznoprawnych - w zamówieniach publicznych; preferencje w dostępie do funduszy i programów publicznych, jak chociażby do Funduszu Pracy.

Pracodawcy nieobjęci układem będą zobowiązani do podejmowania raz na dwa lata rokowań celem zawarcia układu

- Pierwsze skojarzenie, że rokowania zbiorowe są naturalnym uprawnieniem związku zawodowego, jest jak najbardziej prawidłowe. Jednak również pracodawcy potencjalnie mogą mieć interes w tych rokowaniach - ocenia wymóg rokowań Błażej Mądrzycki.

W jego ocenie aktywność, ze strony zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych, w zasiadaniu do stołu negocjacyjnego i prowadzeniu rozmów jest jak najbardziej w porządku. To nadal uprawnienie dla obu stron dialogu społecznego, bo zarówno pracodawca, jak i pracownik są ważnymi partnerami w tym procesie.

Jednak Katarzyna Siemienkiewicz uważa, że trudno zrozumieć cel przepisu zobowiązującego firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników nieobjętych układami zbiorowymi do podejmowania dodatkowych rokowań w celu zawarcia układu.

- Nieobowiązywanie w danej firmie układu zbiorowego nie jest sytuacją przypadkową. Najczęściej wynika to z braku uzwiązkowienia załogi lub niskiego poziomu zrzeszenia załogi. To zazwyczaj związki zawodowe są inicjatorem negocjacji zbiorowych w zakładzie pracy. Skoro związek zawodowy działa w danej firmie, powinien podjąć wszelkie starania prowadzące do zawarcia porozumienia z pracodawcą. Trudno zrozumieć cel przepisu, który zobowiązuje pracodawcę do korzystania de facto z przymiotów organizacji związkowej - ocenia Siemienkiewicz.

Podobne stanowisko wyraża w tej sprawie Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- Pracodawca zawsze może samodzielnie przyznać załodze szereg uprawnień, przywilejów i nie musi w tym celu zawierać układu. Jeśli stronie związkowej zależy na negocjowaniu układu, to powinna podejmować w każdym czasie takie starania i niekoniecznie raz na dwa lata - ocenia Spytek-Bandurska.

Uproszczenie obowiązków formalnych to odpowiedź na oczekiwania firm i związków

Uproszczenie obowiązków formalnych może wydawać się korzystną zmianą, jednak jak podkreśla Błażej Mądrzycki, niektóre związki mogą obawiać się utraty pewnej kontroli nad treścią porozumień, a także monitorowania ich realizacji.

- Proponowane uproszczenie procedury rejestracyjnej opiera się na pojęciu notyfikacji. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie mogłoby znacznie ułatwić pewne kwestie. Jednak miałbym jedno zastrzeżenie: ważne jest, aby strony miały ciągły dostęp do egzemplarza, który jednoznacznie potwierdza jego obowiązywanie i aktualność - dodaje Mądrzycki.

Ten pogląd podziela Grażyna Spytek-Bandurska z FPP. Według niej ta zmiana wymaga jeszcze dyskusji.

- Z jednej strony należy zapewnić weryfikowalność układów, aby były zawierane zgodnie z przepisami i nie budziły wątpliwości w praktyce. Z drugiej strony prowadzenie ewidencji nie może być nadmierną barierą biurokratyczną - mówi Spytek-Bandurska.

Dodaje także, że dokonanie samego wpisu realizuje tylko wymogi statystyczne, a oprócz tego ważna jest praktyka, którą należy usprawnić, żeby cały proces uprościć i skrócić czas rejestracji.

Katarzyna Siemienkiewicz z PRP uproszczenie procedury rejestracji układów uważa za dość przebojową zmianę.

- Ewidencjonowanie porozumień skróci i odformalizuje procedurę zawierania układów zbiorowych w pracy. Ustawodawca nie rezygnuje przy tym z kontroli legalności układu. Będzie ona dokonywana na wniosek podmiotu mającego interes prawny po wpisaniu układu do ewidencji. Zatem zarówno interesy pracodawców i pracowników zostaną zabezpieczone, a zmiana jest odpowiedzią na oczekiwania partnerów społecznych - mówi Siemienkiewicz w rozmowie z PulsHR.pl.

Jak uzupełnia Błażej Mądrzycki z OPZZ, obecna procedura rejestracyjna daje nam pewność, że zgłosiliśmy właściwy dokument i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego treści możemy bez wahania odwołać się do niego.

- Jeśli odejdziemy od tego rozwiązania, będziemy musieli samodzielnie zabezpieczyć egzemplarz, aby mieć pewność co do jego treści. To nie jest zły pomysł, ale należy pamiętać o zapewnieniu bezwzględnej pewności co do egzemplarza, którego treść nie budzi żadnych wątpliwości - zauważa przedstawiciel OPZZ.

Nowe przepisy mają dopuszczać udział mediatora w prowadzonych rozmowach nad układem

Jednak obecność mediatora musi być wspólną decyzją obu stron. Nie jest to obligatoryjne, ale rodzi pytanie, czy jego obecność przyspieszy prace nad układem, czy wręcz przeciwnie - wydłuży cały proces?

- Z pewnością w sytuacjach, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, obecność mediatora może przełamać impas w negocjacjach. Jego udział nie będzie obligatoryjny, zatem autonomia partnerów społecznych nie zostanie ograniczona. Każda próba wsparcia procesu negocjacji jest dobra, a w interesie mediatora nie leży utrudnianie tej procedury, lecz podejmowanie działań prowadzących do osiągnięcia konsensusu - podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.

Tą zmianę korzystnie ocenia Andrzej Jankowski z Forum Związków Zawodowych (FZZ), zaznacza jednak, że konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

- Jest to zmiana w dobrym kierunku, o ile mediacje z udziałem mediatora będą przebiegać dynamicznie i sprawnie, a osoba mediatora będzie faktycznym ekspertem w dziedzinie prowadzenia rokowań i ze znajomością problematyki danej branży dla której ma być zawarty układ. To, czy takie zapisy projektu ustawy będą miały korzystny wpływ na czas trwania rokowań i tak pozostanie uzależnione od woli stron układu do jego zawarcia - mówi Jankowski.

Jako kwestię problematyczną Katarzyna Siemienkiewicz wskazuje za to coroczne aktualizowanie postanowień układu, szczególnie w tych przypadkach, gdzie negocjowanie tych aktów nie przebiegało bezkonfliktowo.

- Skoro układy zbiorowe mają być zawierane na czas oznaczony, obowiązek ich corocznej aktualizacji wydaje się zbyt uciążliwy. Spowoduje to konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych i kadrowych po stronie pracodawców - dodaje Siemienkiewicz.

Także Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich uważa, że narzucanie tego wymogu przysporzy biurokracji i nie da gwarancji ciągłości prowadzenia dialogu.

- Strony muszą widzieć korzyści z zawierania układów, a nie postrzegać je przez pryzmat obciążeń i utrudnień. Szczególnie pracodawcy podkreślają konieczność nadania większej swobody w regulowaniu wzajemnych praw i obowiązków ze stosunku pracy. Obowiązujące przepisy prawa pracy mające charakter semiimperatywny nie dają takiej możliwości - mówi Spytek-Bandurska.

Andrzej Jankowski zauważa jednak, że proponowane zapisy nie wprowadzają nic nowego w odniesieniu do obecnych możliwości prawnych stron układu.

- W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej pozycja firmy może ulegać różnym wahaniom finansowym. Obecnie strony układu mają możliwość zmiany jego treści poprzez zawieranie protokołów dodatkowych. Proponowany zapis wprowadza jedynie ustawowy obowiązek weryfikacji postanowień raz w roku - zauważa nasz rozmówca z FZZ.

