Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe to nie jest to samo

Choć na pierwszy rzut oka ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne odnoszą się do tej samej kwestii, to są to zupełnie różne ubezpieczenia. Co daje jedno, a co drugie? Na co zwrócić uwagę, by nie dowiedzieć się w przychodni, że nie mamy prawa do wizyty na NFZ? Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia (Fot. Shutterstock)

Często pojęcia ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego bywają mylone. Efekt jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego.

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. M.in. osoby samozatrudnione muszą je opłacać samodzielnie.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto pracuje na umowie o pracę, umowie zleceniu, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia. Czytaj więcej Barack Obama w nowym filmie na Netfliksie: "Praca: Co robimy cały dzień" - Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które daje nam prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Ubezpieczenie chorobowe, czyli urlop opiekuńczy i macierzyński

Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do płatnego zwolnienia. Gdy będziemy niezdolni do pracy z powodu choroby, czy urazu, otrzymamy zasiłek chorobowy. Jeżeli zachoruje nam dziecko, rodzic, czy małżonek i będą wymagali naszej opieki - również z ubezpieczenia chorobowego na czas tej opieki będą wypłacane nam pieniądze w formie zasiłku opiekuńczego. Czytaj więcej Mimo coraz większych zysków, Volvo zwolni 1300 osób W przypadku przedłużającej się naszej choroby z tego ubezpieczenia możemy mieć wypłacone świadczenie rehabilitacyjne. Ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie. Komu firma opłaca ubezpieczenie chorobowe, kto musi to robić sam W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, np. w razie choroby, czy opieki nad chorym dzieckiem. Jak podkreśla ZUS, składka na to ubezpieczenie nie jest wysoka i wynosi 2,45 proc. Czytaj więcej Jest ich ponad 3 miliony. To niewykorzystany potencjał na rynku Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenie, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, powinien zostać do niego zgłoszony, jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powoduje, że jest odprowadzana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9 proc. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

