Ubezpieczenie chorobowe to nie ubezpieczenie zdrowotne. Co je różni?

Odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest gwarancją, że w przypadku niezdolności do pracy, np. z powodu choroby, otrzymamy zasiłek chorobowy. Jeżeli z kolei zachoruje dziecko, rodzic lub małżonek, to za czas opieki nad członkiem rodziny ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy.

Z kolei ubezpieczenie zdrowotne natomiast uprawnia do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza się do Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem ZUS.

Jak wyjaśnia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ubezpieczenie chorobowe , wraz z ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym i wypadkowym, wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu daje prawo do otrzymania odpowiedniego świadczenia w razie choroby lub macierzyństwa. Składki na ubezpieczenie chorobowe odprowadza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podleganie i opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub przyjęciu dziecka na wychowanie.

W ramach ubezpieczenia chorobowego można otrzymać również zasiłek rehabilitacyjny, który przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która nie odzyskała zdolności do pracy po wykorzystaniu całości przysługującego zasiłku chorobowego.

Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu? Kiedy jest ono obowiązkowe?

Specjaliści Zielonej Linii wyjaśniają, że w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia bądź prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia zgłaszają się dobrowolnie.

Co ważne, zleceniobiorca lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu? Kiedy jest ono obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy.

Jeśli ktoś nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, może zostać do niego zgłoszony jako członek rodziny. Zgłoszenie członka rodziny do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie powoduje, że z wynagrodzenia potrącana jest na ubezpieczenie dodatkowa kwota, niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy więcej osób.

Warto dodać, że osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

