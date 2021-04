Ubezpieczenie bezrobotnych przez ZUS to dobry pomysł? "Tę kwestię pomija się milczeniem"

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ma mieć każda osoba bez pracy czy emerytury - wynika z propozycji resortu rozwoju. Aby uzyskać takie ubezpieczenie, nie trzeba już będzie rejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Ma się tym zająć ZUS.

Po wprowadzeniu zmian urzędy pracy nie będą się zajmowały tymi, którzy nie potrzebują i nie chcą ich usług (Fot. PTWP)

W Ministerstwie Rozwoju przygotowywana jest reforma, w myśl której prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miała każda osoba bez pracy czy emerytury. Pomysł oddzielenia ubezpieczenia zdrowotnego od statusu bezrobotnego nie jest nowy. Jak zaznacza Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan dzięki takiej zmianie zmalałaby liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

- Zostaną tam bowiem wyłącznie zainteresowani znalezieniem nowego zatrudnienia czy szkoleniem i nabyciem nowych kwalifikacji, które umożliwią podjęcie pracy. Nie wiadomo jednak, czy jednocześnie nie wzrośnie liczba osób bez ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli prawo do niego będzie w ZUS ograniczone np. do kilku miesięcy od utraty zatrudnienia – mówi Monika Fedorczuk.

Po wprowadzeniu zmian urzędy pracy nie będą się zajmowały tymi, którzy nie potrzebują i nie chcą ich usług, a ponadto zmniejszą się koszty administracyjne obsługi bezrobotnych - ograniczona zostanie liczba danych przekazywanych między ZUS a powiatowym urzędem pracy.

Jak jednak zauważa Monika Fedorczuk, należy pamiętać, że część osób trafia do pośredniaków z ośrodków pomocy społecznej. Nawet ci, którzy nie mają chęci czy możliwości podjęcia pracy. Pamiętajmy, że jednym z tytułów wypłaty zasiłku okresowego jest właśnie bezrobocie.

- W planowanej reformie milczeniem pomija się kwestię koordynacji systemu pomocy społecznej i wsparcia zatrudnienia – komentuje Fedorczuk.

- Od lat wiadomo, że wiele osób zgłasza się do urzędów pracy jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie są zainteresowane jego usługami. Ale to wcale nie oznacza wprost, że nie szukają pracy. Może po prostu nie wierzą w to, że praca oferowana przez urząd pracy jest dla nich odpowiednia – dodaje ekspertka.

Przypomnijmy - obecnie prawo do opieki medycznej daje wyłącznie ubezpieczenie związane z zatrudnieniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej, rejestracja w pośredniaku lub w ośrodku pomocy społecznej, albo też dopisanie do ubezpieczenia członka rodziny.

