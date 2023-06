Ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe do likwidacji. Jest plan, co może się zmienić

Jak zauważa FPP, obecne oddzielenie kosztów diagnostyki leczenia i rehabilitacji od kosztów świadczeń pieniężnych z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą może powodować tendencje do poszukiwania oszczędności w procesach diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych.

Ich zdaniem prowadzi to do opóźnienia wdrożenia właściwego leczenia i rehabilitacji, co z kolei w niektórych przypadkach skutkować może niepełnosprawnością lub niesamodzielnością pacjenta. W efekcie może to generować znacznie większe koszty społeczne.

Rozdzielenie świadczeń sprawia, że kontrola wydawanych pieniędzy jest trudniejsza

Świadczenia aktualnie wypłacane są przez różne instytucje i zdaniem Federacji wymykają się spod pełnej kontroli.

- Bezsporny jest fakt, że to właśnie od prawidłowości leczenia i rehabilitacji w wielu przypadkach zależy długość okresu czasowej niezdolności do pracy, a nawet powstanie niepełnosprawności i w skrajnych przypadkach niezdolności do samodzielnej egzystencji. Niestety jednak w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji lekarz jest ograniczony w wydatkach przez NFZ i musi dokonywać wyborów ograniczających często skuteczność jego działania. Natomiast w zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy ma dużą niezależność. Standaryzacja usług medycznych i ich kontrola w jednym systemie pozwoliłyby na znaczne zmniejszenie wypłat z tytułu czasowej niezdolności do pracy, a zatem więcej środków pozostałoby na diagnostykę, leczenie i rehabilitację - mówi prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, ekspert ds. rehabilitacji w Centrum Analiz i Polityki Ekonomicznej.

Koszty absencji chorobowej to wierzchołek góry lodowej