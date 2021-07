Tym pomysłem rząd trafił w dziesiątkę. To może zadziałać

By zwiększyć dzietność w Polsce, rząd chce wesprzeć pracujących rodziców na rynku pracy, m.in. poprzez większą elastyczność. Praca zdalna, elastyczny czas pracy, niepełny etat to niektóre z propozycji. Jak rozwiązania te oceniają eksperci?

By wesprzeć rodziców na rynku pracy i tym samym przyczynić się do zwiększenia dzietności w Polsce, rząd proponuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań w ramach Strategii Demograficznej 2040. Wśród propozycji znajduje się elastyczna praca dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4. Chodzi m.in. o rozwiązania takie jak praca zdalna lub hybrydowa czy też elastyczny czas pracy. Jak zapewnia rząd, wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.

Kolejna propozycja to gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, która zostałaby poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.

Rząd zaznacza, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy, a także w porozumieniu pracodawcy z pracownikiem.

- Osobiście jestem zwolennikiem elastycznych form pracy i współpracy. Rozmawiając z młodymi rodzicami, którzy są aktywni zawodowo albo planują wkrótce powrót na rynek pracy, bardzo często słyszę, że chętnie podjęliby pracę w niepełnym wymiarze. Elastyczne podejście w tej sytuacji daje możliwość wyboru, ile czasu jestem w stanie inwestować w pracę, a jaki poziom zaangażowania da mi poczucie spełnienia w realizacji rodzicielskiej misji - mówi Marta Staszewska, senior career consultant & coach w Lee Hecht Harrison Polska.

Jedną z propozycji rządu jest gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (Fot. Pixabay)

Wyzwanie dla pracodawców

Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, uważa, że wdrażanie rozwiązań gwarantujących pracującym rodzicom możliwość dopasowania godzin czy miejsca wykonywania pracy do zobowiązań rodzicielskich może poprawić ich sytuację. Firmy powinny wykazywać się większą otwartością na ich potrzeby i wdrażać proste rozwiązania organizacyjne, takie jak elastyczne godziny pracy, pracę zdalną oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.

- Kierunek proponowanych zmian jest zatem uzasadniony, natomiast będą one stawiały przed pracodawcami nowe wyzwania - dodaje.

Jak zauważa Agnieszka Kolenda, dodatkowe regulacje prawne i poszerzenie uprawnień rodzicielskich mogą przełożyć się na wzrost kosztów pracy oraz realne obciążenie, zwłaszcza dla mniejszych firm. Nadmierne usztywnienie przepisów prawnych często prowadzi bowiem do sytuacji przeciwnej niż ta zamierzona.

- Co więcej, sytuacja rodzinna nie powinna być jedynym czynnikiem warunkującym sytuację pracownika w firmie. Wyzwaniem dla organizacji, a przede wszystkim dla kadry kierowniczej, będzie organizowanie pracy w sposób zapewniający optymalną efektywność, jednocześnie sprawiedliwie i nie zaburzając rytmu pracy pozostałych osób - mówi Agnieszka Kolenda.

Aby bezdzietni pracownicy nie czuli się niesprawiedliwie traktowani, warto wdrożyć hybrydowy model pracy. Wówczas zniknie problem potencjalnej dyskryminacji.

- Od kilkunastu lat obserwuję, że to nie tylko trend polskiego rynku pracy, ale format sprawnie funkcjonujący już w innych krajach. Często słyszę, że zarówno w Niemczech, Wielkiej Brytanii, jak i krajach Beneluxu elastyczne formy współpracy traktowane są jako absolutna norma. W dużych korporacjach matki wracające do pracy mają zapewnioną ciągłość zatrudnienia z możliwością powrotu na stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu. Wielu pracodawców wprowadziło zwyczaj, aby w stopce maila osób pracujących na niepełen etat umieszczać informację o dniach czy godzinach, w których pracują (na przykład poniedziałek-wtorek-środa albo codziennie od 8:00 do 14:00). Co istotne, taki model pracy nie jest stygmatyzowany przez współpracowników, tylko traktowany jako jasno określone ramy dla profesjonalnej współpracy - komentuje Marta Staszewska.

Firmy coraz bardziej elastyczne

Elastyczne formy pracy stają się normą w wielu firmach. Jak mówi Marta Staszewska, w takich organizacjach wręcz ustalane są wspólne godziny pracy dla całych zespołów, np. między 10 a 14, co pozwala na to, aby część pracowników mogła zaczynać pracę wcześnie rano, a inni przychodzili w późniejszych godzinach.

- Znam rodziców, którzy zaczynają pracę o 6 rano, znam też takich, którzy wolą spędzić poranek w domu i aktywnością zawodową zajmować się od 10 - podkreśla Staszewska.

- W tym tygodniu uczestniczyłam w spotkaniu dyskusyjnym z kandydatami aktywnie szukającymi pracy i wprost padło zdanie, że firmy nie mogą trzymać sztywnych zasad godzin pracy, a organizacje, które nie stworzą warunków do elastycznej pracy (chodziło między innymi o godziny pracy, a także pracę tzw. hybrydową), będą miały problem z pozyskaniem osób do swoich zespołów. W dobie dobrego rynku pracy osoby z wysokimi kwalifikacjami mogą wybierać między konkurencyjnymi ofertami, analizując między innymi to, jak praca wpisuje się w całokształt życia, czyli czy uwzględnia potrzeby z obszaru work-life balance – takie spojrzenie nie dotyczy tylko młodych rodziców aktywnych zawodowo - wyjaśnia Staszewska.

Również Dominik Malec zauważa, że zwiększona elastyczność w obszarze zatrudnienia to kierunek, w którym obecnie zmierza całe społeczeństwo – niezależnie od sytuacji demograficznej i planów rodzicielskich Polaków. Spowodowane jest to pandemią COVID-19, podczas której realizowanie zadań w modelu zdalnym lub hybrydowym stało się normą.

- Polska należy obecnie do czołówki krajów notujących najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej – dlatego też konkurencja o kandydatów utrzymuje się u nas na stosunkowo wysokim poziomie. Firmy, którym zależy na efektywnym pozyskiwaniu i zatrzymywaniu pracowników, same proponują kadrze elastyczne rozwiązania w pracy. Wynika to z chęci dopasowania swojej oferty do standardów rynkowych oraz oczekiwań personelu. Zapisy ustawowe pomogą zapewnić tę elastyczność rodzicom oraz zobowiążą pracodawców do większej ochrony matek oraz ojców dzieci do lat 4, co będzie szczególnie cenne dla tej grupy w przypadku zmiany koniunktury na rynku pracy - komentuje Dominik Malec.

Agnieszka Kolenda zauważa z kolei, że brak lub niewystarczająca elastyczność pracy jest wskazywana jako jedno z wyzwań, z jakimi mierzą się pracownicy wychowujący dzieci. Jak wynika z badania Hays, aż 67 proc. matek i 43 proc. ojców doświadczyło w swojej karierze przeszkód związanych z pogodzeniem pracy z wychowywaniem dzieci.

- Najczęściej wskazują na konieczność wyboru pomiędzy zaangażowaniem w życie rodzinne lub zawodowe i brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka. Jednak aż co drugi rodzic deklaruje brak ułatwień ze strony pracodawcy - nieelastyczne godziny pracy, nadgodziny, brak możliwości pracy z domu. Możemy zatem mówić o realnym problemie - tłumaczy Kolenda.

Jak wynika z badania Hays, aż 67 proc. matek i 43 proc. ojców doświadczyło w swojej karierze przeszkód związanych z pogodzeniem pracy z wychowywaniem dzieci (Fot. Pixabay)

Brakuje żłobków i przedszkoli

Zdaniem Agnieszki Kolendy ogromny wpływ na sytuację rodziców, a potencjalnie również na zwiększenie dzietności Polaków, mógłby mieć rozwój opieki instytucjonalnej dla najmłodszych – państwowych żłobków i przedszkoli dostępnych dla każdego dziecka, w każdym miejscu zamieszkania.

- Polskie dzieci rzadziej od swoich europejskich rówieśników są objęte opieką instytucjonalną w pierwszych latach życia. Trudności w otrzymaniu miejsca w publicznym żłobku i wysokie koszty opieki prywatnej dla wielu osób stanowią jeden z czynników ograniczających ich gotowość do decydowania się na rodzicielstwo - ocenia Kolenda.

W podobnym tonie wypowiada się Marta Staszewska. Zapewnienie opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców jest bardzo ważne.

- Ostatnio realizowałam program outplacementowy dla dużej zachodniej korporacji, która zapewniała swoim pracownikom żłobek i przedszkole zakładowe. Wśród zwolnionych osób były młode mamy, które korzystały z tego rozwiązania. Bardzo zależało im na tym, aby pozostać w firmie, ponieważ poza ogólnie dobrymi warunkami pracy bardzo sobie ceniły możliwość skorzystania z firmowego przedszkola. Takie wsparcie ze strony pracodawcy budziło dużą lojalność u młodych rodziców pracujących w firmie - mówi Staszewska.