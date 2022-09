Tyle firmy dopłacą do pracy zdalnej. Nowe przepisy coraz bliżej

Wyliczenie kwoty ekwiwalentu lub ryczałtu dla pracowników na home office to jedno z największych wyzwań, przed jakimi staną firmy po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy. Eksperci szacują, że przy komputerze stale podłączonym do prądu zużycie prądu będzie na poziomie 30 MWh na miesiąc. Wtedy rachunek za prąd wzrośnie o ok. 40 zł. Abonament za internet to średnio ok. 100 zł miesięcznie, ale do celów służbowych wykorzystujemy go przez ok. 8 godzin dziennie, czyli również ok. 40-30 zł. Do tego wydruki i tym podobne. Wychodzi ok. 100 zł na miesiąc.

Po wejściu w życie przepisów każda firma, której pracownicy wykonują pracę poza jej siedzibą, będzie musiała dostosować swoje funkcjonowanie do obowiązków określonych w Kodeksie pracy.

– Konieczne będzie dostosowanie regulacji wewnętrznych do nowych przepisów. Chodzi głównie o przygotowanie polityki pracy zdalnej bądź regulaminu, którego treść zostanie uzgodniona (a przynajmniej skonsultowana) z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników, co może stanowić pewnego rodzaju wyzwanie, szczególnie w dużych firmach – wyjaśnia specjalizujący się w prawie pracy adwokat CMS Maciej Andrzejewski.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak dodaje, co istotne z punktu widzenia pracodawcy i ewentualnych przyszłych sytuacji spornych, polityka może precyzować m.in. zasady dostępności pracowników w godzinach pracy, zasady postępowania z informacjami poufnymi, ale również jasno określać skutki naruszania przepisów polityki.

Czytaj więcej: To oni dyktują teraz warunki. Nad firmami zawisły czarne chmury

- Warto więc już teraz, z pewnym wyprzedzeniem, skonsultować z przedstawicielami pracowników i sfinalizować treść dokumentów koniecznych do przygotowania w związku z nowelizacją Kodeksu pracy. Chodzi m.in. wniosek o wykonywanie pracy zdalnej, polecenie pracy zdalnej, oświadczenie pracownika dot. warunków lokalowych czy wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej - podpowiada adwokat.

Najwięcej pytań dotyczy kwestii związanych z zapisami ustawy wskazującymi na konieczność wypłacania ekwiwalentu bądź ryczałtu za pracę zdalną. Od czasu wybuchu pandemii i rozpowszechnienia pracy zdalnej niektóre firmy same decydowały się na wypłacanie pracownikom na home office dodatkowych pieniędzy, które miały zrekompensować m.in. wyższe koszty prądu. W momencie wejścia w życie zmian w prawie pracy, będzie to obowiązek każdego pracodawcy.

Czytaj więcej: Jest jedna rzecz, która usprawni rekrutacje. Chciałoby jej 93 proc. Polaków

- Projekt ustawy zakłada dwa rozwiązania w tej kwestii. Pierwszym jest zwrot kosztów – czyli dokładnej kwoty, jaką pracownik musiał ponieść z własnych środków w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych poza firmą. To rozwiązanie wymaga indywidualnego podejścia do każdej z zatrudnionych osób i comiesięcznego wyliczania kosztów np. prądu, internetu, co wydaje się zadaniem bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym. Drugą opcją jest ryczałt – stała comiesięczna kwota wypłacana w zależności od liczby dni przepracowanych zdalnie. Projekt ustawy nie precyzuje sposobu obliczania ryczałtu, natomiast firmy mogą w tym wypadku zastosować uproszczony model uwzględniający dwa podstawowe koszty: energię oraz internet - dodaje adwokat Maciej Andrzejewski.

I podaje własne szacunkowe wyliczenia: - Przy założeniu zużycia prądu na poziomie 30 MWh miesięcznie przy komputerze stale podłączonym do prądu o koszt na poziomie ok. 40 zł. Rachunek za dekoder z internetem to średnio ok. 100 zł miesięcznie – przy czym do pracy wykorzystujemy go przez ok. 8 godzin dziennie, czyli internet do celów służbowych kosztuje nas ok. 40 zł. Oczywiście ryczałt powinien uwzględniać dodatkowe elementy, jak np. koszt wydruków, stąd optymalnym rozwiązaniem byłoby ustalenie ryczałtu w wysokości 100 zł miesięcznie, co powinno pokryć koszty standardowego wykorzystania sprzętów.

Czytaj więcej: Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy

Warto pamiętać, że ryczałt będzie zwolniony z opodatkowania. Jednakże ustalenie kwoty ryczałtu na poziomie znacznie wyższym niż wynikający z rzeczywistych kosztów ponoszonych przez pracownika może być ryzykowne.

- W ślad za tego typu działaniami mogą pojawić się interpretacje podatkowe wskazujące, że zwolnienie dotyczy jedynie rzeczywistego kosztu, a nadwyżka ponad rzeczywiste koszty pracownika będzie podlegała opodatkowaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet ryczałt na poziomie 100 zł miesięcznie w przypadku firm zatrudniających kilkaset osób będzie stanowił znaczny, dodatkowy koszt - podkreśla.

Firmy powinny odpowiednio zabezpieczyć się nim pozwolą pracownikom na home office

Łukasza Wawrzyniak, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting zwraca z kolei uwagę na możliwe konsekwencje finansowe niedopełnienia obowiązków pracodawcy związanych z miejscem wykonywania pracy zdalnej. Pracownik ma bowiem obowiązek wykonywać obowiązki w miejscu, które zgłosił pracodawcy, a pracodawca je zaakceptował. Przewiduje się oczywiście, że najczęściej będzie to miejsce zamieszkania pracownika.

- Wskazane przez pracownika miejsce zamieszkania jako miejsce wykonywania pracy zdalnej musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa w zakresie co najmniej wymogów ergonomicznych oraz bezpieczeństwa użytkowanych instalacji. Pracodawca, zanim podejmie decyzję dotyczącą możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, musi dokonać rewizji warunków pracy. Owa rewizja może być dokonana za pomocą tzw. ankiety samooceny stanowiska pracy, gdzie pracodawca niejako określa minimalne wymagania stawiane stanowisku pracy zdalnej, a pracownik określa stan faktyczny miejsca wykonywania pracy odpowiadając na pytania stawiane w ankiecie samooceny – wyjaśnia Łukasz Wawrzyniak.

Czytaj więcej: Już wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę. Dotkną pracodawców i pracowników

W sytuacji niespełnienia minimalnych wymagań stawianych przez pracodawcę może on nie wyrazić zgody na wykonywanie pracy zdalnej. Zaś w sytuacji dopuszczenia pracownika do pracy zdalnej bez sprawdzenia warunków jej wykonywania, pracodawcy grożą konsekwencje finansowe związane z ewentualnymi odszkodowaniami z tytułu chociażby choroby zawodowej czy wypadku przy pracy. Dlatego też tak ważne jest, aby przed dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest określenie wymagań jakie powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej.

Oświetlenie, komfort pracy - co powinna zawierać lista kontrolna przy pozwoleniu na home office

Lista kontrolna powinna zawierać punkty dotyczące m.in.

oświetlenia stanowiska pracy,

powierzchni do pracy, która powinna być płaska i stabilna (np. biurko) oraz umożliwiająca rozłożenie wszystkich niezbędnych elementów w sposób komfortowy i wygodny dla pracownika (np. klawiatura musi być położona na biurku),

siedziska do pracy umożliwiającego podparcie odcinka lędźwiowego i łokci

informacji dotyczących odpowiedniej odległości oczu od monitora.

Po stronie pracodawcy leży również zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz szkolenia BHP uwzględniającego warunki pracy zdalnej – czyli najczęściej mieszkanie lub dom – i uwzględnienie nowych zmiennych w ocenie ryzyka zawodowego.

Czytaj więcej: Można dostać dodatkowe 21 dni urlopu. Złóż wniosek, bo ci przepadnie

- Co istotne, wypadki podczas pracy wykonywanej w domu to również wypadki przy pracy, w konsekwencji których firma ponosi nie tylko koszty związane z absencją pracownika, ale również ryzyko wzrostu składki wypadkowej. Koszty uregulowania pracy zdalnej mogą więc być nieprzyjemnym zaskoczeniem dla wielu przedsiębiorców, dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie firmy na nadchodzące zmiany dot. pracy zdalnej - podsumowuje Łukasz Wawrzyniak.