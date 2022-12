Turcja znosi wiek emerytalny. 2 mln ludzi może przestać pracować

Jak informuje "Rzeczpospolita" decyzja została podjęta na pół roku przed wyborami. Zaś w Turcji pracownicy od lat protestują przeciwko obowiązującym do tej pory zasadom przechodzenia na emeryturę. Chcieli oni zmienienia wymogu minimalnego wieku, na rzecz tego, by pracownicy byli zobowiązani do przepracowania obowiązkowej liczby dni, aby przejść na emeryturę.

Wcześniej wiek emerytalny wynosił 58 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Jak podaje "RZ", nie wiadomo jeszcze ile będzie kosztował nowy system. Wiadomo za to ile osób będzie mogło z niego skorzystać od zaraz. Jak powiedział prezydent Erdogan będzie to 2,25 miliona osób.

Obecnie w Turcji jest 13,9 mln emerytów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl