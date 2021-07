Tu pracownik nie ma nic do gadania. Nawet jeśli boi się o zdrowie

Zdecydowana większość pracodawców postanowiła przywracać pracę stacjonarną. Część z nich stawia na model hybrydowy. Powrót do biura to jednak nie dla każdego pracownika powód do szczęścia.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Dailyfruits, ponad 70 proc. firm które dziś pracują w trybie home office lub hybrydowym, przewiduje powrót do biura w 2021 roku.

W co trzeciej firmie uczestniczącej w badaniu decyzja dotyczącą terminu powrotu została już podjęta. Co piąta firma decydując o powrocie pyta o opinie pracowników. Jednak decyzja o powrocie jest mocno uzależniona od trybu, w jakim dziś pracują firmy.

Szybciej wrócą te pracujące hybrydowo – w tym gronie aż 91 proc. spodziewa się całkowitego powrotu w 2021 roku. Wszystko jest oczywiście uzależnione od decyzji centrali i statystyk zachorowań. 52 proc. zrobi to między wakacjami a końcem roku, 39 proc. przed lub podczas wakacji. Pozostali powrót planują w 2022 roku.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm całkowicie pracujących w trybie home office. 42 proc. planuje powrót do pracy stacjonarnej w przyszłym roku, 34 proc. między końcem wakacji a końcem roku. Pozostali (24 proc.) podczas wakacji lub wcześniej.

Firmy decyzję podjęły, trochę inaczej wygląda nastawienie pracowników.

Powrót to pracy biurowej jest dla pracowników stresujący. 44 proc. Polaków pracujących zdalnie uczestniczących w badaniu deklaruje, że na wieść o planowanym powrocie do biura będzie odczuwać stres. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18 proc. przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazuje, że będzie to radosna wiadomość. Tylko 16 proc. poczuje ulgę słysząc o końcu home office.

Co drugi ankietowany uważa, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze. Z kolei 24 proc. respondentów jest przekonana, że właściwą decyzję podejmą menedżerowie i kierownicy poszczególnych działów. Według 23 proc. zapytanych pracowników powinna zdecydować centrala lub kierownictwo firmy.

Jak informuje stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom, pracownicy coraz częściej skarżą się, że pracodawcy nie chcą pozwalać im pracować w trybie zdalnym lub hybrydowym

- Na pracę zdalną zdecydowanie łatwiej się idzie niż się z niej wraca. Otrzymujemy sygnały, że pracownicy bardzo często próbują jak najmocniej przedłużyć możliwość pozostania. Pracownicy pytają czy jest możliwość wymuszenia dalszej pracy zdalnej w sytuacji gdy np. boją się nadal pandemii koronawirusa - wyjaśnia Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Jak dodaje, pracownicy w przeciwieństwie do menadżerów i właścicieli firm patrzą na pracę zdalną bardziej optymistycznie i pozytywnie.

- Uczymy się pracy w innym modelu niż tylko w biurze i tylko o określonych godzinach. Praca zdalna generowała i nadal generuje szereg napięć, o czym nasze stowarzyszenie było informowane - podkreśla.

fot. Shutterstock

Pracownicy nie chcą wracać

Jak podkreśla Małgorzata Marczulewska, planowane powroty do pracy pracy stacjonarnej już od kilku tygodniu powodują wiele kontrowersyjnych sytuacji. Warto bowiem przypomnieć, że pierwszą falę powrotów wiele firm ma już za sobą. Część organizacji postanowiła przywrócić tradycyjny model pracy jeszcze przed wakacjami. Część stawia na druga połowę roku.

- Poukładaliśmy sobie życie z pracą zdalną i powroty do biura są wyjątkowo bolesne. Otrzymujemy wiele pytań, czy jest możliwe, by zostać w domu, mimo że pracodawca sugeruje powrót. Pracownicy przykładowo bardzo chętnie powołują się na lęk przed pandemią, by tylko zostać w domu. Pojawiły się skargi, że pracodawca nie chce się zgadzać na pracę zdalną czy hybrydową. Nie brakuje także zgłoszeń o tym, że w biurze przebywa zbyt wiele osób czy, że w firmach nie przestrzega się zasad reżimu sanitarnego, co według skarżących jest wystarczającym powodem, by pracować zdalnie - wyjaśnia.

Jak dodaje, numerem jeden nadal pozostaje kwestia szczepień.

- Absolutnie topowym tematem pozostają szczepienia. To nadal zdecydowana większość spraw, które trafiają do stowarzyszenia. Pojawiają się skargi, że pracownicy wracający do biur znajdują się pod presją, by się zaszczepić. Mieliśmy przypadki zgłoszeń, które trafiały do naszych prawników, gdy pracownicy wracający do firm mieli być segregowani: w jednym biurze osoby zaszczepione, w innym niezaszczepione. Po naszej interwencji pracodawca, w tym przypadku agencja rekrutacyjna z dużego miasta na południu Polski, wycofała się z tych planów - dodaje Marczulewska.

Odmowa z poważnymi konsekwencjami

Prawnicy podkreślają, że decyzja o formule wykonywanej pracy leży wyłącznie po stronie pracodawcy.

- Przepisy nie przyznały pracownikom uprawnienia do żądania skierowania do pracy zdalnej ani też do zakwestionowania polecenia powrotu do zakładu pracy i wykonywania pracy w „trybie stacjonarnym”. W tej sytuacji pracownik zasadniczo nie może odmówić powrotu do pracy stacjonarnej. Taka odmowa stanowiłaby istotne naruszenie obowiązków pracowniczych i mogłaby w mojej ocenie stanowić podstawę nawet rozwiązania z takim pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - tłumaczy mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

fot. Shutterstock

W takiej sytuacji nie pomoże argument obawy o własne zdrowie.

- Powyższej oceny prawnej nie mógłby zmienić nawet odczuwany przez pracownika strach przed zakażeniem w zakładzie pracy, chyba że pracownik byłby w stanie wykazać, że w zakładzie pracy naruszane są przepisy bhp, zwłaszcza - w zakresie mającym chronić właśnie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, i to w takim stopniu, że przebywanie w tym miejscu faktycznie i w obiektywny sposób stwarza zagrożenie dla zdrowia a nawet życia kadry pracowniczej - dodaje prawnik.

Jak wyjaśnia, jeśli pracodawcy spotykają się z oporem pracowników, warto przede wszystkim postawić na rozmowę.

- Pracodawca, który przestrzega przepisów bhp, ma prawo oczekiwać powrotu swych pracowników do pracy stacjonarnej, jednak w sytuacjach gdy pracownicy zgłaszają obawy o swoje zdrowie, zachęcamy pracodawców w pierwszej kolejności do podejmowania dialogu ze swymi pracownikami, mającego na celu przybliżenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie pracy i ich wpływu na bezpieczeństwo, warto też na pewno, by pracodawcy zachęcali pracowników do szczepienia się przeciwko koronawirusowi - choć oczywiście należy pamiętać, że poza akcją informacyjną i edukacyjną nie mogą oni podejmować działań, które mogłyby zostać ocenione jako przymuszanie pracowników do szczepień – dodaje mec. Jarosiewicz.