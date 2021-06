Trzeźwość w pracy po nowemu. Pracodawcy powinni być szczęśliwi, ale są haczyki

Po kilku latach ciągłych apeli w końcu jest. Projekt precyzujący zasady kontrolowania stanu trzeźwości pracowników trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jak oceniają go pracodawcy i eksperci, którzy wielokrotnie wskazywali na konieczność zmiany obowiązujących przepisów?

Przypomnijmy - problem pojawił się po wejściu w życie nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2019 roku zapisy wpłynęły na prawa pracodawców odnośnie sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. Jak wynika z interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie mogą oni już sami przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości.

- Brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem - wskazuje UODO.

Zdaniem Urzędu art. 221b Kodeksu pracy określa, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu (a do tych zaliczono stan trzeźwości), pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane. Wskazuje też, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 17.), dopiero gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie wykonywania obowiązków służbowych, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia takiej osoby do pracy.

W efekcie zmian pracodawca może sprawdzić stan trzeźwości pracownika, ale nie sam - musi w tym celu wezwać na przykład policję (uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego - przyp. red.).

Mimo to wielu pracodawców decydowało się sprawdzać "gotowość do pracy" podwładnych, argumentując to koniecznością zadbania o bezpieczeństwo w pracy, zaś takie zapisy umieszczali na przykład w regulaminie pracy. Także wyrok Sądu Najwyższego mówił o tym, że są zawody, w których pracownik powinien obowiązkowo poddawać się takiej kontroli. Jednak zdaniem prawników to nie rozwiewało wątpliwości. Stąd dalsze apele o zmianę prawa i wyeliminowanie wszelkich nieścisłości.

Projekt w konsultacjach

Ma to nastąpić w najbliższym czasie. Bowiem pod koniec maja Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazało do konsultacji i uzgodnień projekt zmieniający obowiązujące obecnie przepisy.

- W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Jednocześnie brak możliwości weryfikacji, czy pracownik nie znajduje się pod wpływem substancji lub środka negatywnie wpływającego na jego zdolność psychofizyczną - w odniesieniu do pewnych grup pracowników - może zagrażać zdrowiu i życiu zarówno samego pracownika znajdującego się pod wpływem takich substancji czy środków, jak i jego współpracowników, ale również osób trzecich, a w niektórych przypadkach także mieniu pracodawcy, które może zostać uszkodzone bądź zniszczone, co może pociągać za sobą poważne skutki finansowe dla pracodawcy. W skrajnych przypadkach może również doprowadzić do śmierci pracownika lub innych osób - w uzasadnieniu konieczność zmiany przepisów tłumaczy resort pracy.

Nowelizacja ma przede wszystkim prowadzić do umożliwienia pracodawcom - w uzasadnionych przypadkach - wprowadzenia prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. O wprowadzeniu kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Dodatkowo w dokumentach wewnątrzzakładowych pracodawca określi metodę i sposób przeprowadzania kontroli: z jakiego rodzaju urządzenia będzie korzystał (np. czy będzie to alkomat ustnikowy czy bezustnikowy bądź bramka z alkomatem), a także czy będzie codziennie przeprowadzał kontrolę wszystkich pracowników, czy jedynie ich części (np. rotacyjnie). Pracodawca ma też określić czas przeprowadzania kontroli: czy będzie jej dokonywał jedynie przed rozpoczęciem przez pracowników wykonywania pracy w danym dniu, czy również w czasie pracy.

Resort pracy przewidział dwa tryby niedopuszczenia do pracy pracownika. W sytuacji, gdy obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wykaże kontrola prewencyjna oraz na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy - w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą).

Kontrola za pomocą jakiego urządzenia?

Resort zaznacza, że przewidziano możliwość przeprowadzania badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, nie zaś ich zawartości w organizmie pracownika.

- Przyjęcie takiego rozwiązania wynika z faktu, że istnieje możliwość, by pracodawca posługiwał się urządzeniem niewskazującym stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W urządzeniu tego typu zapalenie się kontrolki w odpowiednim kolorze oznacza obecność alkoholu w organizmie osoby badanej bądź jego brak. W przypadku użycia takiego urządzenia pracodawca nie będzie zatem dysponował informacją o zawartości alkoholu w organizmie pracownika, a jedynie o jego obecności. Natomiast oznaczenie stężenia środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie jest możliwe jedynie za pomocą badania laboratoryjnego. Wobec tego pracodawca, w toku przeprowadzanej kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, nie będzie miał takiej możliwości - czytamy w uzasadnieniu.

Co więcej, projekt ustawy nie przesądza jednoznacznie, przy użyciu jakiego urządzenia pracodawca może przeprowadzać taką kontrolę. Warto jednak pamiętać, iż w sytuacji, w której wynik takiej kontroli spowoduje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, obowiązek udowodnienia istnienia przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia - zgodnie z art. 52 § 1 K.p. oraz art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). w związku z art. 300 K.p. - obciąży pracodawcę.

- Tym samym pracodawca powinien zadbać o to, by w ewentualnym postępowaniu sądowym mógł wykazać wiarygodność wyniku z przeprowadzonej przez siebie kontroli. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że samo użycie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia do badania obecności alkoholu (bądź środka działającego podobnie do alkoholu) nie wyklucza zarzucenia pracownikowi stawienia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu (lub takiego środka), jeżeli przemawiają za tym inne okoliczności (np. nietypowe zachowanie pracownika, wyczuwalna woń alkoholu), a pracownik nie skorzystał ze stworzonej mu możliwości weryfikacji tego wyniku.

Warto przypomnieć, że na kwestię rodzaju urządzeń, jakimi należy przeprowadzać kontrolę, w rozmowie z PulsHR.pl zwracał uwagę Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie. Budowlany gigant należy do organizacji zrzeszających firmy budowlane, które również walczyły o zmianę przepisów.

- Musimy zadać sobie pytanie, czy wynik badania przeprowadzonego alkomatem kupionym w sklepie z elektroniką będzie tak samo wiarygodny, jak z profesjonalnego alkomatu, którego używają na przykład policjanci. Dlatego bardzo ważnym elementem byłoby określenie wymagań technicznych sprzętu, który mógłby być stosowany do sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. Po to, żeby w przypadku postępowania sądowego nie można było podważyć wyników takiego badania - zwracał uwagę na rozwiązania, które powinny znaleźć się w projekcie ustawy.

Pracodawcy o nowych rozwiązaniach

- Należy zgodzić się z projektodawcą, że wprowadzenie tych przepisów ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i warunków pracy osób przebywających na terenie zakładu pracy. Dlatego też kwestia ta, uznana przecież za priorytetową, powinna odzwierciedlać w projekcie nadaną jej cechę - w rozmowie z PulsHR.pl komentuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pacy Pracodawców RP.

W jej opinii procedura wprowadzenia w miejscu pracy możliwości dokonywania wyrywkowej kontroli poprzez układy zbiorowe pracy może wydłużyć proces wejścia w życie tych regulacji. Zaś słabym punktem tego rozwiązania mogą okazać się negocjacje ze związkami zawodowymi, które trwają często długo, co będzie blokować wprowadzenie kontroli pracowników.

- Oczywiście nie twierdzę, że te regulacje powinny być wprowadzane bez udziału strony społecznej. Projektodawca powinien jednak określić stronom maksymalny czas na negocjacje, np. 14 dni, a w razie ich nieefektywnego zakończenia po upływie określonego terminu umożliwić pracodawcy wprowadzenie regulacji w sposób jednostronny. Nawet jeżeli strony zgodnie porozumieją się co do tych warunków, to przeprowadzanie badań stanu trzeźwości nie będzie mogło się odbyć wcześniej niż 2 tygodnie po poinformowaniu pracownika o rozpoczęciu tej procedury. Taka treść przepisów może spowodować, że pracodawcy wciąż jeszcze będą musieli czekać na możliwość praktycznego stosowania projektowanych regulacji - analizuje szczegóły projektowanych przepisów.

Z kolei mówiąc o plusach, jakie wnosi projekt, podaje umożliwienie kontroli stanu pracownika pod kątem zażycia innych substancji.

- Jednak ta propozycja wydaje się nie do końca przemyślana. W ustawie projektodawca posłużył się pojęciem "środków działających podobnie do alkoholu". Jest to określenie nieprecyzyjne, które projektodawca precyzuje w rozporządzeniu. Definicja legalna pojęć, którymi posługuje się ustawa, powinna zostać wyjaśniona na jej gruncie, a nie w akcie wykonawczym - stanowi to praktykę niezgodną ze sztuką. Poza tym par. 11 projektowanego rozporządzenia zdaje się zawężać katalog substancji, które mogą wpływać na stan psychofizyczny pracownika - zwraca uwagę Katarzyna Siemienkiewicz.

RODO a kontrola po nowemu

Jak wygląda sytuacja w kontekście przepisów RODO, których wprowadzenie spowodowało zamieszanie związane z kontrolą stanu trzeźwości pracowników?

- Z całą pewnością badanie trzeźwości nadal nie będzie obowiązkiem pracodawcy i bezwzględnym uprawnieniem, które pozwoli objąć kontrolą wszystkich pracowników. Jednak projektowane zmiany należy ocenić pozytywnie - uważa Kacper Rączkowiak, starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych w Grant Thornton.

Jego zdaniem zapisy dotyczące badania trzeźwości, tj. projektowany art. 221c, są sformułowane niemal analogicznie do przepisów Kodeksu pracy regulujących monitoring. Na gruncie RODO oznacza to, że pracodawca będzie realizował przedmiotową kontrolę na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak i realizacji uprawnienia z zakresu prawa pracy.

- Zatem pracodawca będzie musiał przeprowadzić tzw. balans interesów pod kątem ochrony prywatności i ochrony interesów pracownika (test równowagi). Z drugiej jednak strony, zgodnie z treścią Motywu 47 Preambuły RODO, w związku z zawarciem i realizacją stosunku pracy mogą zachodzić uzasadnione przesłanki do takiego badania, a pracownik powinien spodziewać się takiego środka kontroli. Reasumując, jeżeli pracodawca w trakcie badania zapewni ochronę godności i ochronę dóbr osobistych pracownika, to ewentualny test równowagi będzie formalnością - wyjaśnia ekspert Grant Thornton.

Jak dodaje, w przeciwieństwie do pierwszych krajowych regulacji implementujących RODO, omawiane zmiany są przemyślane i opisane w sposób wyczerpujący.

- Pracodawca ma ustalić, czy badanie trzeźwości jest niezbędne do ochrony życia i pracowników, innych osób, jak i ochrony mienia pracodawcy, a następnie zrealizować je zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Gdyby badanie trzeźwości było uzależnione tylko od ochrony życia pracowników i innych osób, pracodawcy mogliby dostrzegać pewne istotne ograniczenie. Jednakże przesłanka uzasadniająca ochronę mienia daje im niemalże nieograniczone możliwości - uważa.

Dodaje też, że z punktu widzenia ochrony danych osobowych zmiany są „dojrzałe”, ponieważ ustawodawca:

• określił czas przechowania w aktach osobowych informacji o badaniu,

• wyznaczył, że do przetwarzania danych dotyczących badania mogą być dopuszczone osoby posiadające pisemne upoważnienie,

• wskazał, że grupa pracowników objęta kontrolą trzeźwości, sposób realizacji kontroli oraz metoda kontroli mają być ustalone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu,

• zobligował pracodawcę do przekazania informacji o sposobach przetwarzania, tj. o szczegółach badania, na piśmie,

• określił instytucje państwowe, które pracodawca czy też pracownik mogą zaangażować w proces badania,

• ustalił zakres danych, który organ przeprowadzający badanie przekazuje pracodawcy i pracownikowi niedopuszczonemu do wykonywania pracy z uwzględnieniem numeru PESEL lub dokumentu tożsamości potwierdzającego personalia badanego,

• wskazał, że pracodawca, w określonych przypadkach, może rozszerzyć badania także na kontrolę środków działających podobnie do alkoholu,

• uregulował zakres podmiotów danych, tj. wskazał, że nowe regulacje dotyczą zarówno pracowników, jak i quasi-pracowników, tj. zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło czy też osób współpracujących B2B.